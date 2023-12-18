勞保年金保愈久領愈多？她多保4年竟少領57萬 專家：「做錯1事」恐沒得領

【撰文／翁申霖整理】

多數人都以為「勞保年金保愈久、領愈多」，但還是有例外，有一勞工勞保年資多4年，老年給付反而變薄，為什麼會這樣？專家提醒，勞保年金絕不是保愈久領愈多，想「一次領」的民眾還有2個前提要注意，讓老年生活更有保障。

當前勞工要先留意的是，現行勞保老年年金法定請領年齡為63歲，但從明(2024)年元旦開始，將上調至64歲，意即欲請領勞保老年給付的民眾，必須年滿64歲才得以請領。勞保老年年金給付的條件，是要年滿「法定請領年齡」，以及勞保年資滿15年，並辦理離職退保。

不過，勞保年資若是愈久，未來可以領的愈多嗎？勞保達人張秘書分享1個「「加保愈久、領愈少」的案例：

小倩工作年資26年，但因職業倦怠的關係不想再朝九晚五，因此離開公司，改為在家接案工作，她雖符合勞保一次領的資格，卻決定自行成立工作室後再加入職業工會。小倩心想「以前投保薪資已達上限4.58萬元，所以在工會僅保基本工資」，加保4年後到60歲退會退保。 然而，因最後3年平均投保薪資僅2.5萬元，一次領為2.5萬元 X 45個基數=112.5萬元。 張秘書表示，若小倩當初從公司離職時，就直接辦理退保請領，26年年資相當於37個基數，等於可領到投保薪資4.58萬元 x 37個基數=169萬4600元，兩者相差56.9萬元之多。

張秘書強調，選擇勞保一次請領的人，最後3年投保薪資務必拉到最高的狀態，才不會吃虧。

勞保退保「做錯1事」 勞保局恐拒絕給付

由於勞保年金的請領方式有分一次領及按月領，不少退休族會因理財規劃或經濟因素等傾向一次請領，張秘書建議，「離職、退保、辦理一次請領必須連貫」，千萬不可離職退保後，過了半年再去自己辦理一次請領。

為什麼要同時做完這些程序？張秘書表示，「一般都是1個月內，建議可以1個月當作參考期，重點是不要相隔太久，否則勞保局可能會拒絕給付。」

此外，她認為只有「2種情況」才比較建議一次領，包括很會投資理財，可將一次領創造最高利潤者，或是單身未婚無子女且健康狀況不佳者，其他都不建議，主因在於一次領很快就會花光，對照別人每月都有固定的養老收入，一旦退休金落袋後全光花，「恐怕只能叫天天不應、叫地地不靈」，多數情況選擇月領方式較佳。

本文授權自今周刊，原文見此。

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