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最大崩盤來了？美舉債上飆「這危機」正在重演 《富爸爸》作者：沒時間和命玩俄羅斯輪盤

聯合新聞網／ 今周刊
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

【整理·林依榕】

正在外界看好美國經濟逐漸好轉之際，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）卻持相反意見並示警投資人，其實美國2008年的次貸危機正在重演，甚至可能是史上最大崩盤的紅燈已經亮起。

羅伯特清崎12/11在社群平台X發文，指出現在美國銀行信貸就像2008當年一樣被拋售，「這可能是史上最大崩盤的開始」，羅伯特表示，希望自己的判斷是錯的，但他也呼籲民眾需要從銀行取出一點現金備用，「因為你沒有時間用生命來玩俄羅斯輪盤」。

據美國財政部統計，11月1日，美國國債已達到了33.637兆美元，到了11月16日又快速飆到了33.74兆美元，短短15天內，美國國債就增加超過1000億美元，而截至11月底，已經增加到33.878兆美元。

自今（2023）年以來，羅伯特就不斷對美國經濟示警，日前他接受福斯商業台（Fox Business）專訪時透露，美國因為在不斷印鈔下，國家財政基礎已經被破壞，經濟軟著陸只是個幻想，迫降的可能性反而更大，他強調自己並不想看衰自己的國家，可是債務的負擔，美國已經陷入嚴重財務困境。

羅伯特12/9甚至發文說明，1929～1954年的經濟大蕭條持續了25年之久，經歷了二次大戰和大量貨幣好不容易才擺脫大蕭條。

他進一步說到，美國總統拜登透過通貨膨脹和稅收來竊取民眾財富，認為美國政府不會停止繼續印鈔行為，現金會繼續貶值，因此建議可以考慮買進黃金、白銀，作為對沖貨幣貶值的工具。

最後羅伯特表示，這場新大蕭條會持續多久，將取決於民眾自己，還有為誰工作、與誰一起工作以及你的朋友是誰，「如果你準備好的話，下一次大蕭條來臨，可能是你經歷過的最好的事情，祝好運」。

本文授權自今周刊，原文見此

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