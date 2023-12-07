佛系價值投資人的220億美元修練課！31歲台灣小子怎成為巴菲特學弟、美避險基金經理人

【文．朱偉銓】

佛系價值投資人的220億美元修練課，來自台灣的無名小子到華爾街追尋夢想，被拒絕超過一千次，走過失業失落，追隨股神巴菲特的投資哲學，成為巴菲特學弟與美國避險基金經理人。

2022年在財報狗podcast上爆紅的一集訪談「佛系投資人的220億美元資產管理經驗談」，來賓Vincent分享他如何從失業，努力追夢成為華爾街研究員，到後來加入被譽為「美國房地產界的巴菲特」，曾在富比士富豪榜排名第30名的唐納·布倫（Donald Bren）家族辦公室，為其管理220億美元的基金，《今周刊》透過專訪，向Vincent請教一路走來的成長心路歷程。

來自台灣的無名小子 華爾街追夢立志當分析師

出身於台灣，Vincent因為從小常常和媽媽跑號子，年僅6歲時的他，就和媽媽表示，立志要踏上華爾街這個金融殿堂。但命運並不總是順遂的，2008年全球金融海嘯爆發，父親的事業遭遇重創，家裡的經濟也頓時發生危機。

幸運的是，Vincent的母親作出了一個重大決策，當時親戚推薦母親把家裡最後的保命錢，投入當時相對下跌的房地產市場，這項投資在幾年後帶來了豐厚回報，不僅讓家裡度過困難，也使Vincent和妹妹順利在美國完成學業，而這筆救命投資的經驗，也讓Vincent初次見證了價值投資與複利的威力，內化了他未來對價值投資的追求。

因為熱衷於投資研究，大學期間Vincent擔任學生捐贈基金的負責人，也曾在傳奇基金經理人，電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）旗下的一檔基金擔任實習生。

投千封履歷慘遭拒絕 尼泊爾閉關禪修發願「實現股東至上」

大學畢業之後，Vincent在一家上市公司的財務部上班，但這和他的夢想並不相符，後來他做出了一個大膽決定，辭掉了自己穩定的工作，同時也開始準備報考美國特許金融分析師證照(CFA)，當時家人都無法諒解Vincent做出的決定，他也承擔了極大壓力，有時躺在家看著天花板時，也會懷疑自己，是否可以完成兒時夢想，進入華爾街成為一名成功的分析師。

然而，華爾街並不是一個容易進入的地方，Vincent寄出了1000多封履歷，但每一次都被拒絕。

在一次的面試當中，面試的公司是Brandes Investment Partner，是一家於1974年創立的投資公司，創辦人查爾斯·布蘭迪斯(Charles Brandes)是美國著名的價值投資人，也是價值投資之父班傑明·葛拉漢(Benjamin Graham)的學生，Vincent原本對此次面試有十足把握，且這次將會從四個面試者當中錄取三位，有75%的成功率，但Vincent還是不幸地鎩羽而歸。

他在失落之際，做出了一個令人驚訝的決定，他飛到了遙遠的尼泊爾，並把自己關在一座寺廟當中，度過整整一周的孤獨冥想與思考，在這段時間裡，Vincent反思自己的夢想，他告訴佛祖，他想進入華爾街工作，並且將來開設一個基金，為他的客戶實現股東至上的理念，這一次禪修之旅，讓他找回更多的自信和決心，未來能再次挑戰華爾街。

加入「美國房地產界巴菲特」 管理220億美元基金

尼泊爾回來之後，Vincent先到美國西岸一家投資顧問公司First Pacific Advisor實習了一年，不斷累積自己的研究能力，但實習的薪資還是無法因應生活支出，為了能支撐自己的夢想，Vincent便去了紐約一家管理顧問公司上班，一邊存錢與完成CFA考試的同時，還是持續精進自己的投資功力，然後，Vincent再次挑戰華爾街的職位。

Vincent回憶，去華爾街面試時，其他的面試者可能只帶著一份薄薄資料，但Vincent會帶著厚厚一疊自己整理的研究報告，每次面試完也會手寫感謝卡，讓面試官感受到他的認真與真誠態度，他也終於順利得到工作，在華爾街一家擁有百年歷史的投資銀行Ladenburg Thalmann開始擔任研究員。

