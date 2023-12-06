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將「不假會」用在資本市場 孟格和巴菲特建立波克夏王國…認賠阿里巴巴

聯合新聞網／ 今周刊
波克夏海瑟威路透
波克夏海瑟威路透

【撰文‧王之杰】

因為採訪，我見過查理．蒙格4次。前3次，是在波克夏股東會的國際聯合記者會上。連續3年，《今周刊》都爭取到獨家採訪權利，記者會上雖有問答來往，但談不上交流。第4次，蒙格親筆的著作《窮查理的普通常識》（Poor Charlie's Almanack）中文繁體版問世，他難得答應亞洲獨家專訪。我跟同事，飛越了太平洋，跨進了位於洛杉磯辦公室，整整60分鐘的時間，就我們兩個坐下來，進行一對一的訪談。

面對波克夏帝國投資的大腦，自然不敢大意，我幾乎翻遍了所有關於蒙格的資料、影音，厚厚一疊手卡，大概準備了40到50個題目。我問的多是經濟、金融及投資，他卻用哲學及歷史思考回答。從羅馬銀幣的興衰、馬爾薩斯人口論的謬誤、儒家文化、黑貓白貓的務實哲學、日本企業千年培養的忠誠風格，都在他的守備範圍內。

每一次見面，都有醍醐灌頂的震撼，但11月28日，老先生以99歲高齡辭世的消息傳出之後，同事問到：蒙格對世人最大的啟發是什麼？我語塞了。編輯部請我寫人物短文，不知如何下手。只得四方找靈感。財經作家茲維格（Jason Zweig），與蒙格交情超過20年，他在《華爾街日報》專文說：「蒙格的謙遜……，超過了我認識的所有人。」

謙遜？我趕忙搜尋腦中跟蒙格見面的畫面及印象，好像找不到線索。

相較於巴菲特可親、和靄， 蒙格「有距離」多了。半盲的他極不願拍照、更不喜歡簽名，我們千里到洛杉磯，他一句寒暄也沒有，採訪準時到場，完全沒有客套話，時間一到馬上走人，走之前，我們放膽直問：可不可以到總部內拍拍資料照？「NO!」他毫不留情拒絕。

回答問題更是直來直往，我仍記得2009年，鴻海與比亞迪正在激烈的官司中，當時鴻海董事長郭台銘特別在波克夏年會前隔海辣問：波克夏為何投資偷竊商業機密的公司？巴菲特敢不敢開比亞迪汽車上、下班？我在國際記者會中，轉問了這個超尖銳的問題。

巴菲特玩起躲避球，把問題直接丟給他的東方投資專家蒙格，當時85歲的老先生一聽，沒客氣直嗆：這種指控，根本沒有具體的根據，無法取信於人（discreditable），我對這個官司，完全不擔心。

這樣的態度，能說他「謙遜」？茲維格的文章過度溢美？

共事股神一甲子不吵架祕訣

其實不是。蒙格的謙遜，表現在對「未知」的尊重與崇敬。雖然學貫東西，但他對於在自己能力圈以外的事，一向很勇敢地說：「我不懂。」蒙格小心翼翼畫出他的「能力圈」（circles of competence），他認為，每個人的能力圈不同，千萬不能以為自己無所不能、無所不通。

正如巴菲特所說：「如果說我們有什麼本事的話，那就是我們很清楚自己什麼時候在能力圈的中心運作，什麼時候正在向邊緣移動。」這也是他們兩人能共事一甲子，極少爭吵的原因。

不假會 看錯中國坦率自責

如何弄清楚自己的能力圈？蒙格鼓勵博覽群書、獨立思考，弄清楚一些世界運作的基本概念，別依賴他人的想法，廣泛的常識，比專精的學術，更適合我們這個多變的世界，因此他的親筆著作，會以「普通常識」這個概念貫穿全書。他一生的偶像富蘭克林，用這套思想，建立了美國；蒙格則把這樣「不假會」的思惟，放到資本市場上，最後竟然與巴菲特建立了波克夏帝國。也是因為這樣完全坦白的思惟，今年年初，當他看錯中國、認賠殺出阿里巴巴持股時，老先生一點不留情地公開自責：「阿里巴巴，就是我犯過最大錯誤！」

蒙格晚年，收了一個入門弟子——李彔。李彔是前中國民運分子，1989年「六四天安門事件」發生後轉赴美國，千禧年網路熱潮時，在加州創投圈頗為活躍。蒙格對投資中國很有興趣，兩人因此相識，也在他的穿針引線下，不僅波克夏入股了比亞迪，蒙格著作《窮查理的普通常識》的繁簡版，也先後在華人圈出版，非常暢銷，賣了120萬本。

蒙格辭世兩天後，李彔在臉書發表哀悼文，他說：「知識圈已經把查理的思想，當成是現代儒家的化身。」同時還附上了一張穿著長袍馬褂，手持書卷的蒙格畫像。

在採訪蒙格的過程中，我一度也有相同的錯覺，特別是蒙格高大、厚實、持重的身材，很像教科書裡描繪的孔子形象。只不過，比起千年之前，儒家諸子「一簞食一瓢飲居陋巷」悲劇英雄的命運，蒙格堅持相似的態度，竟在私慾橫流的資本主義中，建立了一座傳奇的財富巨塔。在歷史的長河，我們能不謙遜嗎？

波克夏兩老一向聯袂出席股東會，蒙格缺席的唯一一次，是1998年股東臨時大會上表決奇異再保險收購案時，當時波克夏特別做了個蒙格的人形立牌，放在巴菲特身旁。明年2024年股東會，不知這個立牌，還會不會再現？R.I.P.查理。

（作者為本刊研發長）

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1407期)

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