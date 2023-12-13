最大崩盤來了？美舉債上飆「這危機」正在重演 《富爸爸》作者：沒時間和命玩俄羅斯輪盤

【整理·林依榕】

正在外界看好美國經濟逐漸好轉之際，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）卻持相反意見並示警投資人，其實美國2008年的次貸危機正在重演，甚至可能是史上最大崩盤的紅燈已經亮起。

羅伯特清崎12/11在社群平台X發文，指出現在美國銀行信貸就像2008當年一樣被拋售，「這可能是史上最大崩盤的開始」，羅伯特表示，希望自己的判斷是錯的，但他也呼籲民眾需要從銀行取出一點現金備用，「因為你沒有時間用生命來玩俄羅斯輪盤」。

據美國財政部統計，11月1日，美國國債已達到了33.637兆美元，到了11月16日又快速飆到了33.74兆美元，短短15天內，美國國債就增加超過1000億美元，而截至11月底，已經增加到33.878兆美元。

FYI. Bank Credit just sold off like 2008. Get some cash out of banks as you need cash. This may be the start of the biggest crash in history. Hope I am wrong yet no time to play Russian Roulette with your life. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) 2023年12月10日

自今（2023）年以來，羅伯特就不斷對美國經濟示警，日前他接受福斯商業台（Fox Business）專訪時透露，美國因為在不斷印鈔下，國家財政基礎已經被破壞，經濟軟著陸只是個幻想，迫降的可能性反而更大，他強調自己並不想看衰自己的國家，可是債務的負擔，美國已經陷入嚴重財務困境。

羅伯特12/9甚至發文說明，1929～1954年的經濟大蕭條持續了25年之久，經歷了二次大戰和大量貨幣好不容易才擺脫大蕭條。

他進一步說到，美國總統拜登透過通貨膨脹和稅收來竊取民眾財富，認為美國政府不會停止繼續印鈔行為，現金會繼續貶值，因此建議可以考慮買進黃金、白銀，作為對沖貨幣貶值的工具。

最後羅伯特表示，這場新大蕭條會持續多久，將取決於民眾自己，還有為誰工作、與誰一起工作以及你的朋友是誰，「如果你準備好的話，下一次大蕭條來臨，可能是你經歷過的最好的事情，祝好運」。

The Great Depression lasted 25-years 1929 to 1954. It took WWII and tons of fake money to pull out of the last Depression. How long will take you to get out of the Great Depression we entered in 2020 the year Biden became President and immediately cut the Keystone Pipeline… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) 2023年12月9日

本文授權自今周刊，原文見此。

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