快訊

「冰山美人」嫁280億富商封麥 揭北市632坪聖殿真面目

明起強烈冷氣團南下...恐成首波寒流凍全台 最冷時間點曝

象鼻岩崩塌沉大海！瑞芳區公所揭2禍首 點名下個「景點」：時間不多了

聯合新聞網／ 今周刊
象鼻岩今昔對比。圖／取自吳鳳臉書、新北市瑞芳區公所臉書
象鼻岩今昔對比。圖／取自吳鳳臉書新北市瑞芳區公所臉書

【撰文／林依榕整理】

新北市瑞芳深澳打卡熱點「象鼻岩」，12/16「象鼻」突應聲斷裂落入海中，台灣頓時少了一個經典的熱門景點。台灣大學地質系教授徐澔德4年前曾預告，「象鼻岩」還要上千年才有可能沉海，沒想到才4年就成為歷史。瑞芳區公所解釋並呼籲民眾，請不要再前往觀看。

象鼻岩這一斷裂，不禁也讓人想起另一個經典風景區「女王頭」，許多民眾開始擔心，野柳的女王頭恐怕也在「回憶倒數中」，藝人吳鳳表示「希望她能陪我們更久」。

新北市瑞芳深澳「象鼻岩」，因特殊地質加上長期受到東北季風侵蝕、海浪拍打，形成外型激似大象的海蝕洞佇立於海中而聞名，然12/16下午1點多卻被遊客發現，鼻子部分崩落沉海。

交通部觀光署4年前曾邀請台灣大學地質系教授徐澔德，在YouTube影片中介紹象鼻岩，徐澔德表示，象鼻岩的地質年歲已有1500萬年，經長年自然因素侵蝕，導致岩層水平弱面和斜的節理弱面接連崩塌，最終形成「海蝕拱門」這種特殊地貌。

徐澔德說明，在台灣海蝕拱門數量並不少，但「象鼻岩」這種單邊海蝕拱門，只有瑞芳深澳才有，而且是「唯一一個」。他當時預估，象鼻岩總有一天會整個塌掉，不過經評估可能還得花上上千年。沒想到還沒上千年，象鼻岩鼻子部分4年後突然跟大家「說再見」。

千年不到成為歷史 區公所指2禍首加速象鼻岩斷裂

瑞芳區公所在臉書上解釋，象鼻岩自2020年起，周遭便駐點保全及拉設警戒線避免遊客跨越攀爬岩體，致力於維護遊客安全及維護特殊地質景觀保護。

2023年12月16日下午1時55分因「海水長期沖蝕」「及自然風化」造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，已失去原先神似象鼻景觀。區公所呼籲，目前象鼻岩體附近地質及氣象不穩定，目前已管制封閉禁止進入，呼籲民眾勿再前往！

圖／取自瑞芳區公所臉書
圖／取自瑞芳區公所臉書

若想觀賞岩層，建議遊客仍可前往觀賞安全性較高的「酋長岩」，同時享受漁港風光，還有海天步道以及小卷米粉、鯊魚羹、炸白帶魚等海鮮美食可以品嚐，然後還可以順遊鄰近深澳鐵道自行車、八斗子車站等景點，希望來賞景的遊客，請務必隨手帶走垃圾，共同維護海岸自然地景。

快要撐不住了！脖子越來越細 野柳「女王頭」也快「下台一鞠躬」

象鼻岩斷裂讓不少民眾覺得惋惜，也開始擔心同樣受到風化侵蝕的野柳「女王頭」，快要面臨「斷頭」命運，能陪台灣人的時間不多了。

據了解，女王頭之所以有名，是因1962年被一名大學生攝影師吳東興在「被遺忘樂園攝影展」中展出並命名為「女王頭」，該景點才一夕暴紅。

圖／取自交通部觀光署官網
圖／取自交通部觀光署官網

但長期風化影響，女王頭「脖子」越來越細，專家2018年甚至預估，10～15年後，女王可能就會撐不住頭部重量「被斷頭」。為了搶救，2021年專家們甚至還進行奈米技術試圖補強，但效果不彰。

藝人吳鳳在臉書感嘆象鼻岩已成回憶，他也同樣擔心「女王頭」會遇到一樣的結局，因為它也是被風雨影響很久就脖子越來越薄！希望它會陪我們還更久！

本文授權自今周刊，原文見此

《延伸閱讀》

Tasteme省錢又減碳、植境引領新潮流！純素藝人陳芳語響應：讓減碳、蔬食、零浪費成為日常

Dcard涉上百刑案遭搜索「國內社群首例」！恐嚇兒少、詐騙多到數不完　業者1招讓檢警碰釘子挨批：太扯

真・好市多搖錢樹！Costco靠它進帳31億，上架幾小時全掃光：少數買了不能退的商品

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

象鼻岩崩塌沉大海！瑞芳區公所揭2禍首 點名下個「景點」：時間不多了

新北市瑞芳深澳打卡熱點「象鼻岩」，12/16「象鼻」突應聲斷裂落入海中，台灣頓時少了一個經典的熱門景點。

勞保年金保愈久領愈多？她多保4年竟少領57萬 專家：「做錯1事」恐沒得領

多數人都以為「勞保年金保愈久、領愈多」，但還是有例外，有一勞工勞保年資多4年，老年給付反而變薄，為什麼會這樣？專家提醒，勞保年金絕不是保愈久領愈多，想「一次領」的民眾還有2個前提要注意，讓老年生活更有保障。

福島已排放3次核廢水 到底有無問題？日台第一線專家：讓科學來說話

今年九月迄今福島第一核電廠已排放三次核廢水，第四次排放將於2024年執行。雖然日本東京電力不斷對外宣稱核廢水已高度稀釋，對人體影響程度「幾乎可以無視」，但仍有許多人認為擔心核廢水問題。清大核能安全專家與日本經產省一線官員現身說法，用「科學」再次呼籲核廢水無問題。

巴菲特抱不到2年就大砍惠普股票 背後隱藏什麼重大訊號…惠普不再符合價值投資？

美國證券交易委員會（SEC）最新監管文件顯示，股神巴菲特旗下公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)持續減碼惠普(HP)股票，使其股權占比降至5.2%，此舉引起市場關注，也對惠普股價造成影響，波克夏的最新舉動顯示對個人電腦和印表機製造商的信心可能有所下降，對該產業投資人是一重大訊號。

曾窮到沒錢想跳樓…金馬最佳新導演卓亦謙 因好友6千字遺書拍《年少日記》

《年少日記》是電影裡少年的日記，也是香港導演卓亦謙對憂鬱反思的日記，同時，他更用這部作品，擁抱所有被壓抑、受傷的靈魂。

Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。