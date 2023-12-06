大陸壽險業籌500億人民幣護盤基金！習近平「既要又要」嚇壞金融圈

【撰文‧乾隆來】

習近平貫徹「既要又要」的政策，既要拉抬股市，又嚴厲清算金融官員，李強的救市行動猶如綁著雙腳跑步，舉步維艱，事倍功半。

中國國家主席習近平號令文武百官拚經濟，國務院總理李強鎖定拉抬股票市場，敲鑼打鼓不斷推出利多政策；不過，習李政權救股市救得氣喘吁吁，用盡全力只能勉強將上海股市守在3千點附近，更糟的是，曾經是中國面向外資窗口的香港股市，從今年元月的高點22701點持續下跌，到12月1日已經跌剩16830點，頗有「一路向西」的末日悲情。

11月29日，中國人壽與新華人壽保險（下簡稱新華人壽）兩大國資保險公司聯手宣布，成立金額高達人民幣500億元的「私募股權證券投資基金」，不只金額大、而且期限長達10年，「10+N」的基金在10年到期後還可以視情況繼續延長。中國人壽是中國第一大、新華人壽則是中央匯金持股超過3成的國營保險，兩大壽險公司都強調，這是「符合國家相關政策、優化壽險資產組合、對股東權益有利」的重大專案。

10月底由習近平親自出席並且講話的中央金融工作會議，要求壽險資金「發揮經濟緩衝器和穩定器的作用」，接著財政部調整對國有保險公司績效評估公式，提高壽險資金投資股市、穩定股價的任務，中國財經官媒聲稱評估公式調整後，「將會增加超過人民幣2.6兆元的資金進入股市」。

壽險業領命救火

股價破底自家著火

但是，中國的保險業者長期被經營者不當挪用，體質堪虞，去年中國86家壽險公司的稅後盈餘大跌57％，只有38家盈利，惡名昭彰的有安邦保險清算後變身的「大家保險」，中國恒大旗下的恒大人壽在9月資不抵債已被接管，而龍頭中國人壽在香港交易的股價本益比只有6倍多，新華人壽港股的本益比更跌剩下3倍。疾病纏身的中國壽險業者，還要扛起拯救股市的政治責任，猶如火中取栗。

中國人壽與新華人壽股價已經跌了1年，宣布人民幣500億元的救市基金後，兩家公司在香港上市的股價卻都繼續創下新低，雙雙陷入今年最低價的保衛戰，負責救火的消防隊自家著火，極為狼狽。

更糟的是，即使習李政權高喊開放、吸引外資、收斂外交戰狼的罵街，外交部長王毅率領外交團隊費盡力氣完成舊金山APEC的習拜高峰會，習近平更放低身段，試圖釜底抽薪，降低與美國的對立，拚命拉攏歐洲領袖到中國訪問，卻沒有挽回外資對中國與香港的信心。

全世界最大的資產管理公司貝萊德（Blackrock）一邊擴大對日本股市的投資，另一手則悄悄執行撤出中國的策略，因為投資人不斷贖回、資產規模縮水的中國靈活股票基金 （China Flexible Equity Fund）已經在11月7日正式清算，挪威主權基金也宣布關閉上海辦公室，把亞洲營運中心轉移到新加坡。

股神巴菲特也大賣持股多年的比亞迪，比亞迪汽車創下銷售量暴增的大利多，今年前10月累計銷售新能源車238萬餘輛，年增率高達70.36％，不只闖進歐洲、甚至還要賣到美國，成為超越特斯拉的世界一哥。巴菲特從2008年開始買進比亞迪，持股14年只增不減，去年8月之後卻一路連賣16個月，把對比亞迪的持股從20％賣剩不到8％。

貝萊德、挪威主權基金以及一大群外資當然會顧及北京的顏面，研究報告繼續宣稱中國經濟前景看好，關閉基金與辦公室只是營運調整，剛剛過世的巴菲特長期夥伴蒙格，在生前最後一場股東大會更盛讚「比亞迪是至今最愛的股票」，看好比亞迪更甚於特斯拉。

外資口惠實不至

創下史上最大賣超

但是外資口惠實不至，繼續腳底抹油。英國《金融時報》報導，外資在今年8月創下單月賣超中國股票總值124億美元（約人民幣880億元）的紀錄，剛剛過去的11月賣超降至17.8億元人民幣，卻寫下連續4個月賣超的歷史紀錄，累計4個月賣超1720億元人民幣。

另外，彭博資訊則指稱iShares MSCI 「去除中國」（ex-China）的新興市場ETF，在2020年底僅有1.6億美元，短短3年後暴增32倍到52億美元，全球投資人繼續加碼新興市場，唯獨避開中國。

習近平與李強拉抬股市至今未見成效，原因當然很多，不過關鍵因素之一，卻是習近平「既要又要」的施政風格，被要求扛起救市任務的中國金融官員們，對外要擋住外資源源不絕的賣壓，對內則同時面臨強大的貪腐鬥爭清算，消防隊內外同時著火，處境極為艱難。

