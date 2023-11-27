從慘賠百萬到重回市場 投資心理師列「3方法」： 虧損時檢視心理狀態

【撰文／盧沛甫】

股票虧損時，如何果斷停損是許多投資人必須面對的課題，判斷個股表現是否不如預期外，當下的投資心態如何調整，也是最終能否做出正確決策的關鍵之一。深入研究投資心理學的交易心理教練李哲緯（鮪爸）在《毛利小姐變有錢》以心理學角度分享「改善不敢停損的三種方法」強調唯有面對虧損，才能做出更理性的投資決策。

李哲緯在高中畢業後就開始接觸投資理財，大學就讀心理系的他，卻沒有在第一時間建立好正確的投資心態，後來投資策略方寸大亂，畢業那年慘賠百萬，他才終於意識到自己的交易心態並不健康。

於是李哲緯藉由大學所學到的心理學知識，開始針對交易心態做自我覺察，他發現，自己早期投資生涯，曾因「過度追求認同，想替媽媽買一棟千萬別墅」等原因，想藉此證明自己的能力。然而在本金有限情況下，幾乎要翻倍大賺，才有機會達成目標，李哲緯於是加大槓桿，卻在交易過程中事與願違，不僅造成鉅額虧損，焦慮感也使自信心一併受到打擊，最終慘賠百萬。

「放下不切實際的期望，才能有效擺脫交易過程中的心魔！」李哲緯說。後續他藉由模擬交易與小額投資重拾信心，再搭配多年交易心理學研究，終於重返投資市場，並且成為交易心理教練，開始輔導投資人，正是自身的交易心態問題。

在探討停損時，李哲緯表示：「與其壓抑虧損的負面情緒，不如面對它，透過漸進式的練習，讓自己能夠克服對於停損的恐懼。」他提供以下三種方法：

1.漸進式停損，降低虧錢的恐懼感

李哲緯以臨床心理學用來克服恐懼與焦慮感的《系統減敏感法》為例，強調可先從虧損部位較小的持股做停損，後續再慢慢提升上限，久而久之將有助於減緩面對停損時的焦慮感。

2.刻意練習停損

另一種練習方式，李哲緯以治療失眠為例：「當你因失眠所苦時，反過來要求自己不能睡，反而很快就會想睡了。」應用在停損也是一樣，將交易目標設定為練習停損，透過刻意練習，來降低對於虧損的恐懼感。

3.設定虧損上限，掌握生活控制感

每個人對虧損金額感受不同，李哲緯強調，除上述練習外，也必須設定好虧損上限，例如：每月最多賠兩萬。此外，李哲緯也建議，在虧損後仍要保持正常生活，不要讓負面情緒充斥日常，因而導致自己做甚麼都不對。

至於還有哪些檢討心態的方法，李哲緯又是如何透過模擬交易來改善投資策略？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》。

本文授權自今周刊，原文見此。

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