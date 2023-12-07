「能生存的不是最強的」雄獅3百億營收歸零 他找生路讓3千員工活下來！服務體驗設計有多難？

【文．彭蕙珍】

「旅遊不只是遊玩，更要玩得跟別人『不一樣』。」雄獅旅遊董事總經理黃信川在旅遊業深耕40年，他希望和更多人分享旅遊不僅是「食宿遊購行娛」，更是「創造美好」的生活產業，因而起心動念完成《叛逆，成就精彩：只有想不到，沒有做不到的旅遊創意》一書。 雄獅集團董事長王文傑在新書發表會有感而發的說，疫情前他帶領一家300億營收的企業，疫情發生後在一夕之間面臨歸零的損益表，公司當時有3千名同仁，未來該怎麼做？ 他很感謝疫情期間黃信川的國旅入境團隊做了緊急應變，將3千名員工分散到全台、金馬等地，讓雄獅找到了能生存下來的機會。他坦言，在當時國旅成為雄獅唯一的生路，全部員工也開始全台走透透。 透過黃信川，王文傑才明瞭，原來台灣鐵道有極大的觀光價值。因而展開和林務局等單位合作的契機，陸續推出鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號等觀光列車。 「2020年12月29日鳴日號首航，打開以北迴鐵路為核心的高端旅遊，2021年10月23日藍皮解憂號南迴首航，我們完成了南迴、北迴環島觀光。」他表示，現在鳴日號仍然一位難求。鐵道觀光一年就替雄獅創造5億營業額。

黃信川投入旅遊業和他的父親有關。他的父親黃木龍經營旅行社，致力推廣台灣鐵道之旅，成立台灣鐵道聯盟，因而被稱為「台灣鐵道教父」和「國旅教父」。

▲黃信川（右）因父親黃木龍（左）而投入旅遊業，父子感情相當好。今周刊

復興美工畢業 因父親投入旅遊業

他讀的是復興美工，「民國60年得過台灣油畫冠軍，在學生時代蠻有創意的。」他笑說自己是個過動兒，學生時代老師要他「多畫畫，少說話」，沒想到出社會後進入旅遊業「拚命說話」。

黃信川父親經營有著30~40名員工的旅行社，他認識王文傑後發現「雄獅在做企業」，在全台有300~400個員工，「我很震撼，跟著王董學習到今天。」

旅遊業面臨的挑戰無限多。他指出，疫情時雄獅開了關島旅遊，他在關島住1個多月，經歷許多有趣的事，例如旅客下飛機時全身包緊緊，整身白色，讓他以為大家要去太空旅遊，「下午又全都在沙灘上曬太陽。」

走過3年疫情，他領悟到一句話：「最終能生存下來的物種，不是最強的，也不是最聰明的，而是最能適應改變的物種。」

2024年包船 搶郵輪20億商機

對於2024年國旅及入境市場，黃信川指出，雄獅有重要三箭：「郵輪」、「鐵道」與「永續」。

在郵輪部分，2024年雄獅展開市場最大包船計畫，主打「挪威奮進號」，以台灣基隆為母港，推出前往澎湖、香港及日韓等地行程，更鎖定外籍旅客與紐澳、歐美、香港等旅遊業者合作，打造以台灣為目的地的「Fly Cruise」。

行程多元，從3日的澎湖、石垣島、宮古島，到9日的長崎、鹿兒島、釜山行程，進一步深化基隆母港能量，結合港口經濟及周邊觀光資源，預估將為台灣創造逾20億郵輪產業商機。

▲2024年雄獅展開市場最大包船計畫，推出「挪威奮進號」以台灣基隆為母港，前往澎湖、香港等地。今周刊

鐵道旅遊 讓列車成為風景

為讓外籍遊客全方位深度探索台灣，雄獅同步推動「鐵道旅遊」，搶攻每年逾10億元鐵道旅遊商機。

黃信川說明，鐵道觀光有兩種，一是把鐵道當載具、再做觀光，一種是鐵道就是觀光，「列車就是風景、風景就是列車，如搭鳴日觀光列車或是鳴日廚房，把它當成是風景，不把它當列車。」

他舉例，觀光列車會有行程設計，「一般軌道正常時速是110公里，當行至龜山島或景觀好的地方時，會降速到30公里，透過音樂、解說、上菜等，讓客人好好欣賞外面的風景。」

「以前搭交通工具是在趕時間、行程，觀光列車的想法完全不同的；火車就是風景、風景就是火車，這樣的旅遊模式已經開始深入消費者內心。」

▲雄獅旅遊經營鐵道旅遊「鳴日號」。今周刊

超高齡社會 鐵道旅行成顯學

隨著2025年台灣社會來到超高齡社會，鐵道旅遊將成為顯學。黃信川解釋，雄獅推動鐵道之旅有幾個原因：

一是全球吹起ESG風潮。搭飛機移動1000公里，一個人碳排是475，自駕車是275，搭大型遊覽車大約是78，火車只有11。

二是搭火車不怕塞車、可隨意走動、隨時上廁所，這是對消費者尊嚴旅遊最友善的交通工具。

「在ESG低碳移動概念下，在友善消費者的角度，這是最時尚、最值得去推崇的旅遊方式。」

他強調，在台灣搭鐵道的經驗又很獨特，「全世界沒有人用鐵道繞自己的國家一圈，台灣用北迴、南迴列車就能是貫穿全台灣；一圈1065公里，有241個火車站。」

▲雄獅旅遊經營綠色永續旅遊。今周刊

「峰值體驗」 2產品得到「德國IF獎」

黃信川指出，雄獅團隊致力讓旅客在旅行時擁有「峰值體驗」，它的意思是「在遊程的最高峰能否留下最美好、難忘的回憶。」

「旅遊要提升心靈上的需求，因此我們將火車變成移動策展空間，在火車上辦音樂、演唱會、走秀、美食、講座。」

「移動的空間和不移動的空間，如何在策展和規劃上達到最好的體驗；服務體驗設計是2024年雄獅最想追求的。」

今年4月雄獅以IF鳴日廚房、藍皮解憂號，得到有設計界奧斯卡奬之稱的「德國IF獎」服務體驗設計獎肯定。「52國的2萬個作品參賽，雄獅有2件作品得獎。」他驕傲道：「連德國人都可以看到台灣在做細膩、細緻的規劃。」

「服務體驗設計要怎麼落地？很多企業都在講，不是不做，而是不容易執行。」他強調：「我們就是要挑戰不容易，才能成就精彩。」

▲永續旅遊已成為未來主流。圖左為黃信川。今周刊

本文授權自今周刊，原文見此。

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