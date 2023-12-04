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中獎機率比大樂透高！兩檔新股抽籤紅包還不跟？「這檔」抽中估賺10萬

聯合新聞網／ 今周刊
攝／今周刊攝影團隊
攝／今周刊攝影團隊

【撰文／胡肇芳整理】

台股即將進入總統大選、年底作夢行情，有利新股掛牌表現，想趁年底賺一波投資人要注意了，近期又有2檔新股可抽，分別為半導體設備商天虹(6937)以及地板通路商寶陞(2948)。

其中以天虹中籤紅包最厚！該檔每股承銷價為115元，若以周二(11/28)興櫃收盤價216元來算，幸運抽中的股民可望賺進10.1萬元，報酬率達87.8%。至於寶陞每股承銷價為72元，周二興櫃收盤價為88.4元，中籤的人可望獲利1.64萬元，報酬率也有22.7%。

睽違31年，台股周二收盤那一刻，加權指數一度超越香港恆生指數，這是歷史上重要里程碑，掀起股民熱議，而往年經驗，第4季至隔年第1季都是股市的作夢行情，加上這次總統大選加持，想布局台股的投資人，此時正是好機會。

而近期又有兩檔新股可以抽籤試試手氣，分別是天虹、寶陞，這兩檔預計12月12日掛牌。其中，成立於2002年的半導體設備商天虹科技，辦理初次上市前現金增資發行新股，承銷價格為每股115元、總數1256張，將於11月30日至12月4日為期3天申購，12月6日公開抽籤。

若以周二(11/28)興櫃收盤價216元來算，價差高達101元，若抽中1張最高可賺10.1萬元，報酬率達87.8%，預計12月12日掛牌。

另外，地板通路商寶陞則是辦理初次上櫃，申購時間也是11月30日至12月4日，總數為754張，每股承銷價72元，和周二收盤價88.4元相比，價差16.4元，若抽中1張可賺1.64萬元，報酬率也有22.7%，預計12月12日掛牌。

寶陞今年前3季營收為16.69億元，毛利率40.1%，稅後純益爲9103萬元、每股純益3.67元，法人預估2024 年營收將成長12%。

雖說抽籤紅包中獎機率比樂透高，不過能實際賺進多少，得視掛牌後的股價表現。投資達人股海老牛建議，抽籤申購基本技巧有4點：

1.尋找價差20％以上

2.抽到進來就賣掉

3.賺到吃一頓好料

4.尋找下一檔抽抽樂！

本文授權自今周刊，原文見此

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