籌畫人民幣500億元基金入市的中國人壽與新華人壽，就是非常典型的例子。中國人壽前任董事長王濱在9月12日被山東濟南法院判刑，王濱本人與親屬非法收受財物金額共計人民幣3.25億餘元，被判死刑，緩期執行兩年，而且在死緩2年期滿，依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

新華人壽在10月10日的董事會發布由1971年出生、52歲的楊玉成出任公司董事長，而前任董事長李全「因為個人年齡原因」辭職；李全今年只有60歲，擔任董事長僅1年，在李全之前擔任董事長的徐志斌、再前任的劉浩凌，都是從人民銀行所屬的中央匯金公司轉任，兩人擔任新華人壽董事長也都是一年多就換人，從2019年至今短短4年的時間，新華人壽已經換了4任董事長。

2019年元月之前，新華人壽的董事長是在中國壽險市場地位崇高的萬峰，萬峰在中國經濟強勢擴張的時期，從2007年到2014年做了7年的中國人壽總裁，然後轉任新華人壽董事長做了5年。萬峰在新華人壽一人獨攬大權，身兼董事長、執行長、執行董事、董事會戰略與投資委員會主任委員、首席風險官、新華資產管理公司董事長等職務，卻在2019年元月「因為個人年齡原因」辭去所有職位，隨後就消失在公眾眼前。

不久之後，北京就宣布萬峰「目無法紀，靠金融吃金融」的貪腐罪刑，官方的新聞稿措詞極為嚴厲，說萬峰「喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規接受宴請、健身娛樂活動安排……， 性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理」。但是今年9月1日，山東高等法院判決萬峰收賄案，罪證確鑿的收受賄賂金額竟然只有1209萬元人民幣，其中1000萬元還是未遂。

易會滿人間蒸發1個月

金融官員自身難保

不要說王濱、萬峰、徐志斌、劉浩凌、李全、楊玉成這些如跑馬燈換將的金融高官，連中國證監會主席易會滿，都未必能保得住官位。

58歲的易會滿身為救市國家隊的隊長，從11月8日至今，已經1個月未曾在公開場合露面了。北京傳出他再度被舉報貪腐罪刑，也有傳言稱李強救股市越救賣壓越重，作為證監會主席的易會滿當然難辭其咎。易會滿是否跟著前外交部長秦剛、前國防部長李尚福那樣中箭落馬，成了各界矚目的最新指標。

易會滿曾經做過中國工商銀行行長、董事長，2019年出任證監會主席至今已經4年多，易會滿是浙江人，被中國官場視為習近平的嫡系，照樣落入貪腐清算的黑名單。

在易會滿與萬峰之間，則擠滿一大群噤若寒蟬、朝不保夕的金融高官。

北京以前所未見的力道整肅金融官員，被整肅的金融高官有中國人民銀行前副行長范一飛、中國銀行前董事長劉連舸與跟著他的一大群銀行行長與經理，外加在證監會做了20年、曾任主席助理的朱從玖，以及證券業協會會長、期貨業協會會長的安青松，還有中國光大集團李曉鵬等，到11月下旬中箭落馬的人數已經高達67人。中共中央紀委國家監委網站公布這些金融貪腐官員的罪狀，用詞都跟萬峰高度相似。

習近平親自督導金融貪腐整肅，金融高官人人自危，氣氛降到冰點，自保還來不及，拉抬股票難免碰到內線貪腐，還有誰敢衝進火場救市？

李強不斷推出股市拉抬方案，官方媒體敲鑼打鼓大肆宣揚，之前喊出數千億元的股市平準基金，後來無疾而終，改以動用國營企業資金進場買進ETF，還叫掌管國資金融股權的中央匯金公司買進大型銀行股，上市的國企則紛紛表態買進庫藏股來護持自身股價，證監會則宣布限制放空，提高融券保證金，這次又加上中國人壽與新華人壽的人民幣500億元私募證券基金。

當然，現在不能斷言北京救市已經失敗，畢竟上海A股在外資沉重的賣壓下還是挺住3千點，民企比重高的深圳指數雖然跌破1萬點，年初至今跌幅也控制在12.6％，更開放的香港股市年初至今跌16.5％，亦不能稱為崩盤。還有，中國今年前10個月貿易順差已經達到6840億美元，龐大的貿易順差、美元匯率與利率回跌的大勢，中港股市守住底線甚至回升的機率都不低。

散戶股民全做壁上觀

中港股市陷低點

只是李強救市氣喘吁吁的疲態讓人唏噓，過往權力無限大的共產黨只要擬定政策方向，相信「跟著黨走就發財」的老百姓就蜂擁而上，但是，這回政府大張旗鼓高喊拉抬股市，外資卻一路大賣，散戶股民壁上觀，連掌控巨額資金的金融官員也只求自保，如今中港股市再度跌到低點，能否守住，還真是攸關全球金融安危的頭號變數。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1407期)

延伸閱讀》

老公死後連公婆也拋棄繼承，為什麼遺產我還得跟大姑分？律師解析：家裡有人拋棄繼承時你該懂的事

照顧中風公公13年沒休過1天，只因先生一句「自己人顧才安心」：如果重來我不會這麼笨了

COP28達歷史性決議：啟動損失與損害基金，日本1000萬美元、美國1750萬美元！支援遭氣候變遷衝擊國家