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美股、美元有多強？謝金河曝美靠「3法寶」支撐霸權！7科技巨擘將主導未來世界

聯合新聞網／ 今周刊

【文．謝金河】

美元的三大攻略：美中國力的分水嶺

即將接替李顯龍出任總理的新加坡副總理兼財政部長黃循財到訪北京，強化中新雙方合作關係，他在北京接受媒體訪問時說：永遠不要押注中國衰弱！他也強調將加強在中國的新能源產業等項目的投資，尤其是房地產，他的談話引起熱議，尤其是投資中國房地產。

這些年，看好中國，看衰中國，或是東升西落，看衰美國，甚至認為美國經濟即將崩潰的聲音此起彼落，像吉姆．羅傑斯一直認為中國將稱霸世界，美元霸權將結束！但股神巴菲特也說：永遠不要放空美國！

現在永遠不要押注中國衰弱和永遠不要放空美國，在金融市場呈現明顯態勢：東升西降沒有發生，反而是美國聯準會預告明年降息，造成美股奔馳大漲，道瓊工業指數寫下38287.5歴史新紀錄，費城半導體指數也大漲到4113.95，這都是令人驚嘆的數字。

美元掌握世界有三個法寶，一是石油美元，從廿世紀以來，全世界買石油必須使用美元，於是石油美元撐起美國霸權。過去伊拉克的海珊曾倡議用歐元買石油，並沒有成功，這些年，中國也試圖用人民幣取代美元，但佔比仍然有限。

美國的第二個戰略是金融美元，全球的支付，大多數使用美元，最近美國企業研究院的Derek Scissors說：全球SWIFT支付人民幣佔2.5%，美元佔40%，全球外匯存底，有60%存美元，人民幣只佔3%，雙方差距很大，可見金融美元正主宰全球。

現在更可怕的是科技美元，今年美國大型科技企業股價漲翻天，蘋果今年大漲58.74%，股價來到199.62美元，市值3.081兆美元，一個蘋果的市值等於整個法國股市。今年微軟大漲53.74%，市值最高跑到2.845兆美元，更可怕的是Nvidia大漲237.76%，市值高達1.2兆美元。

如果把Apple，微軟，Google，Amazon，Meta，Tesla及Nvidia 7家科技巨擘加在一起，市值超過12兆美元。

同樣的，中國科技大廠這些年股價跌不停，像阿里巴巴從307.2跌到70.12美元，市值剩下1817億美元，把騰訊，拼多多，京東，百度加在一起，市值約一兆美元，這個差距越來越大，科技美元的力量正在主導未來世界，台灣的台積電也是科技美元的重要成員！

本文授權自今周刊，原文見此

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