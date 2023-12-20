國巨陳泰銘永和巷內起家 從徵不到員工走到世界級集團！他如何頂住低潮？

【撰文‧譚偉晟】

今年金鑫獎的重要個人獎項，卓越成就獎頒給國巨董事長陳泰銘。27年來，陳泰銘如何透過國際併購，讓國巨產品、技術、市場、客戶全面升級？

如果不併購，「你沒辦法突破、跟高階的（對手）競爭，你只能癱在那裡。」對於成長發展，國巨董事長陳泰銘有著明確的信念，27年來，陳泰銘發動多次國際併購，擴大國巨市場版圖，不但成為全球前三大被動元件集團，他長期在併購領域的著力，也讓他成為今年金鑫獎最大獎「卓越成就獎」的得主。

很難想像，1977年成立，最初棲身於永和巷子內的國巨，曾是家連員工都徵不到的小公司，如今卻在被動元件領域站穩晶片電阻、鉭質電容全球第一大供應商，幾乎每一台筆電、每一支手機、每一台路由器、每一台電視裡都有它的產品，重要客戶更包含蘋果、特斯拉、德國博世、日本電控等知名品牌。

從市場銷售前進客戶設計端 帶動產品、客戶全面升級

國巨的成功，來自陳泰銘以併購帶動成長的策略，以及絕佳的毅力。台灣併購與私募股權協會創會理事長、投資銀行藍濤亞洲總裁黃齊元解釋，陳泰銘早有透過併購，讓產品、技術、市場、客戶全面升級的思惟，「（陳泰銘）做併購，是要打造產品組合、往更高階的領域走。」

他的謀略也有別於台灣常見的併購計畫，國際通商法律事務所合夥律師杜偉成說明，一般台灣業者做國際併購，「很大的原因，是客戶希望分散營運據點。」但陳泰銘會主動尋求併購以帶動公司升級與成長，例如，國巨在2000年併購飛利浦被動元件（高雄建元廠），陳泰銘當時拿出被視為「天價」的180億元，便是為了讓國巨從在地企業快速成長為全球前三的世界級被動元件廠。

飛利浦併購案金額很大，「他（陳泰銘）對風險的掌握及承受度，比別人高很多。」台灣併購與私募股權協會副理事長、眾達國際法律事務所資深顧問陳泰明指出，儘管併購不確定因素多、又有後續團隊整合的挑戰，但陳泰銘敢於出手，「從結果來看，（飛利浦建元廠）讓國巨轉型成功。」

陳泰明也指出，藉由連續併購所累積的實戰經驗及團隊實力，亦成為接連併購國際大廠的重要籌碼。國巨能夠在2019年併購美國的基美、切入高階產品，又在2022年完成兩項國際併購案，國巨在被動元件的技術底蘊，是併購案能談成的關鍵之一。

事實上，基美在車用領域、工控領域客戶的長期關係，以及在高階產品「鉭質電容」全球第一的優勢，讓陳泰銘早有計畫併購，只是過去多年，基美對國巨的收購提案興趣不大。

但陳泰銘耐著性子，終於在2019年1月等到了基美執行長離職，火速上門提親、讓對方點頭「下嫁」。有了基美的高階技術、客製化能力，以及不同於以往的通路與客戶群，讓國巨能從市場銷售，進一步前進到客戶設計端的合作。

「你要建構出長期的基礎，但景氣上上下下，要能熬過低潮。」陳泰銘過去接受《今周刊》專訪時強調，併購成果需要時間展現，在面對轉型期間、國巨仍得承受景氣起落衝擊的階段，清楚的發展願景，是他帶領團隊持續進行併購的原動力。

更別說，完成併購後，團隊整合階段才是併購計畫最困難的部分。「併購案件，失敗比率高達7成。」深耕併購，曾協助國巨完成基美併購案的常在國際法律事務所合夥律師程守真指出，企業文化不合往往是併購計畫中導致團隊無法有效合作、甚至使被併購團隊出走的主因。

累積27年跨國管理經驗 縱橫國際擁高知名度

但對國巨而言，陳泰銘從1996年以來併購德國Vitrohm、飛利浦建元廠的經歷，使公司早有豐富的國際人才管理經驗，而普思、基美的併購成果，則讓國巨在全球有了更高的知名度。這也間接使得當台灣公司提出國際併購計畫，國外企業會更有意願參與。

程守真指出，儘管目前地緣政治的發展讓國際併購又多了國安考量，但國巨等台企的併購行動仍未間斷。

去年，國巨宣布兩項併購案，分別是德國賀利氏高階溫度感測器事業部、法國施耐德電機高階工業感測器事業部。今年12月，國巨又宣布收購基美在中國合資企業、南通海美電子旗下的電解電容事業部，鎖定高階產品的併購，要在市占率領先的基礎上，深耕競爭力。

「他之前就應該要得到終身成就獎，是真正併購的高手。」黃齊元笑說，以陳泰銘對併購的長期籌謀，「我認為他心中的藍圖，現在只完成60％。」如今鎖定產業龍頭競爭，國巨仍在跨步向前。

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