得到工作後，Vincent非常珍惜擁有的機會，他一年內便做到了首席研究員，團隊在全美國的分析排名也達到了前8％，但他還是不斷精進自己的投資功力，在學習投資的過程中，他認為股神巴菲特（Warren Buffett）的價值投資哲學改變他的生命，價值投資人就像獵人一樣，不停找尋被低估的好公司，然後堅持紀律，在有安全邊際的情況下才下重注出手投資，Vincent認為價值投資的態度不只能應用於投資，也是對於自我人生的一場修煉。

在全球疫情爆發期間，因為優異的能力，Vincent透過當時在First Pacific Advisor實習時的老版介紹，得到一個家族辦公室的基金管理工作機會，這間公司是全美國最大的房地產開發商爾灣公司(Irvine Company)，執行長是唐納·布倫（Donald Bren），曾在全球富比士富豪榜排名第30名，相當於是房地產界的巴菲特。

Vincent長久在sell side投資銀行蹲馬步訓練，終於得到罕見難得的buy side工作機會，他進入公司後，和幾位同事，負責操盤爾灣公司高達220億美元的股票部位，這一個挑戰讓他的投資能力得到了更大的提升。

▲Vincent與美國知名對沖基金經理人比爾·艾克曼(bill ackman)合影。今周刊

人生導師鼓勵跨出舒適圈 為移民背景感到驕傲

在Vincent的成長旅程中，他的人生導師艾美．索別斯基（ Emmy Sobieski）扮演了重要角色，艾美擁有25年的投資經歷，曾共同管理尼可拉斯艾波蓋特全球科技基金（Nicholas Applegate Global Technology Fund），在1999年時基金上漲493％，為當時全球績效第一的基金。

Vincent在大學時，遇到艾美回母校加州大學聖地牙哥分校擔任投資社團導師，從此便有了這樣的師徒緣分，在Vincent失業的時候，艾美也熱心邀請Vincent到她家一起慶祝感恩節，鼓勵當時沒有自信的他勇敢追夢，要為自己的移民背景感到驕傲，讓Vincent跨出舒適圈，順利進入華爾街。

而艾美現在不僅擔任許多人的職涯教練，也是綠色能源開發商GMR共同創辦人，同時是多家科技和基金新創公司的執行長和顧問，在2022年，艾美也出版自己的第一本書「100M Careers（台譯：開上財富的高速公路）」，繼續以她的人生經驗幫助更多人追尋更好的職涯。

▲艾美．索別斯基（ Emmy Sobieski）的新書「100M Careers（台譯：開上財富的高速公路）」，艾美在1999年為全球績效第一的基金經理人，現在經常分享職涯經驗。今周刊

開設避險基金 追隨股神巴菲特的投資哲學

2022年底，在buy side操盤基金累積足夠經驗後，Vincent決定大膽出擊，開設自己的避險基金，他的投資策略專注於全世界中小型股的投資，致力在市場效率低且機構投資人少的市場，下重注在賠率好及投資護城河高的公司，並善用草根調研來尋找投資洞見。

在控制風險上，Vincent分享，堅持採用3:1的估值框架來控制下行風險，也就是預期的獲利（上升潛力）至少是潛在損失（下降風險）的3倍，堅守安全邊際的原則，平衡整體風險回報，他更邀請艾美擔任基金顧問，Vincent過去在投資上，比較注重價值投資的方法，而艾美的投資哲學比較注重在積極成長的公司，也會關注一些新興的科技如區塊鏈產業，提供Vincent不同的投資思考框架。

而在基金的收費結構上，Vincent也做出一個新嘗試，參考偶像巴菲特在1950年代時，創立的合夥基金（Buffett Partnership Limited，BPL）收費結構，一般華爾街基金通常收取2%的管理費，無論當年基金表現好壞，投資人都要支付此費用，且額外收取20%的績效獎金。

然而，巴菲特在26歲，1956年時創辦的合夥事業基金卻採用全然不同的費用結構，巴菲特不收取管理費，且只有在基金績效達到6%以上時，才會收取25%的績效獎金，低於6%則不予收費。

