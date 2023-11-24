黃仁勳爆最愛這台車卻差點劃下「人生句點」 現在改換這車：因為它有輝達的「痕跡」

【文．林依榕】

AI晶片教父、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳身價破兆台幣，現在多由司機開賓士（Mercedes-Benz）EQS電動車代步，但他日前在Podcast節目透露，其實自己心裡最難忘的愛車是Toyota Supra，那是他人生中最重要的回憶。 但也因為Toyota Supra，讓他一度面臨人生重大「恐怖難關」，黃仁勳表示現在自己幾乎不被允許開車，而會選擇賓士（Mercedes-Benz）EQS電動車也與輝達有關。

黃仁勳11/10接受Podcast節目《Acquired》時透露，年輕時有一部令他最難忘的愛車，是他和妻子在某年聖誕節訂婚所買的，這輛車就是被車迷暱稱為牛魔王的Toyota Supra。

訂婚當天他開著Toyota Supra回家，沒想到最愛的「牛魔王」卻在途中發生嚴重意外，整輛車幾乎撞爛，黃仁勳驚呼自己當時人生差點就跟著「牛魔王」一起句點了。

身為輝達創辦人兼執行長，目前身價破兆台幣的他表示，基於安全理由，自己幾乎已不被允許開車，必須由司機接送，而他最新座駕是賓士（Mercedes-Benz）EQS電動車。

黃仁勳指出，會選擇賓士（Mercedes-Benz）EQS電動車是因為它採用輝達晶片，是一台完全可編程、可升級的自動駕駛系統。NVIDIA的晶片對車子來說就是個「駕駛大腦」，每秒可執行254兆運算，可對車輛整套感測器資料進行處理。

畢竟，NVIDIA最擅長的就是圖像處理，從這也不難看出，黃仁勳無論是於公或者於私，都大大力挺自家產品。

本文授權自今周刊，原文見此。

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