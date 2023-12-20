台灣成為晶片霸主！BBC：秘密武器各國難複製…工程師任勞任怨「工作幾年就可買房結婚」

【整理·黃明惠】

一個比指甲還小的微小裝置，矽半導體 （silicon semiconductor），現在是以其製成的晶片（芯片chip）聞名。從iPhone到飛機，晶片成為現代生活使用任何工具必需的核心技術。 全球每年生產上兆顆晶片，光是台灣出貨量就占一半以上，世界都好奇，為何台灣擅於晶片製造？《BBC》訪問工研院院士史欽泰，他說：「我們擁有嶄新的機器、也有最先進的設備，並招募最好的工程師，連機器操作員也技術精良。」

BBC報導，全球提供的晶片有一半以上是台灣製造的，其最大的製造商就是台積電，為全球第九大最有價值企業，這使得台灣幾乎不可取代，但也很脆弱。

像是俄羅斯入侵烏克蘭後，造成歐洲天然氣供應吃緊，美國因此對台灣處境有點不安，擔心高階晶片生產集中在台灣，一旦中國侵台，美國經濟將成為籠中鳥；因此美國要求台積電赴美設廠，日本、德國也跟進效仿。

然而，台積電成為晶片超級巨星之路容易複製嗎？

工研院院士史欽泰認為，試圖強制重組全球晶片生產的人，似乎誤解了產業成功背後的核心，也認為沒有哪一個國家主宰了半導體行業，「台灣可能主宰了製造業，但供應鏈很長，它的每一部分的創新，都有助於行業的增長」。

至於中國能否建立自主性半導體供應鏈，史欽泰抱持懷疑，「如果他們（中國）想創造一種不同的模式，我祝他們好運」，並強調若想創新，需要來自世界各地的所有人一起共事，並非一家公司或一個國家就能獨自做到的。

BBC指出，台灣半導體的非凡成功是由其對數量的掌握所推動的，也就是說台灣製造業的效率令人難以置信。

就如同菜餚擁有秘密醬汁一般，在半導體工廠機器需要不斷校準。

有些人將其比作烹飪，就像一場美食盛宴，提供兩位廚師相同食譜和原料，但更好的廚師會做出更好的菜餚。

為什麼台灣擅長晶片製造？其實沒人知道確切原因。工研院院士史欽泰透露，台灣有一種「秘密武器」，是工程師經過數十年辛勤工作磨練出來的。

「我們有最新的機器、最先進的設備，還招聘最優秀工程師，即使是機械操作員也各個技術熟練；加上不僅僅是引進新技術，還汲取了美國老師的教訓，不斷改進」。

一名曾在台灣一家大型電子公司工作多年的年輕人認同上述觀點，認為台灣公司雖然不擅於在技術上取得重大突破，但因為能採納別人的想法並使其變得更好，並且透過反覆試驗、不斷調整改進。

該名年輕工程師也指出台灣還有一個巨大優勢：和美國軟體工程師相比，即使在台灣最好的公司，薪水也相較低落。

為何這是另一個優勢？

這是因為和其他行業相比，台灣工程師的薪水算是不錯的；因此，在大型電子公司工作幾年後，就可以買房買車還能結婚，所以才會任勞任怨，「如果人們不願意做這項工作，公司就會完蛋；正是因為願意吃苦，這些公司才能成功。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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