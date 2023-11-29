牛仔褲市場其實沒變小！年興為何走到關廠結局？3致命失算「賣1件賠1件」

【撰文‧呂玨陞、徐采薇】

年興日前突然重訊宣布關閉苗栗後龍廠，恐資遣5、 6百名工人的訊息震驚紡織業。關廠能成功讓年興快速止血，還是恐成為業績回不去的第一張骨牌？

5年內的第3次虧損，讓牛仔褲大廠年興紡織11月底宣布，手上訂單消化完畢後，就關閉苗栗後龍的牛仔布廠。

外界好奇，為何年興非得在此時此刻大動作關廠止血？

翻開財報，年興今年前三季稅前虧損近三億元，再根據年興11月21日的重大訊息公告，營收占比18.8％的後龍廠，今年前10月就虧了2.2億元，換算下來，營收只有不到2成的後龍廠，反而造成年興今年逾6成的虧損。

不只如此，年興今年前三季每股已經虧了1.23元，今年的獲利表現可能只比新冠疫情爆發的2020年每股稅後純益（EPS）負2.14元稍微好些，可以說，這個老字號的紡織股再次「落難」。

進一步拆解損益表，就能發現年興過去大約都能保持在1成左右的毛利率，到了今年則出現斷崖式的下滑。年興今年前三季毛利率只有負1.2％，也代表年興今年「賣一件就現賠一件」。這個數字有多慘烈？事實上，就算是虧損最高的20年，毛利率還有近3％，到底年興今年的成本結構出了什麼問題？

原料買貴！ 後龍廠成本飆高

對此，年興副總經理兼董事周泰源解釋說，製造牛仔布的成本主要分為原物料和人工。先看原物料成本。原物料的價格波動，直接影響到年興今年的財報績效。牛仔布的原料棉花，過去兩年價格的劇烈波動就讓年興傷透腦筋。

周泰源指出，2021年下半年起，國際棉花價格劇烈上漲，不到一年的時間從每磅0.82美元漲到盤中最高1.55美元，漲幅近9成，卻又在半年內回到0.8美元。

雖然現在棉花價格已經回歸正常，但是去年以高價進貨的棉花，仍必須被用於製造牛仔布。周泰源強調，這批牛仔布今年第一季從後龍廠出貨，就造成第一季製造成本居高不下，也是年興第一季稅前虧損2.6億元，單季毛利率下滑到負9％的主要原因。

年興總經理蔡樹軒在重訊記者會指出，年興後龍牛仔布廠平均牛仔布料每月產能140萬碼，今年前10月每月平均產量只有107萬碼，等於空置逾2成的產能。可見生產牛仔布的後龍廠，其虧損確實是年興今年大逆風的主因。

招工不易！ 急單、砍單難料

再看人工成本。訂單的不穩定，連帶造成年興「招工不易」，繼棉花價格波動劇烈後，營運再次受衝擊。

「暴起暴跌的訂單就讓我們無所適從！」周泰源坦言，過去就算訂單表現不佳，訂單慢慢地減少還是有辦法配置人力，但今年突然來的急單、砍單，都讓人力更難掌握，人工成本也因此而提高。

周泰源不諱言，去年下半年因為預期到市場需求下降，所以遇缺不補。到了今年第二季，內部觀察到市場已有回溫跡象，訂單能見度則有4個月以上，當時就開始補進員工。「當人力慢慢補足後，8月的訂單能見度又剩不到3個月。」周泰源無奈地說，薪水照付，但是訂單卻沒有那麼多了，一樣的薪資攤在比較少的訂單上，製造成本自然壓不下來。

屋漏偏逢連夜雨，年興前10月營收52.4億元，年減逾3成。訂單減少，也讓市場擔心，只專做牛仔褲的年興如今是否面臨競爭力不足、被淘汰的困境？

從成衣市場的外在環境來看，不願具名的紡織大廠高層直言，牛仔布耗能不環保，加上牛仔布穿起來不夠舒適，現在紡織品選擇多，消費者的選擇逐漸被印花、針織等仿牛仔布料取代。

台灣另一家牛仔褲大廠如興副總經理徐仲榮則表示，牛仔褲這幾年確實不是市場主流，產品變化不大，但是基本的需求也沒有被取代，「這塊餅也許不會更大，但也沒有變小。」

這個說法，也可從終端銷售的數字得到印證。年興最大客戶，同時也是全球最大牛仔褲品牌Levi's的年報中指出，2022年Levi's營收總計61.7億美元，其中，牛仔褲貢獻38.3億美元，營收占比約為62％；這個比率在10年前雖然高達8成，但是當年Levi's營收只有47億美元，也就是說，10年前Levi's牛仔褲也只賣了約38億美元。

從這個角度來看，Levi's的牛仔褲營收占比雖然下降，整體產值卻沒有減少，多少也呼應了徐仲榮「餅沒有變小」的說法。

問題來了，雖然整體牛仔褲市場沒有變小，但也未如瑜伽服、運動服裝等機能服強勁成長，加上今年整體紡織業還面臨一樣困境：通貨膨脹，又讓年興的營運挑戰再被放大。

通膨壓抑！ 消費端需求放緩

儘管去年上半年紡織業迎來疫情過後的大反彈，不少成衣業者營收都創下亮眼佳績，但是去年下半年以來，歐美嚴重的通膨導致消費者只能先滿足食、住、行的基本需求，消費在購買衣物的預算也就遭受排擠。

事實上，Levi's也不諱言，從去年7月開始，消費端需求因通膨已明顯放緩。在這樣的大環境之下，周泰源指出，通膨造成終端需求委靡，品牌商也更重視成本，導致上游削價競爭，製造商價格也很難有議價能力。

因此，削減成本較高的後龍廠，則成了年興在歷經內部成本與外在市場夾擊下不得不考慮的選項。周泰源強調，在年興還有餘力的情況下先行止血，而不是等到真的侵蝕到老本才想要改變。

一位紡織廠高層就直言，紡織成衣產業近年在趨勢品項上有變化，牛仔褲市場較無成長動能，加上染整方面大缺工，不只缺基層，技術型工人更缺，其他大廠能生存，是因將製造轉移到東南亞、中國、非洲等勞力便宜市場，並將自動化推到全球，「要在寸土寸金、土地取得難的台灣做不容易。」

他強調，台灣在高階功能性布料研發仍有優勢，所以要走出自己的一條路，因此，「根留台灣，全球布局是最好方案。」而年興，正是朝此策略方向前進。

除了減少人力成本之外，周泰源也表示，原物料的運輸成本，也是年興考慮的重點之一。由於台灣沒有生產棉花，將更多牛仔布的產能移到靠近產地附近，也可以降低運輸成本。舉例來說，美墨棉花可以就近供應年興墨西哥廠，另一個位於非洲的生產基地賴索托，也離棉花產地西非不遠。

徐仲榮則觀察，年興關閉後龍廠應是「不得已的止血措施。」從製造與管理的角度來看，台灣成本確實較高，關掉成本較高的工廠，將資源移到成本較低的地方，在他眼中則是相當合理的決策。

如今，年興在谷底斷然選擇止血，也顯示出年興斷尾求生的意志。

事實上，從年興宣布關廠後隔日，股價開低接近跌停，到最後收盤幾乎拉回平盤，市場對於年興關廠的決策還算正面。

徐仲榮透露，從客戶端傳來的訊息，牛仔褲市場有機會慢慢往上走。未來，年興能否因關廠快速止血而減少虧損、甚至轉虧為盈，再重回紡織優等生，肯定是近兩萬名小股東關心的話題。

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