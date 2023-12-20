解密股王世芯的鍍金之路！比特幣曾差點倒閉 賈文中精準重押：確定3件事就出手

【撰文‧今周刊編輯團隊】

截至今年12月15日收盤，台股共有10檔股價超過千元的高價「千金股」，千元以上高價股的數量從原本的「一枝獨秀」，演變為「一群」燙金新貴。

不只檔數變多，細看千金股的成員，也明顯感受到世代交替的趨勢潮流。舉例來說，現階段千金股當中，除了連續13年身價鍍金的大立光之外，包括信驊、旭隼、譜瑞－KY、祥碩、力旺等，都已經歷3到4年的考驗而能維持高檔股價，當今股王世芯－KY的千金光環，也已閃耀多年。回顧世芯的股王之路，就是一趟不乏跌宕轉折的過程。

一開始成立時，身為IC設計服務公司的世芯，就獲得台積電旗下創投以及軟銀、思科、宏碁等重量級資金挹注，成立之初也順利拿下Sony PSP 大單，2006年與IBM、東京大學共同做出超級電腦晶片戰役打響名號，而業界對公司的印象，大都是有很多「技術底」的工程師。

世芯一成立就能接到大單，也與兩位創辦人有關，世芯董事長關建英和總經理沈翔霖，曾在矽谷創辦IC設計服務公司Altius，當時，他們就是以台積電較為先進的製程進行設計。

但世芯能夠大幅成長的關鍵，是來自挖礦晶片。公司在2013年分別接到KnC Miner以及Avalon等礦機廠商訂單，營收在2014年大幅成長。不過，後續隨著比特幣暴跌，KnC Miner於2016年倒閉，不僅少了大客戶，當年本業虧損2.1億元，業外還得為此認列0.33億元投資損失，全年每股虧損超過3元，業界人士透露，此次決策失準差點讓世芯倒閉。

就在世芯陷入困境的2016年，股市聞人賈文中出現在世芯10大股東之列，持股1.76%。回憶當年投資世芯的過程，賈文中笑說記憶已有些模糊，「但如果是大量投資某家當時股價比較低的公司，多半，都是對方需要我出手…。」

「判斷能不能投資，我有3個重點原則，」第一，也是最重要的，是經營者是否正派；其次，是這家公司短期內不至於出現財務壓力；「第三，才是未來潛力，所屬產業與公司營運最好是有一些未來發展潛力可以期待。」賈文中說。

賈文中這回沒看錯，在一路緊跟台積電先進製程的優勢下，熬過低潮的世芯腳步回穩，另一波高峰出現2019到2020年間，當時中國IC設計公司飛騰找上門，這家與中國人民解放軍關係密切的公司，想要利用ARM架構設計16奈米的運算晶片，在台積電投片，並將晶片用在中國的超級電腦「天河」上。

世芯大膽接下這個案子，2019年正式量產，後續並接到包括監控晶片國科微，以及中國自主CPU龍芯等具有爭議性的中國訂單，一度世芯來自中國的營收高達7成。

2019到2021年2月，世芯股價從不到百元飆上1000元大關，未料2021年5月飛騰被美國列入實體清單，世芯股價從近千元一路殺到364元谷底價。不過，世芯的新客戶布局在2021年浮上檯面，英特爾旗下AI晶片公司Habana晶片訂單開始逐漸提高；另一方面，世芯也在2022年搶下亞馬遜AWS AI晶片訂單，兩大客戶加持下，讓世芯今年美國營收突破6成。

回頭再看當年似是出手救援的賈文中，大股東只當了1年，2017年起就消失在世芯十大股東之列，「公司有了成績後，就會擔心你手上的股權，會不會跟其他勢力結合。」賈文中嘆口氣表示，與其彼此懷疑，乾脆快點退出。

沒人能保證千金股的光芒能閃耀多久，漲高的股價也終究會有震盪波折，但透過一趟對千金股鍍金歷程的盤點，經營者的本質、決策、反省，以及市場各方重要買盤認同度的判斷關鍵，這些鍍金元素便能更加釐清了。

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