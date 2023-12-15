不只秒填息超強！台積電志工狂增至1.4萬人 張淑芬領軍前進第一線做公益

【文．林韋伶】

台積電在今年7月推出「志工假」，讓有意願做志工服務的同仁為社會貢獻一己之力能更無後顧之憂，週四時台積電慈善基金會董事長張淑芬首度透露，為了提供「志工假」，台積電必須砸下數億元的資金，「很感謝公司高層提供這樣的福利，讓更多台積電員工加入志工的行列」。

根據台積電慈善基金會的統計，今年以來共有超過14000位台積電員工投入800多場志工活動，光是在今年台積電志工的人數就增加逾3000多人，以台積電目前總員工數大約7萬人的比例來看，每5位台積電員工就有1位投身公益。

對於台積電員工有高比例投入志工服務，張淑芬特別感謝公司高層的慷慨：「台積電因為薪水給得高，讓員工可以安心退休，也多出時間願意付出回饋社會。」

除了台積電員工與退休員工擴大對全台服務的量能，台積電慈善基金會週四也分享今年以來的3項工作重點，包括：教育培力、健康長壽與環境永續。

台積電慈善基金會媒合企業與技職學校 奇美食品豪發20張聘書

在教育培力的部分，台積電慈善基金會邁入第3年的「技職培力計畫」，從偏鄉教育三支箭對策，逐漸擴展出企業與高職的速效媒合培力營（6至30小時），幫助擁有技術實力的高職畢業生提前接觸工作內容與企業文化，適性找到方向、畢業即就業。

「今年我們帶育德工家的學生到台南奇美食品的工廠，學生在那邊很認真做麵包，做出的成品跟要販售的商品品質差不多，奇美董事長當場就發出20張聘書給這些學生。」張淑芬這樣分享。

「給孩子另一種選擇，提供直接升學以外的另一種可能。」這就是張淑芬在推動技職培力計畫時的核心理念。張淑芬認為，給孩子一個工作、信任孩子的選擇，他們才能學會負責任。

今周刊提供

今年，台積電慈善基金會持續壯大夥伴陣容，攜手大金空調、國際半導體產業協會（SEMI）、104 人力銀行、溪頭福華飯店、雲朗觀光集團、宜家家居（IKEA）及台灣松下等優質企業，持續響應速效培訓。

此外，在健康長壽的部分，台積電慈善基金會今年與陽明交通大學合作，以張淑芬的健康長壽理念，在去年10月14日在陽明交大博愛校區及光復校區，正式開幕社區型銀髮健身俱樂部，引進全球知名SMARC智能及合適老化肌力型運動器材，強化長者上下肢、核心肌群及心肺功能，以延緩老化及預防失能。

同時首創高精準化與 AI 評估功能的運動設備，透過智能器材網絡平台，給予個人化評估及訓練處方，未來將評估複製推廣到偏鄉，以服務更多獨居老人。

「太陽升起就開始賺錢」 公益綠能計畫一邊節能、一邊替社福機構開源

在環境永續的部分，台積電慈善基金長期深入與關懷社會各個暗角，發現許多社福機構及偏鄉學校除需籌措穩定的經費支持外，亦苦於老舊電器導致的高額電費問題。

為減緩其財務壓力，台積電慈善基金會於民國109年起推動「公益綠能計畫」，初期在太陽能板建置的部分與臺南市政府及國立成功大學合作，並由政府單位媒合社福機構及學校，引介台積公司廠務組織及協力廠商評估其用電需求及環境優化可行性，同時結合國立成功大學電資學院學生開發的公益綠能管理平台，於太陽能板架設後持續監測發電效益、維護管理，跨界攜手志同道合的機構打造環境友善的共好循環。

以一間120kw電力需求的小型社福機構為例，企業投入新台幣120萬元建置成本，每年除了社福機構自用外，可售電增加社福機構12萬元回饋金。3年來，台積電慈善基金會持續推動公益綠能計畫，共協助16間社福機構架設太陽能板，售電總額高達500萬元。張淑芬也分享，曾有社福機構負責人跟他說，自己每天醒看到太陽升起都很開心，「因為只要太陽升起，他們就開始賺錢了」。

另外，為節能考量，共協助12個縣市的560所偏鄉學校裝設LED節能燈具，更換18萬2千支燈管，每間偏鄉學校投入15萬元建置成本，可為學校每年省下4萬元電費，為社福機構與偏鄉學校挹注永續經營的力量。

對於2024年的重點推動計畫，張淑芬說自己心裡還沒有譜，「因為我還沒有走到，等到我走到第一線、看到了，就有機會能夠創造出一個新的點子」。

不管最後張淑芬走到哪裡、激發出什麼新的概念，可以確定的是，她做公益的腳步將不會停歇。

本文授權自今周刊，原文見此。

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