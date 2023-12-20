找對象不再是滑照片的幾秒戰爭！Pikabu如何讓客戶認真 上線3個月奪交友榜第一

【撰文‧劉芮菁】

台灣5人小隊開發的交友軟體Pikabu，精心設計App功能來強調「認真交友」；憑藉精準的市場定位，Pikabu成功闖出名號，深受台灣年輕人歡迎。

台灣的線上交友風氣盛行，要進入此市場卻不容易。不但有各種產品推陳出新，還有外商憑藉著豐厚的行銷資源占據最主流的市場。由5名台灣年輕人開發的交友軟體Pikabu，卻從中殺出一條血路，並以清流的形象被網友譽為「用過最真誠的交友軟體」。他們是怎麼辦到的？

攤開市面上的交友軟體，幾乎都是讓用戶瀏覽照片來挑對象，「交友」變成幾秒內左右滑照片的戰爭。主打「內在優先」的Pikabu反其道而行，刻意模糊化用戶照片，讓用戶必須認真閱讀對方的自我介紹，再搭配可愛的柴犬AI聊天機器人，協助開話題、玩遊戲，引導互不認識的男女破冰聊天。

獨特的設計配上可愛清新的使用介面，讓Pikabu在競爭激烈的市場脫穎而出，2019年3月上線後用戶飛速成長，短短三個月內就登上Google Play交友類排行榜第一名。

5人小隊 開發本土「真心交友」App

成立不到5年，Pikabu已營運得有聲有色。根據中國數據分析網站《點點數據》的「Google Play 下載／收入榜」，Pikabu今年1至11月的收入排名，在台灣數十款交友軟體中名列第4，扣除外商則排名第2，估計1至11月的總營收約為23萬美元，下載量高達7萬多次，這還不包括來自蘋果App Store的收入。

要開發交友軟體，自然要對產品相當熟悉。Pikabu的5個共同創辦人本身就是交友軟體的重度愛好者，其中兩位成員，甚至是從交友軟體招募而來。

身為聯合創辦人之一、同時擔任產品經理的蘇孟薇分享，那時他們玩過市面上所有交友軟體，卻還是覺得，沒有一款讓年輕族群可以「認真交友」的產品。「那時問了身邊朋友，滿多人是認真想找另一半，但他們如果用的不是『認真交友』的交友軟體，可能會因為交友目標不一致，覺得很難用。」

蘇孟薇回憶，5年前，儘管線上交友在台灣已經相當流行，社會大眾對交友軟體卻仍抱持負面觀感，認為網路交友膚淺、充滿詐騙。注意到市面產品與用戶需求存在落差，以及用戶對「認真交友」的期盼，創辦人曾天縱先後找來蘇孟薇、彭芮妍、徐瑨和張世杰組成了涵蓋產品經理、工程、行銷、設計的團隊，一起開發出這款標榜「正派清流」的交友軟體。

鎖定20代青年 「柴柴教練」助陪聊

蘇孟薇說，雖然交友軟體的開發成本不高，但進入市場的門檻非常高，因為交友軟體非常需要用戶，特別是女用戶；而台灣的交友軟體市場呈現大者恆大的趨勢，豐厚資金的業者可以投注行銷資源累積用戶數，因此，雖然有許多交友軟體不斷推出，卻常因資源不足經營不起來。在這之中，Pikabu找到「認真交友」的精準定位，成功打入市場。

要標榜「認真交友」，光打廣告是不夠的，Pikabu還做了許多貼心設計。先是模糊化用戶的照片，用3千多個內建標籤引導用戶以更多的文字來介紹自己，包括身形、興趣、感情、個性、穿衣風格等各種分類；透過點選標籤，用戶可以快速建立清晰易懂的個人檔案。

接著，化身為柴犬的AI聊天機器人，會引導用戶和對方玩遊戲、一步步解鎖照片；同時，為鎖定20多歲的年輕族群，Pikabu在視覺上採用鮮豔的色彩，用可愛柴犬當作吉祥物，擔任用戶的「交友教練」，並在後續行銷上圍繞以柴犬的IP（智慧財產權）做周邊開發，加深用戶對「柴柴教練」的情感。

「你要做好行銷，你的產品一定要先做好。」聯合創辦人徐瑨表示，Pikabu把產品定位做好，差異度做出來；Pikabu的功能有特色，也就創造了討論熱度。「我們滿大一部分用戶，來自朋友互相推薦，他在這邊交到男女朋友，成功之後就會再推薦給別人。」徐瑨說。

現在，Pikabu的用戶還在持續成長。觀察到交友軟體的市場還沒飽和，展望未來，蘇孟薇說，Pikabu之後的營運目標，將以拓展新用戶為主，團隊也會關注AI技術在交友軟體上的運用，並維護用戶的資訊安全與隱私。「我們會持續經營柴犬IP，並在市場面與時俱進，持續因應市場需求。」

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