黃崇仁再出手1.3億買豪宅！手握市值15億房產 大老闆曝「存房術」2要素

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／Ingimage
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【撰文／彭蕙珍】

力晶集團創辦人黃崇仁繼「文華苑」、「華固名鑄」、「台北時代廣場」後，不動產布局再下一城，這次不買東區豪宅，改買西區！

位於中正區延平南路上，屋齡僅3年的「宏璟帝璟苑」，謄本資料顯示力晶科技與其隸屬集團智豐科技，購置17樓兩戶，實價揭露為2022年交易，總價分別為6760萬元、6550萬元，合計砸下逾1.3億元，單價則各為96.3萬元、103.6萬元，坪數是77.4坪、68坪。

黃崇仁存房術驚人，市價初估逾15億

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「宏璟帝璟苑」樓高22層，所在地點延平南路，較屬中正區外圍，鄰近萬華區，不過鄰近多間司法機關單位，與總統府也不遠，算是搭上博愛特區地緣性，周邊機能也便利，平均行情在單坪百萬元，為區域新案合理水位，總價多見6000多萬元，壓在豪宅稅標準的7000萬元以下，意涵則不言可喻。

至於黃崇仁的存房術，目前媒體曝光的包含5.9億元的「文華苑」、1.7億元的「台北時代廣場」，以及6.2億元的「華固名鑄」，再加上「宏璟帝璟苑」，總計逾15億元。

大老闆買房，最重視兩要素

陳炳辰指出，大老闆布局不動產，如和碩、國巨、台塑、創見、萬海等有兩個考量，一是豪宅居住舒適、安全隱密度高，也有身分象徵，另一方面是對於資產的保值、未來獲利空間，以及去化大筆現金都有效益，甚至趕上要是以公司名義購買，作為資產配置，還有節稅的可能性，均顯投資與自用兩相宜，彰顯國內不動產的價值與多元利用性。

他表示，近一兩年不動產市場大吹寒流，也影響豪宅市場，零星高價交易消息不比前幾年為熱，明年利空出盡的環境雖有助房市，但私法人購屋許可制、豪宅購屋多項調控的緊箍咒未除，以及全球戰爭波及對兩岸局勢聯想，是富人在台投資房產前景增添變數，也干擾高總價產品買氣，後況走勢還得觀察。

本文授權自今周刊，原文見此

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