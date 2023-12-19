陸選前喊台構成貿易壁壘 藍稱「侯康配」可解決？ 學者提3管道

【文．鄭鴻達】

中國在選前宣布認定台灣違反ECFA而構成貿易壁壘，引發藍綠對槓。藍營指台灣對中存在「不公平貿易」，稱「侯康配」當選可解決，綠營則反批違反WTO規範、揚言破壞ECFA的是中國，「侯康配」卻反過來幫中國批評台灣。 學者吳大任研判，中國雖認定構成貿易壁壘，但仍提出3項管道欲解決目前爭議，其中最可能優先採行的是就現有機制啟動雙邊磋商，若雙方能在這個層面就解決爭議，雙方仍不至於走到終止ECFA的程度。 吳大任說，中國雖選擇在選前宣布此事，不論依循何種管道，就實際執行面上，都不可能在1個月內完成程序，勢必得等到選後才處理。他也認為不論哪個團隊當選，選後都該謹慎處理。

選前倒數階段 中國突宣布台灣對中構成貿易壁壘

在總統大選最後激戰階段，中國商務部12/15宣布調查結果，指出「民進黨當局」對中國採取的貿易限制措施，違反海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）有關條款，據此認定台灣對中國構成貿易壁壘。

國民黨副總統參選人趙少康周日（12/17）在輔選時指出，台灣限制中國2509項產品進口，「這是不公平貿易」，並直批民進黨8年和中國老死不相往來，禁止品項還增加，若民進黨「不會、不敢、不願」去談，讓國民黨去談。

經部：自加入WTO後已開放逾3000項中國產品 民進黨：違反WTO規範的是中國

經濟部當日隨後澄清，趙少康所言台灣限制中國越來越多，正是引用中國商務部講法，但事實是從兩岸加入世貿組織（WTO）以來，台灣開放逾3000項中國商品，沒有限制愈來愈多，反而是基於國內需求准許。

對此，民進黨發言人張志豪周一（12/18）更回擊指出，「侯康配」持續炒作此議題，明明違反WTO規範、一再揚言恐嚇破壞ECFA的是中國，但「侯康配」卻反過頭來幫中共批評台灣，並批評國民黨「老是扯台灣後腿，令人非常遺憾。」

學者：ECFA若終止 石化、機械、紡織可能轉移至RCEP國家

至於假設ECFA若真的終止，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任分析，這會對台灣的石化、機械、紡織以及農漁業等產業較有影響，然農業產值雖然占整體經濟不高，但應考量對農業從業人員的所得與家庭生計所造成的衝擊。

吳大任認為，至於其他3個受影響產業，若業者主要出口對象為中國，就可能在未來會負擔更高關稅，影響產品競爭力，進而考慮將台灣的投資移轉到「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成員國，或回流中國。

中國宣布構成貿易壁壘但提出三解決管道 學者：尚不至於走到終止ECFA

吳大任研判，目前看來，中國還不至於走到終止ECFA這一步。他解釋，雖然中方認定台灣構成貿易壁壘，但仍提出要解決爭議的管道，包括進行雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制、採取其他適當的措施。

吳大任表示，雙方若仍願繼續協商，較可能選擇雙邊磋商，雖台灣過去認為中國溝通意願不高，但如今對方主動提出協商管道，雙方在過程中也都有釋放善意，若我方能主動聯繫，在第一階段就解決爭議，或許就不至於走到終止ECFA的地步。

選前來不及完成程序 吳大任：後續無論誰當選都應謹慎解決

吳大任直言，目前雖然中國已宣布認定台灣構成貿易壁壘，但不管透過以上哪一種管道處理，就實際執行面上，都不大可能在一個月內完成，勢必大選後才能處理完成。

因此，吳大任建議，檢視目前中國提出之書面報告，台灣的確對部分中國產品有所限制，至於限制原因是否合理，仍需進一步探究。他舉例，先前我方禁止中國製螺獅粉，並非基於食安因素，而是因為製造地，就可能讓對方難以接受。

雖然目前台灣、中國雙方在貿易壁壘認定上有所爭議，但吳大任認為，目前台灣限制中國進口的商品各有其狀況，但台灣最近仍有釋出一些善意，例如台灣先前主動取消掉中國鞋類產品反傾銷稅，即是其一。

因此，吳大任表示，他認為在大選結束後，無論是哪個團隊當選，都會且應該謹慎解決此事，畢竟在貿易的基本精神仍是「公平貿易」，不宜一昧地希望對方讓利，我方也應公平做出一些決定，若能圓滿解決，對雙方經濟都有正面效益。

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