25歲創業就被倒帳 咬牙拚到連蘋果、比亞迪都要它！「電動起子王」的翻身故事

【撰文‧徐采薇】

「台灣第一大電動螺絲起子廠」奇力速，成功打進蘋果、三星、比亞迪等供應鏈，堪稱台灣隱形冠軍。而它的起始，得從一位電氣技工的創業夢說起。

舉凡蘋果、三星、華為、台灣豐田和比亞迪等供應鏈，都有這家台灣隱形冠軍的產品。它，正是年收逾20億元的工業級電動螺絲起子大廠奇力速。

不同於一般的螺絲起子，電動起子改以馬達取代人手發力，且可自動調節、限制力矩，由於精度高、效率快，已成為電子組裝業等生產線不可或缺的工具。

很難想像，能把電動起子賣到全世界的奇力速，它的創業故事竟是從「負數」開始。

「我當時投資這個行業，家裡有拿房子貸款，自己的積蓄也都拿出來了，所以我只能蹽落去做，事在人為嘛！」說這話的奇力速董事長王德煌，父親是煤礦工人，身為長子，他從小就立志創業賺錢。讀電機工程的他，任職公賣局電氣技工時，得知有家電動起子工廠正找人接手，便毅然與另外3名合夥人合資5百萬元。沒想到，他25歲、公司成立第1年就被人倒帳負債兩百萬元，瀕臨倒閉，兩名合夥人選擇離開，只剩他和另一人勉力苦撐。

1987年，王德煌迎來了轉機。

當時，台北一家經銷商看好台灣市場需求，主動代理奇力速產品，一口氣下單5百支，這對當時只有幾名員工的奇力速來說，已是破天荒數字。有了這筆訂單，他們不僅還清債務，還有更多資金開發產品，業務範圍慢慢擴大，躋身當時台灣前三大電動起子廠。

拚技術 不甘只打價格戰

敢拚就有路，不斷在研發下工夫，是奇力速第一個成功關鍵。

早期，奇力速產品多仿效日本，並靠著便宜約3成的性價比獲市場青睞。但王德煌深知，要讓別人買單，產品技術也得走在最前面。

奇力速客戶兼合作夥伴、協助奇力速找各地經銷商合作，更把商品賣到20餘國的詮晟實業總經理謝丁坤分析，「在高端工業級電動起子，大陸有潛力，但還沒足夠的研發實力，目前主要的競爭對手都是歐美，（奇力速）除了價格比別人實惠以外，更要靠規格。」這也是奇力速積極投入研發的原因。

「我們就是一直研究，也拿歐美的東西來看，路一直走就對了。」早在25年前，王德煌就找來軟硬體工程師合力開發，迄今研發團隊達50餘人，約占全公司員工15％，共握有60項專利。

2012年，奇力速研發出一支輕巧、扭力精準的小扭力起子，因此陸續攻進廣達、華碩、緯創等蘋果供應鏈，主要用於組裝iPhone、Apple Watch和iPod等精細產品。

王德煌自豪說，「我們的扭力能做到正負3以內，很精準，所以他們都買我們的起子。」而且，這支起子還具有「防呆技術」，能偵測出螺絲浮鎖、滑牙、漏鎖等異常，並提醒使用者。

他的眼光也放得遠，擔心日後手機、筆電等產品走向模組化，螺絲需求會大大減少，隔年便投入研發大扭力起子，朝腳踏車、汽機車產業發展，把扭力從原先的50公斤一直做大到現在的兩千公斤。「很多事情你沒有預先想到前面，等到這個產品突然改革換代了，就沒了，像那個膠捲、USB都是，所以要超前部署。」

不將雞蛋放同一個籃子裡，奇力速成功攻進台灣福特、豐田，以及中國長安汽車、吉利汽車、長城汽車、廣州汽車和比亞迪等供應鏈，主力使用於儀表板、車燈、冷氣、門窗、天窗、後視鏡等，引擎則因扭力需求更大，目前還在研發階段。但這兩年手機、筆電消費低迷，汽車領域的營業比重已占6、7成營收，成功讓奇力速在疫情下穩住陣腳。

