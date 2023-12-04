中國用以巴戰爭炒作「疑美論」 媒體人憂：加深社會極化現象

【撰文／劉芮菁】

以巴衝突也成為中國資訊操作的標的。專門研究資訊操作的智庫「台灣資訊環境研究中心IORG」於11月22日發布報告指出，自以巴衝突爆發的第一個月內，中國趁機散播疑美論，宣稱「美國是以巴衝突的元兇、中國站在和平這邊」等，同時藉由戰爭恐懼塑造台灣政府不可靠的形象，製造台灣對民主治理、民主同盟的不信任。

IORG調查10月7日至11月6日期間中國對以巴衝突的資訊操作。研究團隊檢視所有提及以巴衝突的臉書粉專、台灣新聞網站、中國官媒、微博與Youtube影片，從約2480萬則文本歸納出12項可疑論述。調查發現12則中有7項是疑美論，指稱「美國是世界亂源」、「美國造成以巴衝突」、「烏克蘭美國被拋棄」，以及「美國保不住以色列，在中東疲態百出」等。

報告指出，中共試圖營造美國不可靠、亂源的形象，同時形塑自身「和平使者」的「王道」形象，在華語資訊環境強化符合中國利益的世界觀，和中共在國際社會「製造美國的不同意，製造中國的同意」的戰略一致。

中國將「以巴衝突」與「台海局勢」錯誤類比 製造台灣對民主陣營的不信任

12則論述中，還有3項論述涉及台灣，宣稱「以巴衝突讓台灣感受到兵凶戰危」、「白宮軍援把台灣推向戰爭」等。報告指出，這些論述將以巴衝突與台海局勢作錯誤類比，指稱美國與民進黨主政導致台海發生戰爭，更將台灣2024年的大選簡化為「戰爭與和平的選擇」。

此外，部分台灣媒體報導，戰爭爆發初期滯留以色列的台灣民眾想離開當地，因航班取消而求助外館，被回應「請上網訂機票」。IORG調查，此事件隨即被《環球網》報導、再被多家中共官媒、粉專與微博轉載，炒作「民眾都同意找中國才對」的錯誤印象。

報告也提及，部分台灣媒體標題使用「冷回」、「竟回」描述外館回應，可能引起讀者對政府機關的不信任。另一方面，部分台灣媒體報導以巴衝突時，使用「裸」、「屍」、「虐殺」、「血洗」等聳動字詞作為標題，可能引發讀者反感或其他情緒，妨礙讀者基於事實合理參與公眾討論。

中國習慣「撿現成」 借題發揮一貫的戰爭論述

IORG共同主持人游知澔指出，仔細檢視這12則論述可以發現，它們並沒有解釋以巴戰爭的歷史淵源，僅是借題發揮中共一貫的戰爭論述，讓台灣民眾覺得「戰爭真的可能會爆發、下一個爆發就是台灣、美國是戰爭的始作俑者」。

游知澔分析，其實中國不常主動「創造」出新的論述，大多是利用現成的論述，例如跟風引用網友、外媒報導甚至西方世界的陰謀論，在華語世界建構符合他們利益的世界觀。

Youtube上以「自動化生成」製作的農場影片 與中國官媒連動

游知澔也觀察到，Youtube上有許多以「自動化生成」技術製作的內容農場影片，會與中國官媒的論述相互連動。如「美國保不住以色列、在中東疲態百出」的論述，最初就來自Youtube的簡體字內容農場影片，後續被中國官媒放大操作。

游知澔說：「這種內容農場跟官方的連結，目前還是尚未明朗，因為很難找到證據，然後平台都不合作，我們也只能用內容比對。」

中國藉國際衝突炒作疑美論 從俄烏戰爭後特別明顯

「從這些論述來看，他們（中國）就是鎖定要攻擊美國，或是攻擊美國在我們輿論當中的位置。」東吳大學政治系助理教授陳方隅分析：「他們（中國）會傾向把很多過錯直接歸咎在美國身上，這件事情從俄烏戰爭之後特別明顯。」

陳方隅說，從俄烏戰爭爆發後，中國就一直炒作疑美論，宣稱美國故意讓烏克蘭挑釁俄羅斯，與現在以巴衝突的操作模式相似。「其實這個元素跟框架都很像⋯以巴戰爭也是一樣，就是利用新的事件，把論述填進去，再繼續炒作疑美論…就是中共政治作戰的一個變體而已。」

中國宣揚自己代表和平 政治學者：是獨裁者一貫的不要臉

對於這些論述放大的「美國亂源論」，陳方隅指出，以巴衝突有其歷史脈絡，會造成今天的局面，強權國家都有責任。且不只美國支持以色列，伊朗、中國也有資助哈瑪斯武器。

但在中國的輿論操作裡，僅放大美國問題、未提及中國本身資助哈瑪斯，也未提及中國作為侵略者的紀錄，還營造自己「愛好和平」的形象。陳方隅直言：「這是獨裁者一貫的不要臉」。

資訊操作最大的問題：造成社會極化與對立

綜觀來看，游知澔認為，資訊操作的生態是複雜的，可能涵蓋了政治動機、經濟動機與愛國動機。這些網路貼文或報導，不一定就是陰謀，也可能是在蹭流量獲取商業利益。

另外，雖然台灣民眾不一定會相信這些論述，但它們可能讓資訊變得混亂，降低民眾參與公共討論的意願，甚至造成「社會極化」的現象，偏激的人越來越偏激、不願討論的人更加不願發聲。

游知澔說，「社會極化」的問題才是最令他擔心的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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