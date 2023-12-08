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中國電商走入新時代！為求生價格殺到見骨 謝金河：改變內需生態

聯合新聞網／ 今周刊
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【撰文／謝金河】

電商競爭殺戮的極致

這幾天，拼多多市值超越阿里巴巴，成為市場熱議的焦點。在21年前後，阿里巴巴的股價大漲到319.32美元，市值逾8000億美元，拼多多212.59美元，市值只有阿里巴巴的四分之一。

如今拼多多市值1873.63億美元，阿里剩下1839.66億美元。拼多多超車阿里，也代表中國電商走入新的時代，任何商品在電商激烈競爭下，愈來愈便宜，而這也改變了整個中國內需的生態。

今年以來，中國很多實體店紛紛關門大吉，家樂福上半年關了104個店，最受矚目的是上海曲陽店，1995年家樂福進中國第二年就開了曲陽店，如今挺不住了。廣東新賽格電子關了106個店，台灣的85度C在第三季關14店。

中國的電商生態系到電子支付，已經是全球最淋漓盡致的國家，從購物，外賣，都透過電子商務平台，像美團閃購一天1300萬單，全國外賣從業人員逾8400萬人。電商極大化，也撞擊內需消費產業鏈，實體店紛紛不支。

例如，過去卅年風生水起的中國大潤發，後來尹衍樑以每股6.5港元賣給阿里巴巴，股價一度漲到13.4港元，現在殺到剩下1.25港元。

台灣在香港上市的兩家食品廠，康師傅從去年的18.48跌至9.13港元，中國旺旺從8.44跌到4.25港元，股價都幾乎腰斬。鞋業品牌大廠李寜從108.2跌到20.2港元。一度是台灣首富的張聰淵旗下華利集團A股，股價從117.5跌到39.35元人民幣，盛況不再。

除了實體店不支，店面乏人問津，租金大跌，也加劇了房地產跌勢。更可怕的是，電商為求生存，任何東西愈賣愈便宜，很多商品都殺到見骨，拼多多也因價格優勢成了贏家。

最近美團公布季報，營收764億人民幣，淨利35.93億人民幣，成長195%，但股價卻從460跌到81.35港元，這樣的跌勢實在很恐怖，也意味了未來競爭的山雨欲來之勢。

這次到日本，從入境大廳人山人海，第一天到淺草雷門商圈逛街，到最後一天去銀座大街走走，到處都是人潮，這也襯托出消費力。日本電商不太發達，日本人購物都掏出現鈔。到底哪個對？值得玩味！

本文授權自今周刊，原文見此

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