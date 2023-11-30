操盤史曝光！20幾歲買2、3間房…趙少康教戰怎麼賺一桶金搶年輕票

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聯合新聞網／ 今周刊
國民黨副總統參選人趙少康。圖擷取自趙少康臉書
國民黨副總統參選人趙少康。圖擷取自趙少康臉書

【文．黃明惠】

國民黨副總統參選人趙少康日前稱侯趙配的年輕人支持度還是太低，因此喊話接受5個學校邀請，要與年輕人面對面，任何問題都不迴避、互相溝通一下。

趙少康週四(11/29)到新北板橋查看立委參選人葉元之競選看板時，對於此事改口，趙少康說有人提醒他，因為登記後身分不一樣，「進校園好像會有爭議，我也煩惱這件事」。

至於如何替國民黨營爭取年輕人選票？趙少康上節目專訪時表示自己20幾歲時就買了2、3間公寓，若有機會與年輕人對談，可以教大家如何理財創業、賺進第一桶金。

趙少康週四(11/29)接受中廣流行網節目《蘭萱時間》專訪，趙少康說目前國民黨基本盤已逐漸穩固，接下來就要看如何搶攻中間選民及年輕人的選票。

趙少康提出見解，他認為要先了解年輕人的苦惱並提出解方，像是「不敢生不敢養」、「工作一輩子買不起房」等問題；也說國民黨要先進入年輕族群視野，因為現在年輕人不太看電視，很多人也不認識他，像他打電話訂餐廳，店員會問：「哪個趙？那個少？哪個康？」也不曉得國民黨有很多青年人才。

趙少康說，當初他在外商擔任亞洲區經理待遇不錯，20幾歲就在台北買了2、3間公寓，主持人認為他應該多跟年輕人分享，教大家如何理財，趙少康也說：「可以教他們如何賺第一桶金，如何理財、做業務，我沒問題呀！」

他透露自己付了頭期款後，用「以房換房」的方式累積財富，也說行銷出身的他，很願意跟年輕人分享投資理財、業務處理等經驗。（相關內容於下方影片24分50秒）

至於先前說開放5間學校邀請演講，讓年輕朋友隨便問，據聯合報報導，趙少康最新指出，目前台大、文化、清大、東華等學校都有來邀約，但有人提醒他，現在登記後身分不一樣，進校園怕會有爭議，因此他現在也煩惱，目前還在跟學校商量，看是校內還是校外，「校外意義不大，但不能違法」。

趙少康：年輕人不能只憑感覺或是覺得柯文哲好笑就投

趙少康接受中廣節目訪問，提到近期民調，他說從各媒體民調的年齡結構來看，「侯康配」的年輕支持度還是太低，20歲到29歲族群，「賴蕭配」支持度有34.35％，「侯康配」只有10.2％、柯文哲卻有46.87％；30歲到39歲族群，「賴蕭配」支持度30.98％、「侯康配」支持度19.87％、柯文哲支持度30.64％，「儘管國民黨在50歲、60歲以上族群大贏，年輕票太少了。」

趙少康透露，他曾問過年輕人為何支持柯文哲？得到答案是「覺得柯文哲很好笑」，讓他覺得好笑就能夠當總統嗎？直說當總統的條件跟好笑一點關聯都沒有。趙少康還說，柯文哲當初挑戰連任台北市長幾乎快落選，然後做了8年的台北市長，實在是看不出到底有什麼偉大的政績。

面對「私人理專」 趙少康心服口服

對於趙少康如何理財投資，今周刊2011年曾訪問趙少康本人，一向辯才無礙的他，在兒子趙大開面前講到投資，也只能乖乖閉嘴。

2006年，趙少康17歲兒子趙大開建議他買進蘋果股票，當時趙少康以54美元進場，飆漲到100美元，之後又回跌到60美元，趙少康瞞著兒子獲利了結，結果看著蘋果股價一路衝到400美元，只能扼腕。

之後，趙大開建議趙少康買Google股票，他嫌太貴；金融海嘯時又建議買黃金和石油期貨，但他又嫌太麻煩，最後眼睜睜看著這些投資標的愈漲愈高，錯過賺錢好機會。

欣賞兒子的「投資興趣」，因此趙少康不管多繁瑣的問題，都會想辦法幫兒子解答，他反而心想，不如趁機來個理財教育，要求他用從小到大存下來的零用錢投資，讓兒子知道「投資，可不是一件容易的事！」

▲趙少康與兒子趙大開。今周刊提供
▲趙少康與兒子趙大開。今周刊提供

趙大開剛升大學就跟在黎智英身邊學習，大二暑假則是跟著趙少康的貿易商朋友，到國內前幾大傳產企業走了一圈；此外還通過台灣和香港的層層面試，到巴克萊（Barclays）投資銀行部門實習，每天工作14個小時。

對於年紀輕輕就能跟在大老闆身邊，還能走訪大企業、到外商實習，趙大開擁有比同齡年輕人更豐富的經歷。

有人認為，這是「靠爸」光環的特殊禮遇，趙大開也不諱言，「我知道我的家境比很多人好，但不是只有從零開始才要努力，我的機會比別人多，更應該好好把握，努力多學一點。」

趙少康也說，白手致富的時機已經過了，現在大多數的孩子物質並不缺乏，缺乏的是「經驗」和「觀念」。尤其是現在世界變化太快，金融風暴2、3年就來一次，父母應該從小訓練孩子的理財觀。

本文授權自今周刊，原文見此

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