快訊

柯文哲存款比去年多288萬元 陳佩琪也驚訝給答案

路透：義大利已致函中國大陸 表明退出「一帶一路」

健檢「抽血驗癌症指數」？醫：多做都是困擾 一文懂什麼是癌症指數

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

【整理．胡肇芳】

國人自我健康意識抬頭，許多人每年都會去做健康檢查，不過有些健檢項目出現一項健保沒給付的「抽血驗癌症指數」，有醫師指出，自己從來就不會幫自己抽血驗癌症指數，認為是「完全沒用的檢查，多做一點都是困擾」。

腎臟科醫師王介立在臉書貼文指出，這些年來，自己做健檢，會加做一堆健保沒給付的檢查項目，但從來就不會幫自己抽血驗癌症指數，「完全沒用的檢查，多做一點都是困擾」。

王介立指出，以癌症抗原為例：「你的SCC升高，有癌症之可能」，「你的SCC正常，但仍無法排除癌症之可能」，他無奈稱「請問，那何必抽它」。王介立認為，檢查可以是提供獨立的預後資訊，這個一樣有改變決策的效果，只是不會是明確的二分法。。

王介立表示，抽血最有幫助的，是攝護腺癌，他認為，未來一定有抽血篩檢癌症的可行方案，但照目前發展看起來也不太像是只看某個生化指標就能判斷的。總之，不要看到鱗狀上皮癌(SCC)抗原升高，就跟病人告知要去檢查排除鱗狀上皮癌。

王介立也建議，擔心肺癌，就去做低劑量胸部電腦斷層；擔心腸道癌症，就去做鏡檢；擔心腹腔內癌症，就去做超音波或進階影像掃描；擔心子宮頸癌，就去做抹片；擔心乳癌，就去做乳房攝影；擔心鼻咽口腔癌，就去找耳鼻喉科醫師。「但要注意，以上檢查，並非所有人皆無差別適用」。

什麼是癌症指數？

事實上，根據《台灣癌症防治網》衛教資訊，癌症指數是當身體內正常細胞產生某些疾病，如發炎反應、或異常分裂增生、甚至是癌症時，這些細胞會分泌一些特定的物質如蛋白質、多醣體等進入人體的血液、尿液，或身體組織中，此時可以用儀器及生化檢驗去測定這些較正常人濃度為高的物質的量，測出之數值就稱為癌症指數。藉由檢測這些癌症指數，希望能夠在癌症的診斷及治療上有所幫助。

理想的癌症指數應該具有診斷癌症的高敏感性及高特異性，可用以早期偵測特定的癌症，並且能夠用以精確地評估癌症預後。但是目前尚無任何一種癌症指數能達到這個理想的標準，所有的癌症指數其特異性均非百分之百，常常一種癌症指數在數種癌症中都可以升高。

此外，許多癌症指數的敏感性並不佳，許多癌症早期常常癌症指數是正常的；即使是末期癌症，指數也並不會百分之百升高。更重要的是許多癌症並沒有特別的癌症指數，例如頭頸部癌、胃癌、軟組織癌、惡性腦瘤等。而且許多癌症指數的高低也不能完全代表腫瘤生長的速率或大小，無法真正精確地評估癌症預後。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

跨國集團副總裁退休閒不住，竟在67歲後彎身到第一線賣保險！一個不退休的人生態度給我們的啟示

我永遠記得創業初期跟太太開口借錢、覬覦兒子紅包袋的日子...一個台積電工程師談離職創業最大困境

五月天上海開唱被指假唱，巴黎場全程「這天」直播！天團8場能吸金26億，為何選擇直播戰謠言？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

延伸閱讀

讀懂財報很難 先學3招不踩雷！專家：鎖定0050成分股 3指標篩出績優生

又是抖音流行！「魔芋爽」小學生躲廁所吃 這成分破表…好市多也上架

國際趨勢 竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室揭牌

中國用以巴戰爭炒作「疑美論」 媒體人憂：加深社會極化現象

相關新聞

台灣捐血率世界第一 為何仍鬧血荒？血漿用量是日韓3倍...血庫告急真相解密

台灣捐血率堪稱全世界頂尖，捐血量也連年創高，近年卻頻頻爆出「血荒」，凸顯血液管理出問題；醫院檢討用血過多，推動病人血液管理，要加足馬力避開2027年的「死亡交叉」。

出口連12衰 台灣撐過今年貿易「猛烈撞牆」...2024年GDP可保3但仍藏2風險

過去一年，「高通膨」是全球經濟的主旋律；然而，隨著歐美央行升息循環告一段落，這場持續近2年的抗通膨之戰，似乎也到了收尾階段。

讀懂財報很難 先學3招不踩雷！專家：鎖定0050成分股 3指標篩出績優生

財報如何看？是不少投資者想學習的課題。透過財報揭露的獲利數字，有助找出營業狀況穩定，有成長潛力的個股。

又是抖音流行！「魔芋爽」小學生躲廁所吃 這成分破表…好市多也上架

近日在國小生之間最流行的零嘴「魔芋爽」，也在好市多上架，小孩們會知道這零嘴，主要是中國抖音流行，細究魔芋爽成分表，幾乎是油和添加物所組成，味道又油又辣，每百克竟然含有1262毫克的鈉，讓不少好市多會員在臉書上要求下架商品。

中獎機率比大樂透高！兩檔新股抽籤紅包還不跟？「這檔」抽中估賺10萬

台股即將進入總統大選、年底作夢行情，有利新股掛牌表現，想趁年底賺一波投資人要注意了，近期又有2檔新股可抽，分別為半導體設備商天虹(6937)以及地板通路商寶陞(2948)。

中國用以巴戰爭炒作「疑美論」 媒體人憂：加深社會極化現象

以巴衝突也成為中國資訊操作的標的。專門研究資訊操作的智庫「台灣資訊環境研究中心IORG」於11月22日發布報告指出，自以巴衝突爆發的第一個月內，中國趁機散播疑美論，宣稱「美國是以巴衝突的元兇、中國站在和平這邊」等，同時藉由戰爭恐懼塑造台灣政府不可靠的形象，製造台灣對民主治理、民主同盟的不信任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。