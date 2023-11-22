拿開山刀除草開路…信義砸67億沙巴蓋飯店！「1號員工」周俊吉二公子拓荒記

【撰文‧陳葦庭】

信義企業集團2019年買下馬來西亞環灘島和沙巴本島土地，打算興建高級飯店，作為飯店門外漢，他們要如何一步步平衡創辦人周俊吉永續環境的理想和觀光事業？

「我們有信心，這將會是全沙巴最好的飯店！」戴著斯文的金屬細框眼鏡，臉上掛著靦腆笑容，談起11月20日才正式動土的馬來西亞沙巴亞庇首家洲際度假酒店，語氣卻滿是自信。他，是現年32歲的信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔。

聯手世界第二大酒店集團

先打響知名度兼培訓人才

2021年7月，當全球面臨新冠疫情肆虐時，周君澔領著兩名員工從台灣到沙巴，從零開始，打造集團旗下第一家國際級酒店。

根據信義房屋資料，沙巴亞庇洲際度假酒店總投資額為10億元馬來幣（約67.7億元新台幣），規畫450間客房、5間餐廳和酒吧，以及長達6百公尺的私人海灘及天然森林景觀，2027年正式營運，將是全沙巴最貴的飯店，可望創造5百個當地就業機會。

「這裡，原本都是灌木與叢林，一開始還得自己拿開山刀除草開路，和在城市做案子是完全不一樣的經驗。」作為集團觀光事業群在沙巴的「一號員工」，周君澔站在飯店預定地上，分享著團隊一路開疆闢土的過程。

很難想像，凡事親力親為，和員工一起拿著開山刀，在馬來西亞開疆闢土長達兩年的周君澔，竟是信義集團創辦人周俊吉的次子。一向低調，從未在媒體面前曝光的他，首度在動土典禮中接受訪問，大談集團的觀光事業布局。

時間回到2014年，當時，周俊吉在馬來西亞前駐台代表楊德勝的引領下，來到馬來西亞東部的沙巴。

長年關注永續議題的周俊吉發現，沙巴土地是台灣的兩倍，人口卻只有台灣的七分之一，若是能靠著低人口密度加上豐富的天然資源優勢發展觀光事業，不只能實踐他對永續的理念，集團版圖也將更多元。

2019年起，在周俊吉主導下，信義房屋斥資14億元新台幣，向一位馬來西亞拿督陸續買下距離沙巴本島約60公里的環灘島上合計3百多公頃土地，誓言將其打造成「零碳島」，正式跨足觀光業。2022年，他們取得位在沙巴本島，馬林松（Melinsung）地區濱海25.5公頃土地，並在今年宣布與全球第二大的洲際酒店集團（IHG）簽約合作，在沙巴打造首家洲際酒店。

事實上，疫情前，沙巴就是馬來西亞著名的度假勝地，但該地區的高級度假村幾乎都有2、30年歷史。周君澔認為，若能推出符合低碳、永續的全新高級產品，將有機會吸引金字塔頂端的消費者上門。

但，由於信義是首次從房地產跨足觀光業，考量隔行如隔山，加上同時開發兩個地點，勢必得找有經驗的團隊負責營運。

於是，他們花了1年多評估，最後選定和洲際酒店集團合作，先在沙巴本島開設洲際酒店，除了借重其管理經驗，也是看好該集團在全球有上億活躍會員數，可有效提升飯店住房率。

「先把本島的飯店開出來，會比較有機會，可以打響企業知名度，同時訓練人才。」周君澔還原當時評估的過程。

買小島不急著開發賺錢

先實行5年環境復育計畫

而2019年買下的環灘島，周君澔則擬定了5年復育計畫。島上目前規畫的兩家飯店，最快3年後才會動工，預計2030年開幕，屆時這些年所累積的飯店營運經驗，就可派上用場。

只是，觀光並非無煙囪產業，澳洲雪梨大學研究就指出，觀光業的碳排放總量占了全球人造溫室氣體的8％。

作為信義房屋跨足觀光業的先鋒部隊，周君澔要如何在零碳和觀光之間取得平衡？

「如何帶出零碳的價值才是重點，否則買一個島什麼都不做，也是一種實踐零碳的方式。」理工專業出身，2018年起進入信義開發，先後在新北板橋、中國無錫案場歷練的周君澔，用務實的態度直球面對這項許多人眼中的難題。

其實，為達成2050淨零排放目標，永續低碳旅遊愈來愈受重視，但至今全球仍沒有一個企業有辦法做到零碳。而這樣的難題，在周君澔眼中，卻是信義的優勢與機會。

周君澔如此有把握的原因，在於環灘島總面積達4百公頃，是知名度假勝地馬爾地夫一般飯店的數十倍甚至千倍大，且信義團隊能依據島上的環境、氣候、水文等條件，進行永續整體規畫。

在團隊接手環灘島之後，他們大手一揮，直接將前任島主打算在島上蓋10家飯店、1座機場的計畫推翻，只打算興建兩家頂級飯店，總客房數不超過兩百間。

周君澔不諱言，「站在商業考量，大規模開發確實是合理的策略。」但是，他們認為，在飯店、客房數少的情況下，團隊可以在島上做更多符合低碳永續的規畫，也能在更客製化環境下，提供高品質服務，並提升客單價和平均房價。

根據規畫，未來環灘島上，將包含8公頃的太陽能發電案場、雨水回收系統、負責供應餐廳食材的農場等硬體設施。甚至，他們還要造林60公頃，抵消觀光行為所產生的碳排放，「畢竟不是種幾棵樹就能有碳權，得有很大的面積，才能達到足以抵消的規模。」他自承。

植栽難存活 花1年改良土質

努力讓ESG從危機變商機

只是，看似順利的永續計畫，要實踐並不容易。周君澔坦言，為了復育環灘島，團隊一路走來面臨不少挑戰，包含島內中央區土壤營養含量較低且地下水位高，導致植栽難以存活，為此，他們還找來沙巴大學的森林專家，花了1年，將羊糞、漂流木和椰子殼混合，終於找出合適的土壤改良配方。而氣候暖化致使島上容易淹水，眼下還等著克服。

話鋒一轉，周君澔隨即又自豪地談到，如今環灘島每年可孵育約1千隻小海龜，這樣的成績對團隊而言，可說是重要里程碑。

「當危機變轉機，再變商機的時候，企業就會發現ESG愈來愈好玩！」長期致力於永續旅遊的雲朗觀光旗下雲品國際總經理丁原偉觀察，低碳、零碳對企業來說固然得付出更多成本，但隨著各界永續意識抬頭，及早布局的業者，將更有機會爭取到政府或國際企業訂單。

業界普遍看好信義投入永續旅遊的潛力，不過，根據美國酒店市場分析公司STR資料，儘管疫情後全球旅遊復甦強勁，但馬來西亞飯店上半年的平均客房收益卻排全球倒數5名。如何在大馬市場中吸引真正有消費力的客群，將是信義房屋以馬來西亞為起點發展觀光事業的一大挑戰。

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