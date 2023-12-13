天皇、G7吃的米攻台！宮本米1斤賣千元卻秒殺…他忍嘲諷種出有機米

【撰文‧陳葦庭】

實踐理想需要多久時間？日本稻米小農宮本恒一郎，投入有機米栽種，花了20年時間，終於生產無農藥、除草劑殘留的有機米，不只成功外銷台灣，更登上G7農業部長會議。

1公斤的米，在台售價竟能達到千元新台幣！

含金量如此高的「精品米」，是來自日本宮崎縣新富町的宮本有機米，目前獲晶華酒店、台灣米其林餐盤推薦餐廳MiraWan等知名業者使用；今年四月，更獲選為G7農業部長會議的指定食材。

這份亮眼成績，其實是稻農宮本恒一郎20年磨一劍的成果。20年前，他投入有機米生產，花了10多年，才終於取得亞洲良好農業規範（Asia GAP）認證，拿到外銷門票。

「有機，是男人的浪漫。」穿著Polo衫，頭戴鴨舌帽，臉上刻著陽光和歲月的痕跡，現年64歲的宮本恒一郎用幽默語氣，描述自己對有機農法的信念。

宮本家世代務農，1974年，他們的米就已代表宮崎縣，被選為進貢給昭和天皇的天皇獻上米，在日本皇室的新嘗祭中嶄露頭角。

18歲那年，宮本恒一郎跟著父母親開始種稻。但，他在接手家業後卻發現，為了種出又大又飽滿的米，農夫都會施以大量的農藥和除草劑。「加了這麼多農藥的米，消費者真的願意購買嗎？」儘管接班後，還是持續循傳統農法耕作長達25年，但對食安的疑慮，卻一直深植在宮本恒一郎心中。

2002年，他決心投入有機農法，「我想要賣安心、安全的產品給消費者。」他回憶當時的起心動念。

有機插秧、犁田 都有學問

他決定摒棄農藥、除草劑等化學產品，並採用有機肥料，讓土地恢復到最自然原始的狀態。同時，又一改過去繳交稻作給農會的方式，找上東京、大阪的有機通路，直接販售給消費者，以貼近市場需求。

他思考的是，有機米的價格約是一般米的2倍，就算產量減少，但在單價較高的情況下，收入應不會有太大落差。

「結果失敗了很多次，一開始真的沒想到會這麼難！」他不諱言，當時3公頃的土地中，稻米和蔬菜的比例約是7比3，但到了收成時，稻米卻只剩原本的二至三分之一，蔬菜的部分更是血本無歸，最慘時，收入只有使用傳統農法的一半。

「每年快要收成的時候，常常聽到其他農家笑說『宮本家大概又要失敗了』，當時真的感覺整個人都跌到谷底了。」回憶起當時鄰居的冷嘲熱諷，宮本恒一郎忍不住苦笑。

不只是旁人不看好，在沒有人指導的情況下，就連他自己也差一點放棄。

「有一年雜草特別多，明明快要拿到認證，但我卻忍不住用了除草劑，導致一切得從頭來過。」宮本恒一郎坦言，正是那次前功盡棄的經驗，讓他又花3年，才取得有機認證和補助，也成為一個難以抹滅的教訓。

而他也從多次失敗中汲取經驗，不斷優化有機農法。例如，他發現，在插秧的時候，若能把土翻深一點，就能去除雜草的種子，而每到冬季，也得花比傳統農法多2倍的時間犁田，才能把雜草去除乾淨。

2008年，宮本米終於通過372項農藥殘留檢測並取得日本農林水產省的有機JAS認證，同時也栽種出有機的胡蘿蔔和馬鈴薯。2020年，宮本米年產量已可穩定維持在10萬噸左右，更進一步取得Asia GAP認證，並成為今年G7農業部長會議的指定食材。

隨著宮本恒一郎的二兒子宮本貴倫返家接班，2021年，宮本一家在當地成立ZERO有機農場，並開設餐廳，供應自家食材的料理。

效應》當地鰻魚 焙茶也來台

看好宮本米的潛力，新富町町長小嶋崇嗣更主動找上宮本恒一郎，鼓勵他以台灣為起點將產品外銷。「地方許多產業因為沒人接班而沒落，希望透過宮本家的成功案例，激勵其他業者。」小嶋崇嗣說。

今年，宮本米首次出口台灣，儘管價格是一般米的3到4倍，但由於產量少，又符合有機等特色，上市後很快就銷售一空，目前明年的預購量已翻倍成長。而此舉也讓新富町其他業者看見商機，包含鰻魚、魩仔魚、焙茶和梅酒都紛紛進入台灣市場。

台北晶華酒店公關副總張筠透露，宮本米由於曾進貢給昭和天皇，又有皇室米的稱號，被選為今年酒店的端午禮籃商品之一。而該產品在推出後，也吸引不少精品品牌購買，作為VIP客戶的禮品，統計一個節慶檔期，就銷售超過百份。

花了20年的時間單打獨鬥，宮本恒一郎終於走出一條有機的康莊大道。

隨著有機產品在市場的需求提高，加上宮本米啟動外銷，同時推出米製品，如何提升產能將是宮本米下階段必須克服的挑戰，屆時，這位日本米職人的浪漫有機米之路，才有機會愈走愈寬廣。

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