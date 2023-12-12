22家卡友看這邊！信用卡被盜刷怎辦？ 銀行出招「4大通知機制」

【文．翁申霖 整理】

現下詐騙橫行，盜刷案件層出不窮，詐團、駭客手法令人防不勝防，讓民眾連消費刷卡都頗為擔憂。 對此，銀行端也祭出相對應的機制，根據銀行公會統計，國內一共22家銀行針對刷卡推出4大通知管道，讓持卡人能即時得知消費訊息，透過推送通知便能讓每筆交易不漏接，保障卡友的權益。

銀行公會指出，國內一共有31家信用卡發卡行皆提供消費簡訊通知，值得留意的是，有多家銀行自動升級通知機制，另外提供APP消費訊息通知、電子郵件交易通知、LINE推播交易通知等服務，讓交易通知、異常交易警示不漏接。

信用卡消費4大通知機制： 1.消費簡訊通知 2.銀行APP消費訊息通知 3.電子郵件交易通知 4.LINE推播交易通知

根據《ETtoday財經雲》報導，其中，有22家銀行採「4大通知機制」把關，分別為中國信託銀行、元大銀行、台灣銀行、新光銀行、滙豐(台灣）)銀行、華泰銀行、高雄銀行、美國運通、安泰銀行、兆豐銀行、永豐銀行、台灣樂天信用卡公司、台灣中小企業銀行、台北富邦銀行、台中銀行、土地銀行、上海銀行、三信商銀、華南銀行、彰化銀行、第一銀行、遠東銀行。

圖片來源/今周刊整理

以簡訊消費通知來說，銀行局指出，因信用卡網路交易的平均每筆詐欺交易金額有降低的趨勢，所以調降交易通知門檻，將現行信用卡網路交易即時通知門檻自新臺幣(以下同)5000元調降至3000元。

至於LINE推播交易通知，基本上每一筆刷卡消費持卡人都能收到即時通知訊息，完全掌握信用卡的消費。如果發現不是本人的消費交易，保留該筆訊息並立即聯絡客服，告知信用卡被盜刷。

銀行局強調，由於OTP驗證簡訊在持卡人進行信用卡網路交易或綁定信用卡過程中，是確認持卡人身分的重要認證方式，因此對持卡人網路交易安全至關重要。為建立民眾「識詐」意識，發卡機構發送的OTP簡訊內容會包括以下：

(一)應至少包含「簡訊目的」及「防詐警語」 (二)如為消費，簡訊內容應包含民眾刷卡交易之該筆消費金額 (三)如為綁卡，簡訊內容須揭示為綁定信用卡驗證，供民眾加以辨識

金管會提醒，消費者於進行信用卡交易時務必仔細看清楚OTP驗證簡訊內容，核對簡訊所載內容與所進行交易之幣別及消費金額是否相符，如於一般消費時收到綁卡驗證目的之OTP驗證簡訊，則更應提高警覺，切勿將OTP告知他人或輸入不明網址。

信用卡被盜刷怎麼辦？財團法人金融消費評議中心提供4種方式：

即時與發卡機構聯繫，立即掛失或停卡 請發卡機構協助處理爭議款項 盡速通知交易平台可否取消交易 配合發卡機構調查，並向警方報案

本文授權自今周刊，原文見此。

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