巴菲特抱不到2年就大砍惠普股票 背後隱藏什麼重大訊號…惠普不再符合價值投資？

【文．朱偉銓】

美國證券交易委員會（SEC）最新監管文件顯示，股神巴菲特旗下公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)持續減碼惠普(HP)股票，使其股權占比降至5.2%，此舉引起市場關注，也對惠普股價造成影響，波克夏的最新舉動顯示對個人電腦和印表機製造商的信心可能有所下降，對該產業投資人是一重大訊號。

波克夏從2022年4月開始買入惠普股票，總持股數達1.21億股，占惠普股權約11.4%，成為惠普單一最大股東，當時巴菲特相中惠普的價值股特質，在2021年時，惠普每股支付1美元的股息，殖利率約為2.6％，在科技股中算是相對較高水平，且惠普已經連續13年提高股息，每年能夠產生超過45億美元的自由現金流。

而巴菲特最愛的護城河特質，個人電腦和印表機作為成熟產業，惠普較少有新競爭者出現，2021年惠普的營收達到了637億美元，淨利潤為65億美元，波克夏買入時惠普市值約為405億美元，其本益比僅為7倍，符合巴菲特熱愛的「便宜買進優良公司」原則。

但從今年9月起，巴菲特開始賣出惠普股票，以平均每股 26 美元左右的價格賣出，在9月時更三度減碼手上惠普股票，最新資料顯示波克夏目前仍持有約5150萬股惠普股票，價值約16億美元，但相對於之前的持股比例，已經下降不少，使得波克夏變為惠普的第三大股東，僅次於貝萊德資產管理和基金管理公司先鋒集團。

巴菲特為何減碼惠普股票？從財報看端倪

為何會減碼持股？恐是和惠普最新一季財報有關，惠普在11月21日公布的上季營收低於預期，華爾街分析師表示季度業績令人失望，對於2024年的展望，惠普預估第一季經調整後每股純益為0.76至0.86美元，中間值也低於市場預估的0.86美元，但惠普並未把話說死，公司依然維持2024全年獲利財測不變，每股純益為3.25至3.65美元，顯示個人電腦市場的需求仍可能正在復甦。

回顧惠普今年股價表現，惠普股價今年上漲約13%，但遜於科技股大盤表現的50.74%，顯示市場對惠普的看法並不一致，公司市值也下滑至約299億美元，和巴菲特買入時的市值405億，下降約26%。

波克夏持續減持惠普，可能反映對該產業前景和公司內部運營的擔憂，隨著科技和數位轉型浪潮，個人電腦市場將面臨全新挑戰，據CNBC報導，巴菲特通常將持有的股票視為企業的一部分，所以一旦開始賣出，可能最終會清倉所有持股，這也引發市場對惠普營運的後續猜測。

惠普CEO 羅雷斯(Enrique Lores)在法說會上表示，歸功於嚴格的成本管理，印刷營業利潤率實現了18.9%的強勁成長，美洲、歐洲部分地區和中國的銷售也逐季穩步回升，且隨著近年AI商業趨勢需求上升，惠普將在 2024 年下半年推出第一款AI電腦，預期會是帶動 PC 業務成長的驅動力，但他也坦承，由於受到中國市場今年消費通縮，導致消費用及商用需求疲軟，這也恐是市場一大隱憂。

財務長邁爾斯(Marie Myers)也補充表示，惠普的利潤率達到範圍高標，自由現金流量連續增加一倍多，與惠普的預期一致，今年表現超越 2023 財年的未來轉型成本節約目標，並預計在 2024 財年繼續降低結構成本，同時投資於關鍵成長領域。

科技產業競爭日益激烈，個人電腦和印表機製造商需要不斷創新和適應市場變化，惠普如何應對挑戰，及市場對其未來評價，都將成為投資者關注焦點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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