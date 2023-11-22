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以為生女兒較輕鬆！父母無奈看她月討1.8萬啃老：一個不為自己冒險、一個讓她成變質公主

聯合新聞網／ 今周刊
專家認為，父母要適當滿足子女的物質需求外，也必須教導他們控制物慾。 示意圖／Ingimage
專家認為，父母要適當滿足子女的物質需求外，也必須教導他們控制物慾。 示意圖／Ingimage

【撰文·林依榕】

爸媽們總是希望自己的孩子平安健康快樂，長大後成家立業，只要能在這個物價飛漲的時代養得活自己，已是最大安慰。不過中國一對夫妻對女兒相當擔憂，畢業後找工作不順利，堅持繼續待在家苦讀升學卻又考不上、也不找對象。看著她漸漸變成啃老族，讓父母不知如何是好。

其實「富養小孩」為什麼最後變啃老？就算沒跟家裡拿零用錢，不找工作、不談戀愛，不冒險的你就是自己人生最大的風險。

一名母親在搜狐表示，女兒今年26歲，原本期望她大學畢業後能夠做個公務人員，至少薪水穩定，然而女兒的求職路並不順利，找工作3個月後，認為是自己的學歷太低，導致沒有人願意雇用她，因此決定苦讀考研究所。

就這樣連續考了3年都失敗告終，女兒仍不放棄，一定要拚28歲前考上學校，而這段期間不但足不出戶、不找工作也不談戀愛，每月還跟父母討4000元人民幣（約1.8萬新台幣）生活費，讓這名母親看了十分焦慮。

反觀和女兒從小一起長大的青梅竹馬，還沒畢業就已經找到工作，一問才發現，對方半工半讀從沒向家裡要過錢，讓這名母親驚覺把女兒寵過了頭，頓時了解到女兒並不是學歷低，而是從小沒有受過任何訓練，加上性格、思想問題，才會連工作都找不到。

回想起女兒就學時，她和老公覺得只要好好念書，女兒想要的一定盡量滿足，畢竟夫妻兩人都有工作養得起。寒暑假期間也不讓女兒打工，因為她覺得學生本分就是要好好念書、其他不用管，再來也是捨不得孩子受苦，畢竟出社會後，想要休息沒那麼容易、工作誰會在乎你的心情。

如今女兒年紀越來越大，生活開銷也越來越多，她表示不是不想給女兒生活費，而是都不出門除了念書什麼都不做，這種狀態真的很讓人擔心。她也坦言，能理解現在年輕人背負的壓力有多大，可她沒辦法接受一個年輕人是如此脆弱。

現在老公對女兒很不滿，催促她快點找對象結婚，沒想到女兒竟然表示30歲之前不想結婚，此情此景讓她和老公想到當初懷孕時，以為生女兒會比較輕鬆，沒想到卻如此讓人操心。

「喜歡嗎？爸媽買給你」多年後這句話會讓當父母的你超後悔

諮商心理師郭彥余曾在今周刊一文中表示，孩子一開始對物質的需要，或許對父母來說是九牛一毛，只要能開開心心的就好，但隨著時間過去，孩子對物質慾望越強、對父母予取予求，不知道也不去尋找自己的目標，過著遊手好閒、什麼享樂都想要，卻什麼努力都不想付出的空虛生活。

對父母而言，提供子女適當的物質滿足之餘，也要教導他們控制自己的物慾，有計畫的使用金錢，但世界上還有很多比錢更重要的事，「錢是父母努力工作得來，不是理所當然的，讓他們知道你們的辛苦與付出」。

身為子女的你為什麼會變啃老族？人生最大風險是：你不去冒險

作家吳若權在幸福熟齡中曾提及，現在宅男宅女越來越多，無論求職就業或感情婚姻，處處都讓長輩擔心。甚至替子女介紹了工作，沒過幾天就率性離職，有時候只是一句「工作很無聊」。

但深入剖析，不一定是工作本身有多麼困難的挑戰性，而是一個人毫無耐性去面對工作的重複性，又沒有足夠的勇氣與能力，去接受工作的挑戰性。這樣的人不只在工作上嫌麻煩，即使談戀愛也未必起勁，他們在感情互動上，最明顯的特質就是「缺乏安全感」。

成長過程中會經歷許多遭遇，如果把自己沒有勇氣面對，歸咎於過去沒有被好好教養或對待根本無濟於事，還是要本人願意面對現實、重新建立自信才行。

吳若權引用電影「阿凡達」的導演卡麥隆（James Francis Cameron），曾經在公開場合引述一句經典名言說：「最大的風險，就是你不冒險。」窩在家裡所獲得的安全感，只是一種假象，唯有踏出第一步，在不違法的前提下，試驗各種可能、承擔些責任，感覺上是有點冒險，實際上卻是在降低人生的風險。

本文授權自今周刊，原文見此

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