沒打過棒球卻能接大谷翔平的球！他成史上最幸福翻譯 年薪上看4400萬

【文．黃明惠 整理】

大聯盟日籍知名球星大谷翔平以10年7億美元(約新台幣220億)重磅加盟道奇隊，創下北美職業運動最大合約。一直陪在大谷翔平身旁的翻譯水原一平，預期將一同前往道奇隊，而隨著大谷簽下天價合約，日媒預測水原的年薪有機會直逼140萬美元(約4400萬台幣)。 日本網友注意到水原一平的薪水後，在X社群平台(原推特)上熱烈討論，「日本職棒有選手能夠超越一平先生？」、「我的夢想是成為棒球員，但一平先生的年薪實在太離譜了，我的夢想變成當翻譯。」 球迷間戲稱：「沒有一平沒有大谷」，那是因為大谷翔平的大聯盟之路，雖然期間歷經受傷低潮，但陪伴他度過的人，始終都是水原一平。

「由他來當我的翻譯，我真的很放心」，大谷翔平曾這麼評論他與水原之間的關係，這也映證了兩人除了是工作夥伴，更是知心好友，於公於私，水原都是大谷生活中不可或缺的一部分。

38歲的水原一平，出生日本北海道，父親曾在洛杉磯擔任廚師，1991年全家搬到洛杉磯居住，有趣的是，水原從小踢足球和籃球，就是沒有打過棒球。

兩人結緣的過程，要從大谷還在日本火腿隊時說起。起初水原一平在紅襪隊擔任岡島秀樹的翻譯，後來返回日本擔任火腿洋將翻譯，因此認識大谷翔平，更成為他在大聯盟的專屬翻譯。

Shohei Ohtani’s Translator Ippei Mizuhara is Now Trending Amid Free Agent Frenzy https://t.co/IP7tXff3wW — TMSPN.com (@sportsgossip) 2023年12月9日

舉凡大谷翔平接受美國媒體的採訪、和球團、教練溝通，與隊友的對話，甚至是作為大谷練球時的夥伴，在一旁拍攝投球、打擊姿勢的動作，水原都一手包辦，在背後默默付出全力支持。

投打具佳的「二刀流」，讓大谷成為球壇熱門話題人物，而總是在一旁擔任翻譯的水原，人氣跟著水漲船高，不只經常出現在天使隊的Instagram，天使隊甚至還曾為水原打造「球員卡」，顯見水原受到喜愛，也是球隊另類某種程度上不可或缺的存在。

▲大谷開轟，水原替他戴上慶祝武士帽(翻攝IG/angels)

連休賽季都在一起 比和妻子相處的時間還長

水原曾透露，雖然他和大谷「有點像朋友」，但他們的關係更像是專業夥伴關係，「我的首要任務是幫助創造一個讓他(大谷)能夠專注於棒球的環境」。

外媒sportingnews報導，水原的職責已經擴展到不僅僅是簡單的翻譯，他還在棒球方面提供幫助，像是他會充當捕手幫大谷接球、觀看其他投手的投球影像研究，他更在2021年大聯盟全壘打大賽擔任大谷的接球捕手。

▲翻攝X／@horangiyy。

▲水原在全壘打大賽幫大谷接球。（翻攝自天使隊推特）

Shohei Ohtani on how much he thinks about AL MVP race with Aaron Judge (via interpreter Ippei Mizuhara): “Definitely leads to motivation for me to do better, I mean trying to go for that hardware is something I think about.” pic.twitter.com/9wTlVs1Ro9 — Sarah Valenzuela (@Sarah_IsabelVee) 2022年9月1日

日媒分析5大關鍵因素 大谷與道奇隊簽約

大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊，簽訂10年7億美金（約新台幣220億元）天價合約，相當於日圓1014億，日媒《Full-Count》指出5項，道奇獲得大谷的關鍵因素：

1、道奇是常勝球隊，從2013年起，道奇連11年打進季後賽，3度打進世界大賽，並在2020年奪下冠軍，道奇距離再次奪冠只剩一步，成為大谷的動力。

2、道奇上季的指定打擊是老將馬丁尼茲（J.D. Martinez）擔任，他上季轟出33發全壘打和103分打點，但道奇未和他續約，空出指定打擊給大谷。

▲水原一平(左)、大谷翔平（中）、天使隊強打Mike Trout（右）。(翻攝X／World Baseball Classic)

3、是球隊財務考量，道奇是大市場球隊，團隊薪資常年排在大聯盟第1，不過近年節省開支，在簽下大谷前團隊薪資僅1億2291萬美元，排大聯盟第15，即使花7000萬美元簽下大谷，還有不少補強空間。

4、是醫療支援，今年9月幫大谷翔平開右手肘手術的名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）是道奇隊醫。道奇治療師李（Bernard Lee）曾在天使工作，2018年大谷動TJ手術時，陪他度過復健期，因此大谷對道奇醫療團隊更有信心。

5、道奇很早就對大谷有興趣，大谷高中一年級時，道奇就曾積極挖角他，大谷當年也以加盟道奇為目標，但高中畢業後被日職火腿隊說服。2017年大谷赴美挑戰大聯盟，道奇也展現誠意，請塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）當說客。

本文授權自今周刊，原文見此。

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