艾莎結冰魔法做3年…《冰雪奇緣園區》香港迪士尼開幕：140位工程師7年打造奇蹟

【撰文‧徐采薇】

近日，全球第一座《冰雪奇緣》主體園區，在香港迪士尼正式開幕，該園區費時7年、集結140位幻想工程師傾力打造，連迪士尼執行長都現身祝賀。

歡迎來到艾倫戴爾（Arendelle）！」在廣場的中央，立著一座雪花造型裝置的噴水池，街道上一排北歐風情的房子毗鄰而建，隔著湖泊，對岸還有一座宏偉的藍色城堡，與遊客遙遙相望。

放眼望去，整座國度終年被白雪皚皚的冰山環繞，北方山頭上一座冰晶組成的宮殿，格外顯眼。

如此夢幻的國度，出自今年香港迪士尼樂園的最新園區「魔雪奇緣」（World of Frozen），它是當前全球首座、也是唯一一座動畫《冰雪奇緣》的主題園區，11月20日正式對外迎客。

該園區從既有的香港迪士尼擴建，在原先的空地上打造全新地景，共有兩大新遊樂設施，包括能鳥瞰園區的雲霄飛車「雪嶺滑雪橇」，以及穿梭在《冰雪奇緣》場景的小木船「魔雪奇幻之旅」。

無論大人、小孩，對於迪士尼經典動畫《冰雪奇緣》，都不陌生。它在2013年上映，隨即席捲全球，讓小女孩都搶著扮演劇中兩位主角——艾莎與安娜公主，主題曲〈Let it go〉更傳遍大街小巷。

距離《冰雪奇緣》上映已10年，為何選在這個時機點，在香港迪士尼打造主題園區？

「我認為首先要追溯到《冰雪奇緣》故事的力量，這個系列在全球市場上非常成功。」香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）不諱言。

延續故事影響力

看中香港樂園兩優勢

在2013、2019年上映的《冰雪奇緣》與《冰雪奇緣二》，分別在全球交出12.8億美元、14.5億美元的票房成績，分居影史第21及第13名，成為迪士尼的經典之作。

在《冰雪奇緣》上映10周年之際，為了延續該系列的影響力，除了未來計畫上映的《冰雪奇緣三》 ，園區的擴建自然勢在必行。

在11月16日的預告開幕儀式上，華特迪士尼公司執行長羅伯特．艾格（Robert Iger）更親自到場致詞，說明迪士尼對該園區的看重程度。

艾格表示，「《冰雪奇緣》是迪士尼史上最成功的品牌之一，足以證明我們擁有出色的說故事能力，這正是迪士尼過去百年的基石所在，也是為什麼我們選擇以全新的方式，將這個故事帶入生活，來開啟我們的下一個百年。」

至於為什麼在眾多迪士尼樂園中，選擇了香港？莫偉庭指出，一來是香港團隊確實擁有能力，創造身臨其境的體驗；二來是香港新園區的腹地，恰好被大嶼山環繞，能與人造雪山連成一脈，對造景設計來說，有得天獨厚的優勢。

根據路透報導，香港迪士尼樂園兩大股東——香港政府與迪士尼，2018年至2023年的擴建項目資金共計14億美元，其中就包括增設《冰雪奇緣》和《漫威》主題園區。

專責樂園設計與規畫的華特迪士尼幻想工程師（Walt Disney Imagineering）鄧杜文 （Michel den Dulk）與焦雅欣，分別為主導「魔雪奇緣」專案的執行創意總監及高級監製。

鄧杜文回憶，該專案自2016年就開始構思，前3年研發，建設部分則花費4年至5年，前後歷時7年才大功告成。

問及其中最具挑戰的環節，焦雅欣不禁苦笑，「幾乎每個細節都很難。」舉例來說，前期光研究要用什麼材質，呈現艾莎的結冰魔法，就花了近3年，「要讓材料看起來透明或半透明，以及內部有冰的紋理，這需要經過許多模型與材料測試，我們嘗試過玻璃、樹脂、透明FRP（玻璃纖維強化塑膠）、玻璃纖維等各種材料，才終於找到解方。」

