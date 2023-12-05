又是抖音流行！「魔芋爽」小學生躲廁所吃 這成分破表…好市多也上架

【文．李易紓 整理】

近日在國小生之間最流行的零嘴「魔芋爽」，也在好市多上架，小孩們會知道這零嘴，主要是中國抖音流行，細究魔芋爽成分表，幾乎是油和添加物所組成，味道又油又辣，每百克竟然含有1262毫克的鈉，讓不少好市多會員在臉書上要求下架商品。 還有國小老師說，學校因為魔芋爽添加物太多，因此禁止學生吃，但孩子們卻躲到廁所裡吃，油汁滴滿地，有家長不清楚成分，還買整箱分送學生。

針對有會員在臉書上串聯，希望好市多下架魔芋爽，根據ETtoday新聞雲報導，好市多回應目前未收到類似事件反映，好市多販售產品皆遵循政府相關法令及流程。

腎臟科醫師王介立在臉書上分享，看到好市多有上架先是有點疑惑，為什麼產品名稱叫素毛肚，結果成分卻完全沒有毛肚呢？才知道原來「素毛肚」是由魔芋粉製作而成的加工食品，而魔芋似乎就是蒟蒻的別名。

醫師：每100克破千毫克的鈉，和最鹹的梅肉差不多等級

王介立說，魔芋（蒟蒻）主要成份是葡甘露聚醣(glucomannan)，是符合高度加工食品(ultra processed food)的定義，原且是超級遠離原型的食品，脂肪占熱量比為54%，碳水占熱量比為43%。

「營養成份裡最吸睛的當然是高鈉，每100克有破千毫克的鈉，這個數字基本上跟7-11最鹹的梅肉差不多等級」。

圖片來源/FB「王介立醫師」

會有人問，這個東西能吃嗎？王介立說，能上架就是能讓人吃，基本上都是量的問題，但因為中國零食很多都鹹到爆也不特別美味，他說自己是完全不想吃。

而高雄市岡山國小老師林晉如則是在臉書上分享，學校廁所垃圾桶出現「魔芋爽」，紅色、綠色、橘色都有，袋內油汁滴得到處是，吃完還亂丟。後來才知道，因為添加物太多，有老師希望學生不要吃，所以小朋友「躲進廁所」吃。

老師看到小孩加入飯裡稱好吃：家長最好多關心吃了甚麼

林晉如說，這種零食上一屆就有學生帶來，因為從未在商店看過，加上簡體字，才知原來是「透過網購」才能買到。

「到這一屆，這零食已經全面進駐小七，有更多小學生在吃。不過，吃完隨處亂丟，造成垃圾問題。吃完丟垃圾桶，袋內的油汁又滴得到處都是，垃圾桶變得很噁心」。

林晉如表示，還有小孩說「加在飯裡」超好吃，全部油汁擠光光，倒下去「配飯」，她自己上網查發現魔芋爽是大量調味料的重口味零食，添加物吃多可能對兒童產生「過動、注意力不集中、學習力下降及情緒控制不穩」等隱藏風險，建議家長還是要盡量關心孩子吃了甚麼。

本文授權自今周刊，原文見此。

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