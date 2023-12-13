3月前財報空窗期 能迎「生技股」作夢行情？醫學背景投資達人3指標選股

【撰文‧呂玨陞】

沉寂1年的生技產業，有機會在財報空窗期迎來作夢行情嗎？生技股達人從三大指標觀察， 比起過往追新藥開發的臨床進度，穩定獲利的生技公司更具吸引力。

今年台股瘋AI題材，電子股受惠不少資金關注，也帶動大盤呈現多頭走勢，加權指數大漲超過二成。然而，也因為大盤告捷，以往被認為是資金避風港的生技產業，今年反倒沒有什麼表現，生技指數還下滑3.57％（截至12月8日），整體生技產業今年可說是完全不受市場青睞。

「不過，這反而是適合投資生技股的時機！」具有醫學背景的投資達人鬼手易生解釋，11月中到明年3月，是台股財報的空窗期，這4個半月除了營收之外，沒有其他基本面的資訊，也讓生技股的作夢行情比較有機會發酵。

另一方面，也由於今年生技股整體表現不佳，股價基期較低，在目前大盤漲多接近前高之際，籌碼也有可能轉到資金避風港稍作休息。然而，投資人要能看懂生技公司，技術門檻不低，生技股分門別類又該如何選擇？可觀察哪些關鍵指標？

指標一：本益比偏低

獲利佳 浮現長線投資價值

「本益比、營收和股本最重要。」鬼手易生直接指出，尤其本益比是最重要的指標。以生技股王藥品專業代工（CDMO）大廠保瑞（6472）今年前三季每股稅後純益（EPS）24.63元，全年有機會賺超過30元，對照近期的股價來看，本益比可能不到20倍。

另一家困難學名藥廠美時（1795）今年前三季已賺了14.19元，預估近四季EPS可達18元以上，本益比可能不到15倍。

鬼手易生指出，雖然台股還是以電子業為主體，資金也比較青睞電子業，但是若細看保瑞、美時這些具有穩定獲利的生技公司，其實本益比並不算高，以長期投資的角度來看，現在股價可以說是被低估了。

指標二：穩定營收

打通醫院通路 就有護城河

尤其是在長期投資的策略下，鬼手易生強調「營收為主、通路為王」，這是目前投資生技股的主要心法，他解釋，因為穩定的營收，才是長期投資的底氣。

而藥廠要有穩定的通路，才可能有營收及獲利的基礎，當過醫師的鬼手易生深知醫院通路並不是那麼容易就打通，有一定程度的護城河，因此在國內外都有經營穩定銷售通路的保瑞、美時，對鬼手易生來說更具長期投資價值。

除此之外，穩定獲利的生技廠還有台灣原料藥大廠旭富（4119）。

旭富今年前三季每股賺了2.78元，全年EPS很有機會超過去年的3.24元，鬼手易生強調，這還是因為2020年旭富的桃園蘆竹廠失火，導致產能、獲利大受傷害，如今產能只恢復到4至5成的情況，一旦產能完全恢復，EPS突破2019年的7.19元也不是沒有機會。

值得注意的是，鬼手易生還看好旭富為新加坡新藥公司TauRx阿茲海默症藥物的獨家原料藥供應商，該藥已經三期解盲成功，取得藥證只是遲早的事。他分析，由於阿茲海默症市場會隨著全球人口年齡老化而愈來愈大，只要旭富有產能，可以預見旭富未來的獲利成長潛力，時間拉長來看，目前的股價應被低估，只要有長期投資的耐心，應有機會得到不錯的報酬。

指標三：股本小

授權金收入 更益提高EPS

除了本益比和營收，另一個比較特別的指標則是股本。鬼手易生指出，授權金或里程碑金都是一次性的收入，對股本較小的公司來說，EPS貢獻會比較高。

例如與國際藥廠Indivior簽下最高8.62億美元授權金的昱展新藥（6785）股本才5.7億元，今年可以拿到1500萬美元的簽約金，約可以貢獻今年每股獲利超過8元，不僅可以彌補過往虧損、將帳上保留盈餘轉正，未來隨著研發進度推展，還有里程碑金收入，都有益於昱展的獲利表現。

至於以開發新藥賺取里程碑金和授權金的新藥公司，鬼手易生表示，「美國2022年通過的《降低通膨法案》（IRA）對生醫產業衝擊大。」由於全球還是以美國藥品市場最大，不管是降低藥價還是縮短市場獨賣權，現在新藥公司的獲利空間已經降低了。簡言之，IRA會壓縮新藥獲利的空間，使大型藥廠可能降低對新藥的早期投資。

因此，鬼手易生認為，長期獲利空間被壓縮，也代表不應該長期將大筆資金投資新藥公司，而是以波段為主的投資策略較佳。

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