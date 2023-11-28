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想去蘋果上班要哪些能力？「不會寫程式沒關係」CEO庫克曝光錄取標準

聯合新聞網／ 今周刊
蘋果CEO庫克強調，蘋果聘用人才有無大學學位並不是最重要的，能夠具備團體合作精神、深信「1+1＝3」尤其重要。法新社
蘋果CEO庫克強調，蘋果聘用人才有無大學學位並不是最重要的，能夠具備團體合作精神、深信「1+1＝3」尤其重要。法新社

【文．林依榕 整理】

數學不好、不會寫程式無法進蘋果上班嗎？蘋果CEO庫克日前接受訪談透露，會被錄取進來的員工通常都具備好奇心、不怕提問，更重要的是他們對某個信念深信不疑。由於2年前庫克也表示，自己未來10年內會離職，這次他也首度提及接班人選的問題。

根據《商業內幕》報導，蘋果CEO庫克接受Podcast專訪時，強調蘋果聘用人才有無大學學位並不是最重要的事，能夠具備團體合作精神、深信「1+1＝3」非常重要。

庫克指出，可以和發揮自己優點的人共事是一種很棒的感覺，所有在蘋果工作的員工都相信「1+1＝3」，因為你的想法加上我的想法，兩個人的合在一起比單獨個人想法來得更好。

這也讓庫克在聘用人才上會不斷從他們身上尋找「合作特徵」，並不斷自問「他們真的能合作嗎？他們深信1+1＝3嗎？」除了團隊合作精神，庫克透露，自己喜歡具有好奇心、不怕提問且具備創造力的員工。

想要成為頂尖科技公司的員工，數學至少要有一定程度？庫克解釋，就算是日常生活，會寫程式也是一項很重要的生活技能，不過蘋果並不會因此將不會寫程式的員工拒於門外，仍然有不會程式設計、不經常寫程式的員工被錄取聘用。

曾喊10年內就要離職　庫克透露蘋果CEO接班人選

蘋果創辦人賈伯斯，當年在挑選接班人時由於太隱密遭到業界指責，而2021年現任蘋果CEO庫克曾提及自己未來10年內會離職，讓外界開始好奇未來繼任人選問題。

庫克說明，公司內部已經制定多個詳細接班計劃，而他也決定從裡頭尋找合適的接班人選，好讓董事會最後做選擇。但庫克堅持不透露任何人的名字，僅回答可能性不只有一種。

對於自己先前表示10年內就會離開蘋果，庫克沒有正面回應，只透露這是一段漫長的時間，不確定自己還能待多久，但強調很喜歡在蘋果工作、沒有辦法想像不在那裡的生活，「所以我還會待在蘋果一段時間」。

本文授權自今周刊，原文見此

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