接下來，奇力速還將著眼於下一個潛力商品「AI智慧型螺絲起子」。約莫5、6年前，他們透過德國代理商引薦，斥資百萬歐元向一家德國公司買下傳感器技術，再回台自行研發，終於在兩年前研發成功，今年更誕生一套要價15萬元的最高階產品，預期可再挹注業績。

王德煌透露，該產品厲害之處，在於系統能遠端連接，比如有客戶在越南廠使用，機台的生產數據便可即時回傳台灣，且當機器發生問題，台灣總部也能透過遠端控制處理，目前市面上除少數歐美大廠也有類似機台外，亞洲僅奇力速一家能做到。今年起，該機台也在廣達、台達電、英業達、鴻海、光寶和中國車廠使用。

闖海外 在韓大賺再攻中國

研發之外，奇力速第二個成功關鍵，便是敢闖海外市場。

早在1988年，王德煌透過韓國貿易商朋友介紹，進軍第一個海外市場：韓國。他經過半年觀察發現，韓國人很支持國貨，較不買單外來產品。於是，他果斷在韓國造組裝廠，讓產品打上「Made in Korea」標籤，且零件進口關稅僅8％，比成品關稅的20％低上許多，替自家產品創造出更多核心競爭力。

果然，這一策略很快奏效，半年後韓國營業額一舉超越台灣，更讓王德煌在韓國短短4年便賺進千萬美元，「當初沒做韓國的時候，我在台灣1個月大概才兩百多萬元的生意，韓國起來後，1個月能做到近千萬元。」

接著，他把賺來的錢拿來布局中國。1993年起，奇力速陸續在天津、深圳、上海設服務據點，2004年更在上海設廠，「誰占據大陸誰稱王，大陸是全世界市場的一半。」王德煌不諱言，布局中國市場讓奇力速的電動起子年銷量提升至10萬支，更坐穩台灣電動起子霸主地位。

不只如此，2000年左右奇力速即透過經銷商將貨銷往美洲，為了就近供貨給美國和墨西哥市場 ，2014年更與當地經銷商在美國佛州合資設廠。王德煌解釋，「那裡貨進到美、墨很方便，就跟大陸當時從香港進到廣東一樣，而且在那邊可以請墨西哥工人，工資大概是美國人的一半。」

中美貿易戰時，許多台商和陸商都因關稅壁壘遷至墨西哥，搶先卡位的他因此大賺一筆，「跑得比別人更快，這樣才有錢賺。」王德煌笑說。

找夥伴 「先給人賺你才會賺」

想要跑得快，還有一大祕訣，就是找對夥伴。他透露，除了上海公司為直營，其餘國家都採與當地經銷商合資的模式建廠，以美國來說，由奇力速與台灣經銷商持股45％、美國經銷商則持股55％。通常他會直接飛到當地，觀察經銷商在該國的影響力以及與自己的默契度，達成合作後多半交給對方獨家代理，對方則全力幫他賣產品、做售後，「你要先給人家賺錢，最後你自己才會賺錢。」

除了自有品牌，奇力速也有三分之一營收來自幫國際大廠代工（OEM），包括英國工具領導品牌Desoutter Tools、瑞典全球工業集團Atlas Copco、德國DEPRAG、美國Delta Regis Tools、日本KANON和TRUSCO等。

王德煌不諱言，替這些大廠代工，一來是替自身品牌加值，「我只挑好的品牌代工，大型工廠買了之後，知道是奇力速做的，之後就可能直接找我們買。」二來，還能藉此攻進一些排外市場。以日本為例，他先主動找上當地大廠代工，再藉其通路打進當地。

目前奇力速年產量來到25萬支，逼近全球半數，營業比重以中國近4成最大宗，其餘為美國25％、印度20％、歐洲約10％、東南亞5％到7％。他不諱言，下一個利基市場在印度，「尤其最近整個大陸不好，很多廠商搬到印度。」未來他更計畫在印度設廠。

從失敗中站起，並憑藉優秀的市場嗅覺與前瞻，王德煌實現了從小想當老闆、賺大錢的夢。但他知道，現在還不是停下來的時候，他要繼續用力奔跑，研發更多產品、攻進更多市場，讓奇力速這個名字被世界看見。

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