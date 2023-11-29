台泥砸266億搶低碳水泥市場 張安平為何在最低迷的時刻做出重大投資？

【整理．林依榕】

台泥（1101）昨（11/27）日深夜召開記者會發布重訊，宣布斥資266億元投資土耳其、葡萄牙水泥廠並擴大持股，其中葡萄牙Cimpor水泥合資子公司持股從40%增加為100%，預計2024年第一季結束前完成交易。 消息一出也帶動台泥股價，周二（11/28）早開盤從前一日33.95元上衝到最高35.50，一度攻上半年線，隨後來回震盪，截至上午10:50每股來到34.95元。 台泥堅持轉型之路，今年4月股價一度最高來到58.7元後，卻又無情再下殺一波，10/24盤中見低點31.35元，讓不少持有台泥的股民心情不美麗，不過低點若有加碼，至周二盤中高點35.5元也已反彈超過13%。

台泥（1101）周一(11/27)深夜召開重訊記者會，董事長張安平表示，未來不懂得碳的公司是無法生存的，而低碳絕對是國際化市場，相信台泥透過增加投資土耳其OYAK水泥以及葡萄牙Cimpor水泥，未來可望成為全球少數能提供最低碳水泥的主要供應商之一，具備高度碳競爭力。

台泥副總經理葉毓君表示，台泥決定擴大歐亞非低碳水泥布局，將土耳其OYAK水泥合資子公司持股由40%提高為60%，葡萄牙Cimpor水泥合資子公司持股從40%增加為100%。此次授權金額為266億元內，預計2024年第一季結束前完成交易。

據了解，台泥2018年和土耳其OYAK水泥公司成立合資公司，並透過此公司再投資葡萄牙Cimpor水泥公司後，5年來稅後淨利增長6倍，經營績效快速上揚。

且台泥與OYAK的合資公司，是土耳其第一家宣布淨零承諾的水泥公司，近年透過Cimpor順利在非洲取得超低碳替代原燃料，以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥的技術引領世界水泥行業，實現了全球最低碳的水泥生產。

而葡萄牙Cimpor水泥公司則是在非洲喀麥隆，建有全世界唯二使用90%生質燃料商業化量產水泥廠，Cimpor在象牙海岸的水泥廠則建有世界第一套大規模生產鍛燒黏土水泥基地，鍛燒黏土混合熟料後，較傳統水泥減少至少40%碳排。

在歐洲水泥市場，進口水泥長年佔一定比例，未來歐盟實施碳邊境稅CBAM，不管本地水泥或者進口水泥，低碳都將成為進軍歐洲市場的主要競爭力。

董事長張安平強調，在土耳其這個高戰略重要性且具有潛力的國家，台泥將繼續攜手OYAK穩健創新，決定增加在夥伴關係中的持股；透過減碳技術的投資，相信雙方合作將成為全球水泥業減碳的先鋒。

本文授權自今周刊，原文見此。

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