為何要採用此收費結構？Vincent開玩笑表示：「我就傻阿。」其實，這樣的收費結構背後原理有跡可循，巴菲特的收費結構與投資者利益一致，只有當基金績效超過6%時，基金管理人才能分享獎金，確保管理人將更關注於長期價值的實現，而非短期高風險操作。

這也意味著巴菲特願意與投資者共擔風險，當基金表現不佳時，他並不從投資者那裡收取額外費用，和投資人站在一起，聽起來雖容易，但在實務上卻是知易行難，很少有人願意放棄大量的管理費與獎金，只為實現這看似理想的概念，但Vincent表示，他願意接受這個挑戰，他會用盡全力，為股東帶來最豐厚的長期報酬。

▲Vincent每年都會參加股神巴菲特旗下公司波克夏的股東會，現場聚集全球傳奇投資人，圖右為喜馬拉雅資本創辦人兼董事長李祿，是蒙格最信任的合夥人，協助蒙格管理數十億美元的家族資產。今周刊

太愛巴菲特！重返校園當股神學弟

因為太愛巴菲特的價值投資哲學，今年夏天，Vincent順利申請到了美國長春藤名校，紐約哥倫比亞大學(Columbia University)的MBA。

價值投資起源於巴菲特的恩師葛拉漢，在這價值投資的聖地，過去孕育出許多傳奇投資人，葛拉漢的經典名著「智慧型股票投資人(The Intelligent Investor) 」在1949年出版後，改變全球過去近80年的投資哲學，20歲時的巴菲特，也是看了這本書後，決定前往哥倫比亞大學和葛拉漢學習投資。

Vincent期許在這可以和更多傳奇大師交流，也希望明年能順利進入價值投資學程，讓自己的功力可以更上一層樓。

其實重回校園對Vincent也是一個極為困難的選擇，收到哥倫比亞大學的錄取通知時，有一家即將上市的公司也邀請Vincent去擔任該公司的財務長(CFO)，但是，要一邊經營自身的避險基金，實在無法兼顧其他公司的財務業務，且Vincent也擔心可能會產生避險基金和該公司利益上的衝突，所以最後還是忍痛放棄這個工作邀約。

作為一位對巴菲特深感崇敬的價值投資者，Vincent每年都會參加巴菲特旗下公司，波克夏（Berkshire Hathaway）的股東會，這是一個難得機會，能夠與股東們以及全球價值投資人一起交流，最重要的是，可以親自感受巴菲特和傳奇副手查理蒙格(Charlie Munger)的價值投資福音，更是所有價值投資人夢寐以求的朝聖之旅。

巴菲特和蒙格今年分別已經高齡93歲與99歲（編按：蒙格於11/28清晨於加州洛杉磯醫院安詳過世，享耆壽99歲。），但兩老還是以身作則，體現一位價值投資人終身學習的精神，波克夏就像是應許之地，帶給Vincent最大的支持力量，可以持續追尋自己的夢想。

▲波克夏股東會每年均吸引眾多投資人，為了搶到好位置，目睹股神風采，許多股東在前一晚半夜三點就會到會場門口排隊。今周刊

▲西方石油公司CEO薇琪·霍盧布(Vicki Hollub)，西方石油公司為巴菲特近年的重點投資之一。今周刊

價值投資是一份生命禮物 揮舞蒙格之劍

當記者詢問Vincent，為何不繼續待在buy side公司就好，卻要自己出來開設避險基金，承擔那麼大的職業風險？

Vincent表示，他想堅持自己對投資的熱情與使命感，而他也認為近年詐騙集團很多，民眾對於避險基金產業還是有許多誤解，但他想證明，自己能以巴菲特為榜樣，專注於長期投資，並讓從業人員更深入的理解這個行業的使命，也比照巴菲特通過自己給投資人的信，讓投資人明白避險基金的投資邏輯，更了解這行業的營運模式，最終希望實現受託者的責任，並造福廣大股東。

Vincent從一位來自台灣的無名小子，不斷努力克服困難，最終實現他的夢想，價值投資和巴菲特不只帶給他投資哲學，也是一份生命禮物，能夠了解自己的內心，專注創造更多人生價值與意義，這樣的價值投資精神也將傳承下去。

蒙格曾形容他的人生智慧，就像「天路歷程（The Pilgrim's Progress）」寓言裡劍客年老後說的：「我的劍，留給能揮舞它的人！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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