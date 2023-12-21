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學測倒數30天！醫學生點出應考心法、北一女學霸揭「考場黑馬」特點

聯合新聞網／ 今周刊
（示意圖／Ingimage）
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【文．黃明惠 整理】

113學年度「大學學科能力測驗」(學測)於明年1月20日-1月22日登場，考生剩下30天做最後衝刺。高中資深教師分析命題趨勢，提醒考生可多留意有關總統大選、行人地獄、以及COP28相關時事議題，結合學科知識判斷內容。

如何做才能拿到好成績？畢業於東京大學醫學院的醫學生提供看法，除了多看書答題之外，考試當下的策略和心態，也是應考關鍵。

日本媒體「東洋經濟ONLINE」報導，從東大醫學部畢業的YouTuber宇佐見天彗分享自己考試的小祕訣，他認為考生要事先決定好「答題的守則」，寫考題時應該避免碰到本來已經作答，但事後又覺得不太對，不確定哪次的答案才對的狀況。

宇佐見天彗表示，考試時間有限，即使只差一分一秒，也可能在分數上有關鍵落差。如果已經作答完又猶豫時，應該告訴自己「一律都選最初的答案」或「一律都選改過的答案」，重點在於爭取時間，不要為1、2道題目耗費太久時間。

考生也應該培養和考試相同的生活節奏，像是學測第一天考試科目依序為英文、國文和社會，那平常就可以用這個順序來進行模擬；此外，考生也要避免熬夜讀書，因為在夜間動腦，等到了大考的白天時段，腦袋就可能會轉不過來。

（示意圖／Ingimage）
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北一女學霸：考場黑馬少了胡思亂想的時間

畢業於北一女的未秧，在出版《從讀書到考試，你可以更好！》一書中，分享了自身考試經歷

她發現除了成績原本就好到可以上醫科的同學，還有很多同學成為黑馬，成績都比平常還要好。她觀察這些「考場黑馬」也許平時成績不特別突出，但都是心最平靜、心態最穩，不會輕易的被旁人一句話所動搖、不會因為任何一次考試而崩潰、不會被周遭的任何人事物所影響的人。

「她們讓我了解，原來，要打贏一場戰爭，有8成要靠心態，只有2成才靠技巧」。她們知道自己在做什麼，也知道不需要向世界證明自己在做什麼，簡簡單單、平平常常的，一步一步穩穩的走、一關一關慢慢的過。

當大家休息聊天的時候，她們會加入；大家放學後要去吃甜點，她們也會去。然而，最大的差別在於這些同學少了胡思亂想的時間，她們秉持克服挫敗的自信、擁有不斷往前看的正向。

本文授權自今周刊，原文見此

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