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被笑是台北來的傻子…他花5千萬把土庫「毒瘤」填土種可可變莊園

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／蕭芃凱
攝影／蕭芃凱

【撰文‧今周刊編輯】

雲林縣土庫小鎮鄉間，放眼不只農田和養豬場，還隱藏了一座頗具反差感的歐風可可莊園，這家名為「土庫驛」的可可莊園，為傳統鄉村注入全新的可可產業鏈，也間接串起社區經濟。這幾年，不到3萬人的小鎮，每周已能吸引數千名外來人潮造訪。

然而，眼前這個充滿動能與生機的鄉鎮，在7年前，呈現的是截然不同的光景。

「若要雲林人為土庫填上簡歷，特色那欄多會留白。」當地人口中這座「悲情」小鎮，超過40年人口負成長，8成居民務農，社區老人則時常獨自拿著小板凳，在家門口從日出坐到日落。

從小在土庫媽祖廟旁長大的陳盈豪，到海外闖蕩20多年，「每次坐客運回家，沿途看到街、景、人都一樣，我清楚知道，土庫是不會改變的。」

但在2016年，陳盈豪的父親罹患阿茲海默症，攝護腺癌末期轉移骨癌，母親照料壓力過大，出現突發性耳聾，他才驚覺情況不對，「一定得回去了！」

沒想到，自己做的一個決定，意外讓這個沒落小鎮，迎來翻轉契機。

毫無背景的陳盈豪，買了塊1.5公頃的農地開始學習當農夫，但地主神神祕祕，直到簽約後才同意現勘。「我一走進去，整個人都傻了，裡頭堆滿廢棄物和餿水，徒手就撿了6公噸的醬油空瓶，請了300台卡車清運。」土地重度汙染，陣陣惡臭撲鼻，沒有比這更糟的狀況了。

「真的⋯⋯要繼續下去嗎？」一度猶豫的他，在整理過程中發現這塊地曾開過地下賭場，也是毒品交易暗角，而這塊「土庫毒瘤」卻又緊鄰他的母校土庫國小（現改制為越港國小），「小小學弟妹就在隔壁上學，這怎麼行！至少要把這個犯罪溫床去除。」

於是他心一橫，跑到雲林縣政府註銷農地上的養豬執照，決心好好務農。承辦人員透露，當時這張稀缺的執照，市場行情上看1千萬元，他卻堅定註銷，再花5千萬元整地填土，比買地價格還高，鄰居們不可置信，背地笑他是「台北來的傻子」。

為什麼種植可可？他發現，可可不但能預防失智，對心血管疾病有益，多酚又有抗癌效果，「簡直是為我爸量身訂做！」

漂泊遊子中年返鄉，初衷是為了年邁父親，但一人變好了，有沒有可能帶著整個社區一起共好？他用行動給了答案。

陳盈豪提出土庫驛可可莊園創生計畫，一口氣擘畫了10年發展藍圖。土庫驛做的不只是種植可可樹、製成巧克力，園區內的智能玻璃溫室，帶動可可食農教育；年底將動工的餐廳空間，預計要將園內種植的可可、美生菜及香草入菜。接下來還要建置可可加工廠、巧克力學院⋯⋯，讓遊客從種植、採果、剖果、發酵日曬、烘焙到精磨，了解巧克力的產製過程，深化觀光體驗。

硬體仍在初期建置階段，卻已帶動觀光人流。現在平日團客，平均都有5輛遊覽車，假日兩天更能吸引上千人，還有台北旅行社將土庫驛和順天宮街區納入行程，天天出團。

土庫驛可可莊園的外溢效果大，成功讓遊客參觀完，順勢到老街區走走、品嘗小吃，現在每到假日，土庫老街就塞車，鎮公所不擔心沒人潮，反倒要煩惱停車問題。

7年過去了，看著莊園從無到有，陳盈豪真摯地說，改變不可能一朝一夕完成，需要時間醞釀，「至少從沒人相信這個傻子，到那麼多人和我並肩同行，地方氛圍正在轉換。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1406期)

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