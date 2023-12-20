「台股2萬點僅時間問題」經濟學家林啟超：5到12%差距易突破 但得留意2風險

【撰文·林韋伶】

「台股上2萬點只是時間的問題、是容易突破的，但要關注的是市場上對台灣還有其它擔憂，像是：貨幣政策狀況、企業獲利成長動能。」國泰世華銀首席經濟學家林啟超在談到台股展望時如此說。

許多投資人將「整數關卡（2萬點）」或「前一波最高點」（發生在2022年1月的18500點）當作台股的重要點位，但林啟超分析，台股已經來到萬七點位，用數學的角度來看，距離18500點與2萬點就是5%到12%的差距，「在台股明年企業成長幅度可望有16%到20%的前景下，是很容易突破。」

聯準會傳來聖誕「鴿」聲 帶動台股評價修正漲勢

尤其，在距離西洋聖誕節愈來愈近時，林啟超戲稱美國也傳來聖誕節「鴿」聲，帶動台股大盤指數往上攀升。不過，也有人好奇，近期台股漲勢是否已經提前反應企業在2024年可望有雙位數獲利增長的利多？對此，林啟超分析：「此波股市主要反應的是對美國降息的預期，並沒有全然反應到企業獲利成長。」

林啟超要大家回想，近期市場討論最多的，還是聚焦在美國的10年期公債殖利率從4.9%跌到3.9%、下滑100點，「可是這個月很少聽到大家在討論，哪一家公司明年的EPS（每股獲利盈餘）要成長多少」，因此他認為目前推動市場上漲的動能是所謂的「重新評價」（re-rating）。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。聯合報系資料照片

不過，林啟超提醒投資人，目前期貨市場已經反應對2024年降息6碼的預期，「這代表現階段股市評價要再往上拉升的空間其實很有限，反倒是如果2024年沒有降6碼，評價就要往下修，可能導致股市拉回」。

林啟超預估，要等到升息告一段落、甚至是開始降息的時候，市場上才會去檢驗企業到底有沒有接到訂單，獲利增長能否繳出成績單來。

在家工作購機潮已達4年 2024年起台廠將喜迎換機潮

若從基本面來看，林啟超看好明年下半年半導體會有一波新的循環開始。他舉例說明：「像是Apple的iOS18，已經把它取名叫Apple GPT，未來AI相關的應用會更加普及，手機App會許多跟AI相關的應用，屆時從手機、桌上電腦或是筆電，這些硬體設備都一定要升級」。

此波消費性電子產品的換機潮，可望成為台股上攻的重要動能，因為在全球因為疫情的關係盛行「在家工作」時，時間大概落在2020年的第2季，如今消費者手中的電腦已經使用4年，差不多可能需要換機，儘管可能很難複製疫情期間台灣筆電單月出貨量達1500萬到1600萬台的盛況，但基本換機潮仍可期。

根據目前市場的預測，台灣企業在2024年與2025年，有機會連續兩年繳出雙位數的成長動能。

美國降息趨勢下台灣貨幣政策如何應對？考驗政府、企業智慧

不過，台股未來2年的表現也可能出現一些小波折，其中，最需要擔憂的部分就是若美國在明年如預期降息時，台灣要如何拆招？林啟超分析，若明年美國降息的幅度加大、加快，台幣升值的力道就會更加明顯，屆時台灣的貨幣政策要如何調整，才不會侵蝕企業盈餘，「這對政府或企業來說都是考驗」。

若將視野再放大到全球市場，整體而言，林啟超認為在科技產業帶動下，全球企業盈餘成長可期，2024年股市將在震盪中緩步走揚，美股、台股和日股都有機會受惠。

但林啟超也提醒，升息的後座力仍會為2024年全球經濟投下不確定性，主要原因在於，目前已發行的美國公司債中，超過8成採取固定利率，因此對美國企業來說，現階段仍可承受升息壓力；然而，一旦高利環境維持偏高偏久，未來企業新發債券時將面臨較高的融資成本，在政府債務比偏高下，較難展現財政政策紅利，投資人仍須密切留意市場變化。

本文授權自今周刊，原文見此。

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