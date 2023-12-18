象鼻岩崩塌沉大海！瑞芳區公所揭2禍首 點名下個「景點」：時間不多了

【撰文／林依榕整理】

新北市瑞芳深澳打卡熱點「象鼻岩」，12/16「象鼻」突應聲斷裂落入海中，台灣頓時少了一個經典的熱門景點。台灣大學地質系教授徐澔德4年前曾預告，「象鼻岩」還要上千年才有可能沉海，沒想到才4年就成為歷史。瑞芳區公所解釋並呼籲民眾，請不要再前往觀看。 象鼻岩這一斷裂，不禁也讓人想起另一個經典風景區「女王頭」，許多民眾開始擔心，野柳的女王頭恐怕也在「回憶倒數中」，藝人吳鳳表示「希望她能陪我們更久」。

新北市瑞芳深澳「象鼻岩」，因特殊地質加上長期受到東北季風侵蝕、海浪拍打，形成外型激似大象的海蝕洞佇立於海中而聞名，然12/16下午1點多卻被遊客發現，鼻子部分崩落沉海。

交通部觀光署4年前曾邀請台灣大學地質系教授徐澔德，在YouTube影片中介紹象鼻岩，徐澔德表示，象鼻岩的地質年歲已有1500萬年，經長年自然因素侵蝕，導致岩層水平弱面和斜的節理弱面接連崩塌，最終形成「海蝕拱門」這種特殊地貌。

徐澔德說明，在台灣海蝕拱門數量並不少，但「象鼻岩」這種單邊海蝕拱門，只有瑞芳深澳才有，而且是「唯一一個」。他當時預估，象鼻岩總有一天會整個塌掉，不過經評估可能還得花上上千年。沒想到還沒上千年，象鼻岩鼻子部分4年後突然跟大家「說再見」。

千年不到成為歷史 區公所指2禍首加速象鼻岩斷裂

瑞芳區公所在臉書上解釋，象鼻岩自2020年起，周遭便駐點保全及拉設警戒線避免遊客跨越攀爬岩體，致力於維護遊客安全及維護特殊地質景觀保護。

2023年12月16日下午1時55分因「海水長期沖蝕」「及自然風化」造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，已失去原先神似象鼻景觀。區公所呼籲，目前象鼻岩體附近地質及氣象不穩定，目前已管制封閉禁止進入，呼籲民眾勿再前往！

圖／取自瑞芳區公所臉書

若想觀賞岩層，建議遊客仍可前往觀賞安全性較高的「酋長岩」，同時享受漁港風光，還有海天步道以及小卷米粉、鯊魚羹、炸白帶魚等海鮮美食可以品嚐，然後還可以順遊鄰近深澳鐵道自行車、八斗子車站等景點，希望來賞景的遊客，請務必隨手帶走垃圾，共同維護海岸自然地景。

快要撐不住了！脖子越來越細 野柳「女王頭」也快「下台一鞠躬」

象鼻岩斷裂讓不少民眾覺得惋惜，也開始擔心同樣受到風化侵蝕的野柳「女王頭」，快要面臨「斷頭」命運，能陪台灣人的時間不多了。

據了解，女王頭之所以有名，是因1962年被一名大學生攝影師吳東興在「被遺忘樂園攝影展」中展出並命名為「女王頭」，該景點才一夕暴紅。

圖／取自交通部觀光署官網

但長期風化影響，女王頭「脖子」越來越細，專家2018年甚至預估，10～15年後，女王可能就會撐不住頭部重量「被斷頭」。為了搶救，2021年專家們甚至還進行奈米技術試圖補強，但效果不彰。

藝人吳鳳在臉書感嘆象鼻岩已成回憶，他也同樣擔心「女王頭」會遇到一樣的結局，因為它也是被風雨影響很久就脖子越來越薄！希望它會陪我們還更久！

本文授權自今周刊，原文見此。

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