快訊

國軍爆醜聞！陸戰、海軍3單位採購弊案浮報公款 自首下場大不同

黃仁勳爆最愛這台車卻差點劃下「人生句點」 現在改換這車：因為它有輝達的「痕跡」

聯合新聞網／ 今周刊

【文．林依榕】

AI晶片教父、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳身價破兆台幣，現在多由司機開賓士（Mercedes-Benz）EQS電動車代步，但他日前在Podcast節目透露，其實自己心裡最難忘的愛車是Toyota Supra，那是他人生中最重要的回憶。

但也因為Toyota Supra，讓他一度面臨人生重大「恐怖難關」，黃仁勳表示現在自己幾乎不被允許開車，而會選擇賓士（Mercedes-Benz）EQS電動車也與輝達有關。

黃仁勳11/10接受Podcast節目《Acquired》時透露，年輕時有一部令他最難忘的愛車，是他和妻子在某年聖誕節訂婚所買的，這輛車就是被車迷暱稱為牛魔王的Toyota Supra。

訂婚當天他開著Toyota Supra回家，沒想到最愛的「牛魔王」卻在途中發生嚴重意外，整輛車幾乎撞爛，黃仁勳驚呼自己當時人生差點就跟著「牛魔王」一起句點了。

身為輝達創辦人兼執行長，目前身價破兆台幣的他表示，基於安全理由，自己幾乎已不被允許開車，必須由司機接送，而他最新座駕是賓士（Mercedes-Benz）EQS電動車。

黃仁勳指出，會選擇賓士（Mercedes-Benz）EQS電動車是因為它採用輝達晶片，是一台完全可編程、可升級的自動駕駛系統。NVIDIA的晶片對車子來說就是個「駕駛大腦」，每秒可執行254兆運算，可對車輛整套感測器資料進行處理。

畢竟，NVIDIA最擅長的就是圖像處理，從這也不難看出，黃仁勳無論是於公或者於私，都大大力挺自家產品。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

他34歲財務自由成為首批FIRE族後感嘆：把「提早退休」說成從此不再工作，往往只是個噱頭

40歲兒卡債滾到130萬，逼得他拿勞保退休金幫忙擦屁股！66歲運將嘆：銀行循環利率就是合法高利貸

影／這款保溫杯太厲害，車被燒了「杯子冰塊還在」！百年品牌老店送她車…原來全球首支保溫瓶他家做的

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

延伸閱讀

輝達財報、財測 全都超預期 CEO黃仁勳喊生成式AI時代起飛

美超微梁見後、Nvidia黃仁勳APEC驚喜同框 親揭全球挑戰

輝達推「最強大」H200晶片 將一舉打趴超微、微軟？

輝達股價飆！黃仁勳富敵Nike創辦人、避險基金大咖 50大富豪排名第27

相關新聞

不想被看不起！紅屋牛排老董給6位數底薪＋分紅 農村窮小孩怎做出高檔牛排？

成立於1981年的紅屋牛排館不只是台北市牛排館的代表之一，更是許多民眾約會、慶生的首選店，也是大多數人品嚐高檔牛排的啟蒙餐廳。紅屋牛排館創辦人許文興笑道：「經常有人告訴我，我國中就吃過紅屋牛排。」 很難相信一間成立逾40年的牛排館，在台北仍然屹立不搖，尤其它很老派—風格老派、木造裝潢老派、連員工都相當資深且老派，卻深深擄獲饕客的心。 許文興剖析成功的秘訣是做好這三件事：品質、服務、衛生。

艾莎結冰魔法做3年…《冰雪奇緣園區》香港迪士尼開幕：140位工程師7年打造奇蹟

近日，全球第一座《冰雪奇緣》主體園區，在香港迪士尼正式開幕，該園區費時7年、集結140位幻想工程師傾力打造，連迪士尼執行長都現身祝賀。

從OpenAI宮鬥鬧劇看 人工智慧終須一戰：創辦人為何被自己主導的公司放逐？

近一年全球生成式AI浪潮的引領者、「ChatGPT之父」阿特曼，近日遭OpenAI無預警解雇，他做錯了什麼？從這場OpenAI之亂，又揭露了當前AI發展的什麼問題？

高通膨時代4％法則還管用？發明人動搖：這是最糟退休時刻 提領率微調成這樣

29年前，威廉．班根（William P. Bengen）用一篇名為「從歷史數據決定提領率」的學術研究報告，撼動了整個退休理財的思惟；這篇報告的結論，日後被簡稱為「4%法則」，將近30年來，這個法則廣被各界運用、延伸，堪稱是退休理財領域的經典金律。

平均8~10年不健康餘命、逾500萬長照費用怎準備？ 專家：中年保險三原則

根據衛福部統計，2022年台灣國人平均壽命79.84歲，若60歲離開職場，約有20年退休人生要過。除備妥退休金外，醫療、長照都是一筆可觀開銷。

Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。