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福島已排放3次核廢水 到底有無問題？日台第一線專家：讓科學來說話

聯合新聞網／ 今周刊
▲（示意圖／Ingimage）
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【文．李浩宇】

今年九月迄今福島第一核電廠已排放三次核廢水，第四次排放將於2024年執行。雖然日本東京電力不斷對外宣稱核廢水已高度稀釋，對人體影響程度「幾乎可以無視」，但仍有許多人認為擔心核廢水問題。清大核能安全專家與日本經產省一線官員現身說法，用「科學」再次呼籲核廢水無問題。

▲「福島前進」於12月8日就核廢水問題舉辦論壇，邀請產官學與媒體參與對話。中間著西裝領帶者為清大核安全專家葉宗洸，其左側為常駐福島核災地第一線的經產省官員木野正登。今周刊提供
▲「福島前進」於12月8日就核廢水問題舉辦論壇，邀請產官學與媒體參與對話。中間著西裝領帶者為清大核安全專家葉宗洸，其左側為常駐福島核災地第一線的經產省官員木野正登。今周刊提供

「許多人會問我，核廢水排放後需不需要屯鹽？」任職清大工程與系統科學系的核安專家葉宗洸有些哭笑不得地說：「就以科學來說，核廢水目前爭議最多的物質─氚，只存在於水中，鹽含水量只佔其重量的千分之五，假設一包食鹽200克，含氚量可說是微於其微。」

至於核廢水汙染海洋問題，葉宗洸秀出一連串數據，「日方為了避免爭議，目前作法是把氚活度稀釋到每公升1500貝克以下，而這其實就是日本現行地下水的含氚標準！日方到附近海域檢測後，發現每公升氚含量為每公升189貝克，甚至有過度稀釋的現象。」

▲清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸反覆呼籲，希望台灣不要因政治外交因素，而被排除在核廢水現場取樣的行列外，台灣必須要有自己的樣本才能讓國人安心。今周刊提供
▲清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸反覆呼籲，希望台灣不要因政治外交因素，而被排除在核廢水現場取樣的行列外，台灣必須要有自己的樣本才能讓國人安心。今周刊提供

日本第一線核災復興官員：福島產品安全無虞

自2011年福島核災始就前往第一線處理核災問題，現職經濟產業省核災對策本部「廢爐‧汙染水對策現場事務所」參事官木野正登講道，日本能源不足，因此國家能源政策仍會以最大限度使用核電為主，儘可能減少火力發電，並以2030年的36-38%綠能為目標。

木野正登指出，在福島核災後，日本全國的核電廠都屬於中止運作的狀態，但國家仍需要核能，因此已預定重啟11處核電廠，但需通過重重檢驗才能過關。

核廢水方面，東電檢測雖然是合格的，但只有東電檢測不足以服眾，因此國際原子能機構數度前往日本，在進行多次檢驗後提出報告。報告顯示，就算在核廢水排放周邊海域活動，受到氚汙染的量也相當少。

「不要說台灣，連日本人都有核食疑慮，但現在福島的農產品與食品都有嚴格把關，超標的一律不準出貨，所以上架或上市的食品安全是無虞的。」

木野引述國際原子能機構報告，「究竟核廢水對於人體影響如何，假設一個人時常吃海鮮，在核廢水排放區域每年游泳96小時，岸邊逗留500小時，一年捕漁120天，其中80天在容易吸收輻射的漁網旁作業，一年下來的估算結果，比人體自然吸收的毫西弗量還低。」

以日本人一年自然吸收的2.1毫西弗量為基準，一年在核廢水附近海域活動的人吸收的毫西弗量遠低於基準值，「更不用說那些不太吃魚的人，影響肯定更低。」

欲破除台灣民眾的核疑慮 須讓台灣團隊赴現場採樣

廢水歷經三次排放後，共計排出含氚廢水2萬3351噸。日本東京電力（下稱東電）與國際原子能機構皆有至現場檢測，結果發現排放後的每公升氚含量低於10貝克，遠低於國際標準。但葉宗洸直言，外界對於氚汙染與環境輻射汙染仍有很深的誤解。

「國際原子能機構為了平息全球疑慮，邀請包含中國、法國、韓國、美國等國家的11名專家，與國際原子能機構官員組成調查團於10月24日至27日對排放水進行調查，結果證實與東電檢測的數據大同小異，皆低於標準之下。」

葉宗洸再以科學知識強調，氚具有放射性沒錯，「不過對一般生物體來說半衰期只有7至10日，特別是海洋生物的半衰期更只有2至3日，人吃下去之後基本上不會累積在體內，在新陳代謝作用後會自行排出體外。所以，不必擔心海產能不能吃。」

對於台灣民眾對於核廢水仍有疑慮，葉宗洸建議，日本應當邀請台灣專家前往福島現地實施取樣，回國分析後才有台灣自己的樣本數據，「這樣才能服眾」，若因政治因素而將台灣排除在外，是非常遺憾的事情。

不排除請網紅協助宣傳 普及正確核廢水知識

不過，雖然數據顯示核廢水排放沒有問題，但一般民眾情感上仍難接受。對此，木野正登向本刊表示，要能讓民眾對核廢水及福島海鮮、農產品安心，「資訊公開是很重要的，公佈這些數據就是要讓民眾放心，但現在網紅時代，由網紅來協助推廣反而會更有散播力。」

木野邊說邊苦笑，國際原子能機構雖然做出報告也對外說明，但總感覺沒有達到溝通效果，「科學的部份當然是很重要，但民眾情感上的問題也必須解決，而這是目前最棘手的……在宣傳上還是得下功夫，特別是讓外界知道福島出產的東西沒有問題，消除外界對福島的疑慮，才能解決福島產品汙名化的問題。」

木野強調，此前也有研擬過將核廢水蒸發的辦法，但核廢水若蒸發至大氣，反而會演變成全球問題，爭議更大，因此才會採用排放核廢水的作法。身為第一線官員，此後也會以「對外傳達正確的知識」為使命，直到福島復興為止。

▲木野正登（55歲）畢業於東京大學工學部，主攻正是核能，也讓他決志協助福島復興為己任。2011年3月起迄今皆常駐於福島，東京出身的他儼然已成了道地的福島人。今周刊提供
▲木野正登（55歲）畢業於東京大學工學部，主攻正是核能，也讓他決志協助福島復興為己任。2011年3月起迄今皆常駐於福島，東京出身的他儼然已成了道地的福島人。今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此

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