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2家銀行限縮「轉帳功能」 約定帳戶匯款金額降！明年1月1日生效 原因、限制一次看

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／Ingimage
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【整理．翁申臨】

銀行「約定帳戶」的轉帳額度高，是不少民眾愛用功能，卻也成了詐騙集團眼中的下手新招。對此，包括永豐銀行、土地銀行紛紛祭出對策，將限縮轉帳交易的功能，並特別針對「約定帳戶」降低交易金額；據悉，有銀行主管坦言，「這些措施都是因為金管會糾正不符防詐期待所做的調整」。

詐騙手法日新月異，造成民眾財產嚴重損失，詐騙宛如變成台灣日常，尤其各銀行的「約定轉帳」已成詐騙溫床；對此，有3家銀行（永豐銀行、華南銀行、玉山銀行）在今年4月時，陸續限縮網銀轉帳服務，最主要的調整是針對「約定帳戶」的生效日，由原先的「次一營業日生效」調整為「次二日生效」。

如今，在詐騙案層出不窮的日常中，銀行再度祭出最新措施，根據《ETtoday新聞雲》報導，有銀行主管私下坦言，「這些措施都是因為金管會糾正不符防詐期待所做的調整」，待新規定生效後，提醒民眾在轉帳交易時須更加留意。

永豐銀行

【約定帳戶「轉帳限額」調整通知】

據永豐銀行規定，民眾透過ATM進行交易，「約定帳號」單筆轉帳最高可為200萬元，每日累積最高可為300萬元。至於「未約定帳號」的話，無論是自行或是跨行轉帳，單次及當日的轉帳限額皆同為3萬元。

不過，為了避免成為詐騙集團鎖定的下手管道，永豐銀行宣布，自民國113年1月1日起自動化服務約定帳戶「轉帳限額」調整為每日累計最高為新臺幣200萬元，其限額以個別帳戶於自動化通路合計。

但若與永豐銀另有約定調升限額的人，則不在此限。

土地銀行

【調整金融卡「一卡多帳戶交易限額」】

據土銀現有規定，民眾透過自動化設施他行「約定轉帳」每次上限200萬元，每日最高為300萬元；「非約定轉帳」單日上限3萬元，不過，擁有「一卡多帳戶」則能以每個帳戶單計限額(最多可約定7個附屬帳號)。

圖片來源／今周刊
圖片來源／今周刊

如今，土地銀行11/29在官網上公告，自民國113年1月1日起調整土銀金融卡「一卡多帳戶交易限額」，每張金融卡卡片各項交易金額(含主、附屬帳號之國內外交易)均累計於該交易帳號，並受交易帳號每日最高限額的限制，未來不能再以分割帳戶的方式靈活調度資金，以降低洗錢及遭詐騙的風險。

本文授權自今周刊，原文見此

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