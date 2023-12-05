讀懂財報很難 先學3招不踩雷！專家：鎖定0050成分股 3指標篩出績優生

【文．盧沛甫】

財報如何看？是不少投資者想學習的課題。透過財報揭露的獲利數字，有助找出營業狀況穩定，有成長潛力的個股。理財顧問吳家揚表示，掌握財報數字能夠提升在股市中獲利機會，他建議投資人從元大台灣50（0050）成分股中篩選每股盈餘（EPS）連續五年大於3元、毛利率大於30%、現金流量為正的個股，同時避開可能成為地雷股的公司。

為避免買入財報作假的企業，吳家揚會透過三面向來檢視：

1.法說會長年失準，財測差距過大

台積電（2330）、大立光（3008）等是長年在市場贏得信任的誠信公司，但不少企業在法說會揭露財務預測頻繁失準、大放厥詞，吳家揚提醒投資人盡量避免買入此種公司股票。

2.避開資本額太小企業

「資本額太小的公司，財報容易受人為操縱」吳家揚表示，若投資人無法完全讀懂財報，盡量還是選擇資本額大的企業進行買進。

3.避開地雷股，0050成分股可當參考指標

吳家揚表示，0050納入台灣市值前50大企業，選股可以當中成分股為首選「基本上這些公司誠信相對較沒問題。」如何避免地雷股？吳家揚點出常有特徵：

1.虛增營收；

2.存貨異常增加；

3.太多轉投資；

4.營業現金流長期為負；

5.頻繁更換會計師、財務長或高階主管；

此外，吳家揚提醒投資人留意財報中會計師五種出具意見：

1.否定意見

2.無法表示意見

3.保留意見

4.修正式無保留意見

5.無保留意見

看到前三種：否定意見、無法表示意見、保留意見，投資人最好避開，若持有也應盡快提損「它變成地雷股的機率實在太高了！」吳家揚提醒。

吳家揚強調，讀懂財報並非易事，他分享自己利用財報選股三項指標：每股盈餘（EPS）連續五年大於3元、毛利率大於30%、現金流量為正，運用這些指標有助快速選出基本面表現穩定的企業。

若要瀏覽企業財報，可到公開資訊觀測站基本資料欄位，選擇電子書＞財務報告書，並輸入公司名稱以及年度，即可瀏覽上市櫃公司的財報內容。

至於吳家揚為何不建議投資人買入DR股或KY股？還有哪些財報重點是投資人可留意？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://bit.ly/482L6PS

本文授權自今周刊，原文見此。

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