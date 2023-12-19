10大人氣廟宇出爐！紫南宮光金紙就有7億收入 揭「錢母經濟學」2招帶財

【文．黃明惠 整理】

交通部觀光署統計今年度1到10月國內宗教場所參訪人次，公告全台前10名最多人去的宗教場所，第一名由雲林北港武德宮逾732萬人次奪冠，其次為雲林北港朝天宮；讓人意外的是，向來以借發財金聞名的南投竹山紫南宮、以及遊客愛去的彰化鹿港天后宮和台北市萬華龍山寺竟都未入榜。 不少紫南宮信徒認為每到過年，紫南宮湧入眾多民眾參拜應該要在前10名才對，紫南宮主委也說，如果以一份金紙100元計算，紫南宮光是金紙就有7億的收入，推估一年有700萬人造訪。 對此觀光署澄清，該統計數據是以各縣市提報的觀光遊憩據點分類作為標準，年度數據只能看出歷年成長趨勢，且該統計是遊憩據點的遊客統計人次，有些廟宇是香客很多，但香客不一定等同於遊客，相關數據則由縣市政府提報。

根據交通部觀光署統計，今年1月至10月遊憩據點「宗教場所」前10大造訪人次廟宇，以雲林北港武德宮以逾732.6萬人次高居榜首，後續依序為雲林北港朝天宮704.3萬、台南南鯤鯓代天府586.9萬，屏東車城福安宮411.1萬、台南麻豆代天府357萬、苗栗白沙屯拱天宮352.5萬、高雄佛光山199.4萬、台中大甲鎮瀾宮128萬、彰化鹿港龍山寺75.4萬、台中南屯萬和宮21.1萬。

農曆新年廣發招財錢母、每年都會吸引數萬人排隊的南投竹山紫南宮，未出現在前10人氣廟宇，讓當地信眾訝異還打電話到紫南宮詢問；更有民眾查看該統計數據，發現紫南宮未被列入統計名單。

此外，同樣有不少民眾會去參拜的彰化鹿港天后宮、新北中和烘爐地、台北萬華龍山寺等，也都未被列入統計。

據三立新聞網報導，紫南宮主委莊秋安表示，廟裡沒有使用計數器來統計香客人次，若以購買金紙的人次來換算，一份金紙100元，光是金紙就有7億的收入，粗估一年有超過700萬人次參拜，光農曆正月人次最多有300萬人次，算起來1至10月已經超過500萬人次。

紫南宮主委莊秋安也緩頰，對於沒有被列人氣宮廟一事要民眾別太在意，認為民眾喜歡到紫南宮參拜比較重要。

紫南宮限量錢母搶破頭 信眾以錢養錢

今周刊1307期曾報導紫南宮如何靠香客求錢母，創造三億發財金盈餘的經濟學，錢母與發財金不僅為信眾招財，也替紫南宮帶入不少財。

紫南宮占地不大，但每年前來的香客達800萬人次，發出的錢母逾50萬枚。此外，紫南宮2021年整年借貸出去4億元發財金，但信眾還金總額可達7億元，還金盈餘達3億元，成為宮廟主要的收入來源。

紫南宮何時開始發放錢母，要追溯到2012年，當時主委莊秋安想起國人愛收集的清朝古幣「龍銀」，決定一改先前將10元貼在賀卡的方式，改發放一面印著土地公像、一面印著當年生肖的紀念幣，外觀頗似龍銀。

當年就發出20萬枚金幣，傳統延續至今，紀念幣成了信眾排隊一周也想拿到的招財錢母。

發財金有還有保庇 最多還金290萬

紫南宮還有一項主要業務，就是發放發財金；而發財金的習俗可回推至300年前，當時還沒有銀行，紫南宮就扮起地方居民緊急用錢的借貸對象，在民國5、60年代最多可借6千元（約為當時3個月工資）。

後來，地方商人向紫南宮借了發財金，在外賺大錢，眾人覺得向土地公借錢可得保佑，便紛紛前來借貸，但「每個人都借，數量太大了，廟方受不了，後來才發展成現在最多借600元的制度。」

一走進宮廟，就能看到標示「求金」與「還金」的兩塊紅色大招牌，信眾先擲筊取得土地公同意，最高從600元開始，得聖筊表示借貸成功；未得，則再次許願500元……，以此類推至最低金額100元。之後，就能填寫借據，拿身分證登記，向「求金」櫃枱領錢。

雖然「還金」沒有強制規定，但信眾賺了錢，「都會自動自發回來還。」莊秋安對還金相當放心，「平均每個人還1千元，最大筆的還過290萬元！」

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