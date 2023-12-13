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麝香葡萄又大又甜！被中韓抄襲山寨滿天飛 日每年慘賠百億轟：「這重量甜度」才是正牌貨

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／Ingimage
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【整理·林依榕】

日本「晴王麝香葡萄（Shine Muscat）」因為香甜、果實顆顆大又飽滿且無籽，深獲許多人喜愛，但由於價格昂貴近期網路上卻出現價格便宜2～3倍的中國、南韓山寨版「麝香葡萄」，讓日本每損失超過100億日圓的權利金，氣得大罵太無良，也呼籲消費者可由2種方式辨認真正的正牌貨。

綜合外媒報導，「晴王麝香葡萄」是日本耗時33年費心培育出的頂級葡萄品種，果實皮薄、果肉大又香甜，讓人一口接一口也不膩，這樣的精品水果每公斤要價超過3000元台幣。

日本果農原想將這樣的頂級葡萄外銷香港、泰國等地，卻意外發現，網路上早就充斥各種來自中國、南韓抄襲翻種的山寨版，價格還比日本便宜2～3倍，讓果農們當場愣住直呼實在太沒良心。

不過對於特有農產品遭到抄襲翻種，日本政府恐怕也束手無策，原因在於，日本當初並沒有在國際規定的期限內註冊此葡萄品種，導致無法透過合法途徑要求抄襲的國家給予權利金或知識產權使用費，也沒辦法強迫中、韓兩國停止種植「晴王麝香葡萄」。

假若當初有註冊，那麼翻種的國家，每年就必須支付100億日圓（約新台幣21億）的權利金給日本。為了避免農產品再度外流被抄襲，2020年日本才開始禁止其境內「受保護品種」的種子或幼苗攜帶至國外。

2022年4月《種苗法》修改後正式上路實施，只要在未經許可的區域培育新品種，或在境外擅自生產或銷售該新品種，可能會面臨最高10年有期徒刑、最高1000萬日圓罰款。

此外，針對「晴王麝香葡萄」被山寨版以極低價格搶市，日本專家除了研究DNA來分辨真偽外，日本當局也祭出嚴格認證標準，單顆葡萄果實超過15克、甜度超過18度，才會被賦予認證標章，消費者可透過此認證辨別。

本文授權自今周刊，原文見此

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