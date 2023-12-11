ChatGPT有幽默感威脅堪比原子彈 人類將從萬物之靈變「萬物第2名」

【撰文／數位內容部】

圖片來源／TIA台灣勵志協會臉書

「我們可能是最後一代，也可能是最新的一代。」艾爾科技（MyCT）執行長林宜敬坦率道出，自己對AI蛻變的驚訝與憂慮。 台灣勵志協會 (Taiwan Inspiration Association，TIA)日前邀請林宜敬，就「我們是最後一代？ 談人工智慧對人類文明的衝擊」進行講座。 現場來賓包括TIA與美國智庫全球台灣研究中心（GTI）的共同創辦人林茂雄夫婦、GTI共同創辦人林瑞陽夫婦以及醫師楊斯棓，兩場聽眾均是座無虛席，不少人乾脆從頭到尾站立聆聽。 林宜敬，畢業於建國中學、台大資訊工程系，美國布朗大學電腦科學博士，曾任台大棒球隊三壘手。 他曾是IBM研究中心的博士後研究員，擔任過趨勢科技研發部總監，2002年進一步創辦艾爾科技，目前更是該企業執行長。 科技人出身的林宜敬，有著人文關懷的溫柔之心，跨界人生還包括在南投種了一萬多棵樹、擔任印刻文學生活誌的專欄作家、業餘棒球員以及在政論節目上為社會公共議題發聲等。

「人類會從萬物之靈變成萬物第二名」

TIA台灣勵志協會執行長賴榮偉在臉書上分享專講內容，講座一開始林宜敬就直言：「人類會從萬物之靈變成萬物第二名」。

OpenAI的ChatGPT在世界掀起人工智慧應用的狂潮，影響所及包括改變一些原本不認為AI會失控的「榮景派」（Boomers）知識份子。

從歷史脈絡來看，AI曾歷經超過20年的冰河時期。林宜敬說：「有一陣子，理工學院畢業者視AI是冷門產業。」但如今，不可同日而語。

現在的AI，才是真正的電腦

AI的技術在10年前獲得突破，早非分類與變造而已，仿效人腦的神經元、神經系統所建構而成的類神經元與類神經系統，AI已產生威脅人類生存的創造能力。「現在的AI，才是真正的『電腦』。」

他說，以ChatGPT的訓練為例，初步便是閱讀巨量資料。大數據的程度有多少？「大概就是閱讀哈利波特全系列書的30萬遍量。」ChatGPT的訓練植入AI師生的問與答，反覆不斷地尋求最適與最佳。

「現在的ChatGPT4.0儘管落後人腦100倍，但年均成長速度是10至100倍；換言之，明年我們也許就被超越。」

林宜敬當場示範MidJourney的戰貓圖案生成，他笑說：「我到現在都不好意思跟太太說，她的畫已可被完全模擬甚至超越。」

原來，林宜敬的妻子是畫家，而他從小到大的1名好友則是藝評家，如今的AI早可輕易生成栩栩如生的名畫，並創造文情並茂的評論。

圖片來源／TIA台灣勵志協會臉書

ChatGPT已有幽默感，對人類威脅堪比原子彈發明

林宜敬認為，ChatGPT參與考試的成績位列菁英頂尖，這其實不足為奇；但，顛覆傳統認知的竟是，ChatGPT已有幽默感，看來，AI 對人類的威脅堪比昔日的原子彈發明。

「人工智慧教父辛頓（Geoffrey Hinton）就如原子彈之父奧本海默（Julius Oppenheimer）一樣，擔憂並後悔自己發明了毀滅人類文明的文明」。

「只不過，歷史的軌跡何其相似，無人能阻止原子彈以及AI的擴散。在冷戰年代，美國不發展原子彈，蘇聯就會發展；今日，美國不發展AI，中國就會發展AI」。

林宜敬道出中國的威脅，極權中共本就無視國際法治與道德，中國的AI必然符合共黨的政治正確，其對人類和平與發展的威脅，難以想像。

「我是貢獻AI發展的科技業老闆，有朝一日AI也會替代我」

他說，今日AI已經威脅到教師、美術繪圖師、播音員、翻譯家、畫家、藝術評論家等職業。矛盾的是，程式設計計師發明了AI，未來卻會被AI所取代。

「我是貢獻AI發展的科技業老闆，有朝一日，AI也會替代我。」林宜敬一語道盡人與AI的關係萬縷千絲，複雜、矛盾甚至衝突。

林宜敬認為，AI發展下的社會恐是二元社會，從經濟效益來看，世界也許僅靠三成人類就能維持人類社會運作，但無用階級將成為多數人的代名詞。

「在無收入、無消費、無事做的情境下，此等社會恐充斥暴力與動亂，因此，解方就是全民基本收入（Universal Basic Income）、政府供給無用的工作、宗教聚會以及參與元宇宙的建設」。

年輕世代的日常，早已沉浸元宇宙之中

談到元宇宙，「2023年最熱門的關鍵詞語就是AI以及無人在講元宇宙。」林宜敬展現動人的幽默。值得深思的是，當下年輕世代的日常不也正是沉浸在元宇宙之中嗎？

手機與網路為主的虛擬生活領域早已取代實體世界的生存，成為跨世代價值差異的分水嶺。科技人一本初衷持續挑戰人類發展的極限，但不知不覺中，失去的會不會是人性或是更多呢？

本文授權自今周刊，原文見此。

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