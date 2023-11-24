OpenAI為何開除阿特曼 路透：員工告發突破發展「Q*」技術恐會威脅人類存亡

【文．李易紓】

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在上周末被董事會開除後，一度要帶著戰友投靠微軟，但在周三(11/22) OpenAI發文表示他將回任執行長，短短幾天的來往交戰，過程猶如科技界的「宮鬥」。 路透報導，知情人士表示，阿特曼在被董事會開除之前，有多位研究人員寫給董事會寫一封信，警告更強大的AI人工智慧「Q*」(讀為「Q-Star」)被突破發展，研究人員認為這項發現可能威脅人類。

路透報導，消息人士說，這封信就是導致阿特曼被解僱的原因之一，董事會的不滿，其中包括在了解後果之前，就要將先進技術商業化的擔憂。

據了解，Q*可能是人工通用智能（artificial general intelligence，AGI）探索的突破，新模型能夠解決等同小學生水準的數學問題，而OpenAI將AGI定義為，要在最具經濟價值的任務中超越人類的自主系統。

事實上，OpenAI在開除阿特曼後24小時就已經反悔，與阿特曼聯絡要他重返OpenAI，不過當時微軟立刻宣布，阿特曼和總裁布羅克曼（Greg Bockman），將一同加入微軟，協助微軟新創建的內部人工智慧開發團隊，隨後即有大批員工表明要跟著阿特曼離開，一起到微軟工作。

不過事情的演變之快，就在大家以為微軟將成為最大贏家的同時，OpenAI周三在X平台發文，讓阿曼特重返 OpenAI擔任執行長，並與Salesforce執行長泰勒Bret Taylor、前美國財政部長薩默斯（Larry Summers），以及Quora執行長Adam D'Angelo組成新董事會，由泰勒擔任董事會主席。OpenAI表示，目前正在合作找出細節。

路透報導的內部信件中提到的關鍵發展，阿特曼上周在舊金山舉行的APEC峰會上或許已經露口風，他提到自己相信重大進展即將到來：「在OpenAI的進程上以有4次突破，最近1次是在過去幾週，當我們掀起面紗並往前推開門時發現，其實我們已經在裡面了」。

而1天之後，董事會就解雇了阿特曼。

本文授權自今周刊，原文見此。

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