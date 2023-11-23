黎明要來了？納智捷n7熱賣9千多輛 鴻海吃到海外車廠下單代工EV的最大機會在哪

【文．劉煥彥】

台灣追求國產電動車的努力，終於看到未來的一道光了嗎？ 由鴻華先進（2258）為裕隆汽車自有品牌納智捷代工生產的n7電動車，訂單超過9100輛，將從2024年1月中開始交貨，預計6月底前交車完畢。 在國產電動車的夢想外，其實還有鴻海（2317）董事長劉揚偉為這個兆元集團轉型升級的重要目標，也就是依循手機代工生產的模式，打造電動車的代工生產事業，為鴻海找到下一個成長引擎。 2024年即將到來，由鴻海與裕隆合資的鴻華先進，加上鴻海本身，在納智捷n7之外，最大機會在哪裡？ 市場最想知道的是，是否有任何國外的傳統車廠，願意下單給鴻海代工。如果有，鴻海股價肯定將大大表現。

納智捷n7預購量破表 讓國內供應鏈老闆「看到未來的一道光」

納智捷n7可以說未演先轟動，去年9月初開放消費者登記預購，只要交1000元就可以登記，原本以為要一個月才會累積到上萬預購量，沒想到開放兩天預購量就衝到15000輛，遠超乎先前預期，使納智捷提早在開放第二天下午5點就停止預購。

以鴻海電動車Model C為基礎的納智捷n7，除了標榜是第一輛純國產電動車，售價更壓在百萬元以下，才會吸引這麼多國人登記預購。

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工業技術研究院產科國際所（IEK）機械與系統研究組經理謝騄璘周一（11/20）在證交所的電動車產業簡報中表示，國內產業界之所以關心n7，「是因為去年n7預購數字，一款車就抵得上（台灣）純電動車的三年總銷量，所以供應鏈廠商的辛苦老闆們覺得，看到未來的一道光，值得繼續堅持下去了」。

同樣地，電動巴士國產化也是一樣的概念。

「電巴裡面有有國產化的產品，有助國內供應鏈堅持下去，不論是招募人力或籌措研發資金，都能更有信心。」

要爭取傳統車廠釋出EV代工單 鴻海有兩個可能切入點

至於鴻海電動車代工事業希望敲定的電動車代工客戶，在美國Fisker這樣的新創車廠品牌之外，是否有傳統車廠願意釋單，更是市場矚目焦點。

謝騄璘說明，全球電動車廠商大約可分成以下三大類，第一是特斯拉這種領導品牌；第二是傳統車廠，例如福斯（VW）或豐田（TOYOTA）；第三是新創公司或新進品牌，例如日本SONY。

他指出，全球車廠的產線配置，多半是將特定車款集中在特定工廠生產，以擴大單一車款的規模經濟，使成本及售價都更有競爭力，「因此車廠會著重強勢車款或要進入轉型期的產品」。

所以，鴻海可以爭取的第一種代工客戶，就是在傳統車廠眼中，在車款轉型中沒有排在前幾名的。

第二個可能性，就是看傳統車廠有沒有在特定市場銷量較佳的車款，可與潛在客戶洽談在當地代工製造。

舉例來說，國瑞汽車（TOYOTA在台灣的汽車製造廠）之所以能爭取到，在台灣生產Altis、Corolla Cross及Yaris Cross等車款在台灣生產，而不是日本生產再出口到台灣，就是因為這幾款在台灣都賣得很好。

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根據工研院IEK整理，2022年全球汽車銷售量的前十大品牌，分別是日本TOYOTA、德國福斯、韓國現代與奇亞、美國通用汽車（GM）、歐洲Stellantis、日本日產與雷諾、日本本田、美國福特、日本鈴木汽車，以及中國吉利汽車。

換句話說，這十大國際汽車品牌，就可能有鴻海接觸的潛在電動車代工客戶。

劉揚偉：EV市場百家爭鳴 反而對鴻海有利

鴻海董事長劉揚偉上周在第三季線上法說會中表示，電動車正有51件專案正在進行，有23件專案正在洽商中，並與14家潛在客戶洽談。

周一在鴻華先進的上市典禮上，對於媒體詢問，國際市場上出現的電動車業者愈來愈多，會對鴻海業務有什麼影響，劉揚偉認為這個現象不僅符合預期，而且對於鴻海及鴻華先進反而是好事。

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他說明，業界整併（consolidation）本來就是一個產業從無到有的必經過程，如今市場百家爭鳴意味競爭者眾。既然競爭者眾，time to market（產品上市所需時間）及time to cost（成本競爭力）就是重要的競爭力因素。

「那有一件事一定會發生，就是垂直分工。」

「我們認為這會發生，而且提前發生，這對鴻海及鴻華的經營模式非常有利。」

「鴻海及鴻華已經準備好了」

劉揚偉也指出，車廠要同時控制成本與產品及早上市，就需要有平台化、模組化及標準化，這些都是鴻海及鴻華的努力方向。

他提到，到了2024下半年，鴻海在各種乘用車級距的參考車款，從車身最短的Model B，到最長（大約5公尺）的Model E都會有，「鴻海及鴻華已經準備好了」。

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鴻華先進總經理李秉彥則表示，在各個級距都有參考車型，對客戶好處是不用從零開始，「節省了開發時間及開發費用」，且有了共用平台在產品銷售初期，就能有一定的規模經濟，也就是具備了成本競爭力。

2024年鴻海何時傳來海外客戶下單委託代工生產電動車的好消息，相信將是資本市場及產業界持續追蹤的議題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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