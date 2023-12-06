台灣捐血率世界第一 為何仍鬧血荒？血漿用量是日韓3倍...血庫告急真相解密

【撰文‧林良昇】

台灣捐血率堪稱全世界頂尖，捐血量也連年創高，近年卻頻頻爆出「血荒」，凸顯血液管理出問題；醫院檢討用血過多，推動病人血液管理，要加足馬力避開2027年的「死亡交叉」。

一輛行動捐血車上懸掛著紅底白字的「缺血」布條，呼籲民眾們熱心挽袖、緩解「血荒」，這般告急的場景，近年冬季頻繁上演。其實，這是一連串因少子化、高齡化衍生的醫療危機，最快在3年後，將達到臨界點。

「穩定的血液供應是醫療體系運作的重要後盾。」11月21日，總統蔡英文在總統府接見績優捐血人代表，點出血液供應對醫療運作的重要性。然而，為人不知的是，這個體系十分脆弱，「後盾」已出現破口。

今年農曆年間，作為桃竹苗地區唯一醫學中心的林口長庚醫院，就經歷了一場缺血風暴。回憶當時用血困境，主管該院血庫的檢驗醫學部主任、台灣輸血學會理事長闕宗熙仍記憶猶新。

依照林口長庚每日血液供需情況，A型血平均日用量為132袋、O型血為165袋，但在氣候欠佳、假期長、民眾感冒多等因素下，全國陷血荒，2月5日當天A型血庫存量只剩下72袋、O型血剩下94袋，「當天庫存量根本不夠供應用量，只有一半。」

血庫告急，不僅打亂院內管理調度，更直接影響病人醫療期程。闕宗熙回憶，年初缺血那1個月間，並非隨時都有血可用，院方只能將非緊急手術延後，病人進開刀房前，得再三確認有血才能動刀，當時全台醫院幾乎都缺血，想調度也調不到。

就連醫療資源豐沛的台大醫院，也明顯感受到血液存量吃緊。台大醫院檢驗醫學部主治醫師羅仕錡提到，今年農曆年期間，台大醫院也在院內貼出缺血公告，提醒醫師「精實輸血」。

前線醫師們異口同聲示警，近年缺血狀況愈趨頻繁；但意外的是，近10年國人的捐血量，卻是逐年攀升。

捐血率第一 用血管理卻太鬆

翻開全台唯一血液來源、醫療財團法人台灣血液基金會（以下稱血液基金會）年報可見，台灣人熱愛捐血，以「捐血率」來看，2013年為7.54％，到2022年提升到8.08％，血液基金會指出，這樣的捐血率是全世界最高。

不只捐血率高，國內捐血量也連年增加。若以全血計算，2022年捐血量已達到252.3萬個單位（一單位為250毫升），相較10年前，成長11.5％；依照血液基金會粗估，截至今年10月，捐血量又比去年同期多了2％，仍在持續成長。

然而問題出在，連年上升的血庫進補量，仍追不上用血缺口。據血液基金會2022年的一份研究報告，依據2018年以前的趨勢分析，預估到2030年，台灣血液的供需將失衡，甚至在年輕人捐血率低迷等因素衝擊下，醫界悲觀預估，2027年就會提早到達「死亡交叉」。

不難看出，台灣捐血量、捐血率均是世界排名前段班，在供給面上，若期待國人再提高捐血量，恐怕是緣木求魚；反觀在需求面上加強管理，才是減緩血荒的關鍵解方。

羅仕錡點出，台灣的捐血率高，但若以每年每千人口使用的血品單位量計算，台灣的紅血球用量是日本、韓國的1.3到2倍；血小板用量是1.5到1.8倍；血漿甚至是2.4到3倍，「台灣的用血量過多了！」

但為何用太多？有無浪費？血液基金會業務處處長洪英聖指出，國內募捐到的血液不會放到過期報廢，全都會送往醫院，每年約提供給8百多家醫療院所，其中，以醫學中心和區域醫院層級的醫院用血量最多，像是全國19家醫學中心，就用掉超過4成紅血球量。

