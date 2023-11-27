週休3日不減薪在台灣可行嗎？借鏡日本：應聘數增加、工作效率比休2日更好

【撰文／李浩宇】

近年週休三日的話題越來越多人關注，日本已有企業實施完全週休三日制，也有一些企業決定供員工選擇傳統工時或是週休三日制。不過，選擇週休三日的員工雖然多獲得一天休假，但平日工時過長是否會帶來另外的職災問題？

在不減薪的前提下，日本持續推動週休三日制，近期亦有擴大趨勢。一般認為週休三日在休假日增加的情況下，上班時間與薪水會一併減少，然而在實務上則是延長上班日的工作時數，以不改變總勞動時間與薪水的方式實施。這對於勞方來說，可以在維持收入的前提下獲得更多休假，因此受到勞方好評。

根據日本經濟新聞報導，位於日本四國愛媛縣松山市，事業範圍除了鐵路、公車外，還囊括不動產事業的伊予鐵路集團自今年10月起已實施完全週休三日制。除既有的週六日休假外，每週三也訂為公休日，原週三的工作時間則平分到其它上班日，所有員工的負責業務與薪水皆不變。

伊予鐵路集團總務人事課課長中川智之強調：「員工利用休假日做自己有興趣的事、自我研修、做家事或帶孩子，希望這項新政策能幫助他們改善工作與生活間的平衡。」

位於名古屋的樂高樂園渡假村，自9月起先進行個別週休三日制，第一波適用對象為有育嬰、看護需求的職員。樂高樂園除了訂有與現行規定相同的每周40小時工時制外，也有預備減少工作時間與薪水的「減薪型上班制」。此外，公司也在制訂減少工時不減薪的新制度，現正努力推展中。

日本大型人力網站邁那比的「週休三日制意識調查」指出，21.5%的答題者希望「增假減薪」或「只要週休三日都可以，不問形式」；46.1%的答題者希望「工時增加不減薪」，偏向支持不減少勞工新水的制度。

對於「週休三日的印象」方面，37.5%的答題者表示「感覺收入會減少」；25.1%的答題者表示「正職員工恐怕很難實施」；23.8%的答題者表示「如果在時間內沒有完成工作，感覺加班時數會變多」：19.8%的答題者表示「感覺能以良好輕鬆的精神狀況應對工作」。

另外，該問卷對尚未經歷過週休三日的上班族提問「若是其它公司實施週休三日，你會想轉職嗎？」，有63.4%的人回答「在評估完薪水與工作內容後，願意轉職」，36.6%的人回答「該因素不會影響轉職意願」。

對於週休三日的工作形式也不是只有民間企業特別關心。栃木縣宇都宮市政府就在10月1-28日試辦週休三日，原本一天的工時是7小時45分鐘，試辦時工時調整為最多一天10小時左右，並增加一天休假日，市政府超過半數部門皆有參加。

宇都宮市政府人事課表示：「一方面將職場整備至方便工作的環境，一方面維持行政服務的品質，目前先嘗試用維持總工時來看看成效如何。」在試辦結束後，宇都宮市政府開始檢驗成果與相關問題，並討論明年以後該如何正式導入。

不過，若是將一天內的工作時數延長，是否會帶來過勞等問題。2021年4月起導入總工時維持制度的大宗服飾量販店ZOZO對此持否定態度，ZOZO總部門長久保裕之表示：「為了讓休息時間可以好好休息，我們擴充了一些紓壓空間。就算一天增加2小時的工時，只要身體習慣就不會引起健康問題。」

ZOZO在導入週休三日制時並非全公司統一，而是交由員工選擇是否要跟進新制或是維持舊制，「我們每年4月跟10月會對員工做意見調查，整體來說我們公司大概有一半的員工都體驗過週休三日。至於平常要休哪一天我們會盡力配合員工的要求，有人想要三連休所以想休週五或週一，有人不想要5天連續上班所以休週三。但神奇的是，每個人想休的時間點都會錯開，也因此沒有人員配置上的問題。」

這樣的總工時維持制還有令人意想不到的效果，員工在上班日反而產生了高效率集中的工作氛圍，週休三日勞工與一般工時的勞工相比，加班時間平均減少6成。

前述提及的中川智之補充道：「這種彈性的工作方式讓應屆畢業生與社會人士的應聘數增加了。」不減薪的週休三日制對於勞資雙方都有好處，作為新型工作型態，目前似乎備受關注。

本文授權自今周刊，原文見此。

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