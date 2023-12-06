出口連12衰 台灣撐過今年貿易「猛烈撞牆」...2024年GDP可保3但仍藏2風險

【撰文‧今周刊編輯團隊】

過去一年，「高通膨」是全球經濟的主旋律；然而，隨著歐美央行升息循環告一段落，這場持續近2年的抗通膨之戰，似乎也到了收尾階段。

通膨落下、利率在高位徘徊，主要央行貨幣政策即將轉向……，「撥雲見日」之後，2024年的全球經濟，也將呈現出另一番新的光景。

以台灣來說，在經歷出口連續12個月衰退、外銷訂單萎縮，庫存大量累積等衝擊，年中以來，各家預測機構不斷下修台灣今年經濟成長數字。在不少國人眼中，2023年可謂台灣貿易「猛烈撞牆」的一年。

但，隨著時序邁入年底，出口於9月重回正成長，台灣經濟否極泰來的曙光，已漸漸閃現。

「2024年會比今年好上不少。」台經院研究六所所長吳孟道指出，台灣經濟有望脫離今年力圖「保一」的泥淖，重新回到3%的中度成長區間。

吳孟道解釋，從投資面看，目前庫存已逐漸回到正常水準，加之廠商先前遞延的投資將於2024年逐步落實，而「淨零排放」目標將加快綠色投資；從消費面看，則來自明年基本工資與軍公教員工的薪資調升，以及每人基本生活費免稅額的調整，推升民眾可支配所得；從出口面看，則是有望受惠於全球商品需求的復甦。

呼應吳孟道的說法，富邦金控首席經濟學家羅瑋接受本刊訪問時亦認為，在資通訊產品出口已恢復正成長、民間投資力道有望回溫至2022年上半年的背景下，明年台灣的經濟成長率「保三」應無大礙。

但羅瑋也提醒，展望2024年，全球經濟仍有幾大風險值得關注，若相關風險未能妥善應對，加上製造業復甦動能假設未如預期，全球經濟在最糟情境下，不排除出現「同步停滯」的景況。

第一個風險，是全球利率「高原期」過長。羅瑋觀察，若主要央行維持限制性利率水準太高、或時間過長，「將可能導致部分金融機構的流動性出現問題。」嚴重的話，羅瑋表示，不排除再度引發類似今年3月美歐銀行爆雷事件。

第二個風險，則是地緣政治。「明年美國、印度、印尼、俄羅斯、南非，以及台灣，都將舉行選舉。」羅瑋一一列舉。「其中，尤以美國的變數最大。」他表示，鑑於共和黨可能在明年美國總統大選中勝出，屆時如果是川普回朝，勢將再度對國際經貿關係投下一記震撼彈。

對此，台新金控首席經濟學家李鎮宇亦提醒，根據過去針對美國選舉年的研究發現，1952年至今，沒有一位總統候選人可以在經濟衰退當年度成功連任；這代表什麼？「只要美國經濟軟著陸失敗，川普就有很大機會出線，」如果是這種局面的話，「預計最早2024年下半年，全球資本市場就會開始出現動盪。」

不過，李鎮宇補充，他相信美國經濟終究得以避免衰退，因為他觀察，回顧去年此時，許多人在預測中犯下的最大錯誤，就是小看了美國經濟的「韌性」。於是，展望2024年，一幅「軟復甦之路」的圖景漸漸明晰。

在這條路上，美、歐兩大經濟體有望成功「著陸」，台灣、日本則將重拾成長動能，至於深陷「信心缺失」衝擊的中國，則正在摸索著去槓桿下的轉型契機。

雖然，在這條路上，衰退的烏雲仍未散盡，通膨的暗影仍在遠處徘徊，但無論如何，站在全球經濟的窗櫺前，成長的曙光已然清晰可見。

向前一步，推開2024年的大門，「撥雲見日」之後，將是全新局面的一年。

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