日本「鋼鐵香蕉」全球熱銷！民眾困惑怎麼用 答案揭曉：就是那麼單純

【文．林依榕 整理】

日本廣島縣最近一款「鋼鐵香蕉」在全球市佔率第一名，每根香蕉大小、造型都不盡相同，獨特富有創意外觀吸引許多人關注。這根鋼鐵製的香蕉，到底拿來做什麼用，你猜到了嗎？

日本廣島縣一間「IRON FACTORY IKEDA」公司11/22在社群平台X發文，表示全世界只有他們公司生產100%鋼鐵製造的香蕉，而這項商品目前全球市佔第一。

消息一出令所有人好奇，到底要在何時何地使用到「鋼鐵香蕉」，有的人猜既然這麼熱銷，有可能是家庭必備產品，但也有人想到其他更奇妙的用途上。

ウチはメタルバナナの世界市場シェアで現在トップクラスです pic.twitter.com/PTdrtjg3Hz — IRON FACTORY IKEDA (@IRON_IKEDA) 2023年11月22日

「IRON FACTORY IKEDA」公司解答，「鋼鐵香蕉」其實是一把鐵鎚，長約20公分、重約1.5公斤，除了實際用途之外，獨特造型也常被拿來開玩笑。

業者解釋，這款香蕉槌每支大小、輪廓都不一樣，之所以會製造這麼奇特的產品，是因為是為了滿足消費者享用水果敲釘子的慾望，希望能推出整根香蕉造型的鐵槌。

而該公司最早製造的香蕉槌仍保留木製把手，2019年才把菲律賓產的香蕉內部金屬化處理，到了2020年乾脆整根香蕉都是金屬製，還標榜能在攝氏1千度的環境下使用，售價為1萬1877日圓（折合新台幣2514元），受到不少人歡迎。

圖片來源/X「IRON FACTORY IKEDA」

圖片來源/X「IRON FACTORY IKEDA」

本文授權自今周刊，原文見此。

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