再來，景觀布局也是此次工程的重大突破，「大嶼山，另一個特別的香港元素就在這裡。」香港人焦雅欣興奮地表示，這是香港迪士尼首度將樂園外的風景融入設計，讓其與手工雕刻出的逼真人工景觀，彷彿融為一體，「這為客人創造了一個360度、完全身臨其境的環境。」

發聲機器人登場

艾莎、安娜微笑迎客

除了景觀設計外，遊樂設施也加入新科技，在「魔雪奇幻之旅」中，艾莎、安娜等主角化身的發聲機器人（Audio-Animatronics），一邊唱歌、一邊手舞足蹈，甚至還會看著你微笑。焦雅欣透露，這項技術表面看似簡單，背後卻隱含極其複雜的工程，「我們每一秒都會根據觀眾的前進速度進行計時，透過不同的觸發器，加上對人物進行編程，讓你經過時，就好像角色正在看著你。」

上述這些工作，當然不可能僅靠二人之力，而是透過全球超過140名幻想工程師通力合作，包括特效師、概念設計師、插畫師、音樂製作人等。

「我們就像在管弦樂團中擔任指揮的角色，如果你把所有音樂家放在一個管弦樂團，但沒有指揮，你會聽到可能有點脫序的音樂，所以我們的工作是確保每個人努力的方向一致。」鄧杜文這樣形容。

華特迪士尼動畫工作室創意長珍妮佛李（Jennifer Lee），同時也是《冰雪奇緣》系列電影的編劇兼導演，在見證園區的誕生後更是感動落淚，「我從未有過這樣的經歷，這些故事從想法開始，變得比我們預期的更加深刻，能有人關注，甚至把這些角色帶入他們的生活，這真是震撼人心，艾倫戴爾就在這裡！」

香港迪士尼樂園市務總監徐淑筠，2020年加入香港迪士尼後，負責制定香港、中國與國際市場的長期策略規畫，包括樂園設施、體驗活動、產品、餐飲及酒店等全方位市場策略。

她強調，該園區規畫上有許多突破，除了樂園本身，還包括《冰雪奇緣》配套的音樂、食物、住宿等沉浸式體驗，「我們還開發140多種周邊商品，其中有90多種更是香港樂園的獨家商品，只有在這裡才買得到。」

為了讓觀眾更身歷其境，樂園甚至花4個月時間訓練演藝人員，讓他們扮演動畫中的角色與居民，不時在園區內遊走、表演，遊客能透過與這些角色交流，更加認識艾倫戴爾。幸運的話，說不定還能湊巧碰見巡視城鎮的艾莎與安娜。

台灣遊客第3多

與百貨、旅行社合作

事實上，由於地理位置接近，台灣遊客人數長期位居香港迪士尼的前三名，僅次於中國、泰國。因此，徐淑筠此番也花心力布局台灣市場，包括與SOGO百貨台北忠孝館合作，讓六公尺高的雪人雪寶（Olaf）裝置進駐；也與台灣旅行社可樂旅遊合作VIP旅遊套裝行程，預計首批台灣遊客逾千名。

在媒體宣傳上，他們更不遺餘力，從全球邀來四百位媒體與KOL（意見領袖），搶先體驗和曝光。

看好新園區開幕帶來的效益，加上觀光業疫情後開始復甦，外國遊客正慢慢回流，儘管香港迪士尼不願透露遊客人數、產值目標，仍樂觀看待明年香港樂園的成長走勢。

隨著香港迪士尼新園區正式開幕，接下來擅長造夢的迪士尼，也計畫將《冰雪奇緣》主題園區擴展到日本東京、法國巴黎等地，現階段具體詳情仍然保密。

但從迪士尼今年9月發布的投資計畫來看，未來10年將增加1倍、達6百億美元的資金，用於投資樂園、體驗與產品部門，其中就包括擴大、增強樂園及郵輪航線等項目，所以可以肯定的是，對樂園的投資將會日益增加。

艾莎揮出的魔法棒，能否再次點亮全球迪士尼票房與樂園業績新高，外界拭目以待。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1405期)

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