換言之，有效管理醫院用血，減少不必要的使用，就是降低用量、避免血荒的重中之重。

少子化 老人手術變多雙衝擊

其實，大型醫院對隱藏的缺血危機不是沒意識。只不過，台灣一直有著高捐血率，以往沒有缺口，近年隨著高齡少子化，能捐血的國人減少，又因長者增加提高就醫需求，手術、住院因而變多，用血量隨之增加，對血液的供需層面，形同是雙重衝擊。

「台灣之前的血液供應較充沛，醫師習慣直接輸血讓病人情況改善。」闕宗熙不諱言，過去台灣不重視缺血問題，醫師習慣採用寬鬆的輸血行為，而非比較嚴謹的輸血模式，但現在血液供給吃緊，觀念就該要改變，推動病人用血管理（PBM）十分重要。

所謂病人用血管理，不代表會讓病人身陷更多風險；一般認為，輸血主要是用於急診外科手術，但根據血液基金會2020年統計，急診醫學科只占紅血球輸用的第三大用途， 第一是血液腫瘤科、第二是心臟內科，內科輸血頻率也高；也就是說，並非所有輸血行為皆為緊急狀態， 臨床上，醫師有其他醫療選擇，不一定非得輸血。

輸血不該當治療唯一手段

事實上，輸血與否的一項重要指標是「血色素」數值，一般正常狀況約為12、13g/dL，闕宗熙說明，該指標牽涉病人是否貧血，以往觀念是降到10就要輸血，現在觀念是下降到7才輸血。「已經有太多數據指向，同樣嚴重程度的兩群病人，輸血輸愈多，死亡可能愈快。」他直指，輸血是用來緊急救命，不是拿來當作治療的唯一手段。

羅仕錡也點出，過去的醫療行為，直覺就是「病人血少了，有點貧血，就該輸血」，但後來醫學實證發現，在血色素10以下和7以下再輸血，兩者情況並不會差太多，在供血量吃緊的狀況下，醫師也必須改變。

目前許多國家已在施行PBM，根據統計，澳洲推動5、6年後減少了近一半用血量；香港施行後，3年也省下17％用血。為了因應未來可能愈趨嚴重的缺血危機，血液基金會日前出版《精實輸血手冊》，導入PBM概念，其中的輸血指引，可以讓醫師有遵循的依據，改變用血觀念。

只不過，相關輸血指引在各醫院早有推動，但居高不下的用血量，顯示醫院「省血大作戰」的成效一團迷霧，「血品是大家自願捐贈，算是公共財，流向應該要公開透明。」闕宗熙不諱言，目前沒有這樣的資訊，無從得知各醫院的血液使用適不適當。

為此，台灣輸血學會與衛福部合作推動「台灣臨床血品輸用狀況調查」計畫，透過與健保資料庫連結，得出各醫院的用血表現指標，各院可進行醫師間的同儕比較，得知每位醫師的血液使用是否妥適，檢討輸血醫療行為。

闕宗熙表示，該計畫預計在12月11日舉辦一年一度的「國血國用」諮詢會上報告相關成果，若醫界都認同，就能當作常設性指標，讓各醫院定期收到相關資料，得知自己的用血表現。

衛福部則表示，該項計畫目的是了解醫院用血情形，精進相關作業程序及血品用量管理，分析仍在進行中，暫時無法就其結果研析說明政策參考方向。

作為捐血機構，血液基金會公關處處長黎蕾也認為，缺血問題並非只在供給面，醫院需求端管理更是重要，「我們不是在賣東西」，不是希望捐的血愈多愈好，而是盼更正確用在病人身上，需各界一起努力。

民眾善心捐出熱血，後續在政策和醫院端，必須加強管理運用，才能讓台灣血液系統永續循環，避免再現缺血危機。

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